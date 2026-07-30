Các chuyên gia du lịch Đông Nam Á khám phá nhiều khía cạnh hấp dẫn của Chiết Giang

HÀNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 30 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Từ ngày 20 đến 24 tháng 7, một chuyến tham quan khảo sát (familiarization tour) do Sở Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch tỉnh Chiết Giang tổ chức đã đưa 12 đơn vị lữ hành gửi khách hàng đầu cùng các nhà sáng tạo nội dung du lịch có ảnh hưởng đến từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đi sâu khám phá tỉnh Chiết Giang. Trong hành trình kéo dài năm ngày qua Ninh Ba, Kim Hoa, Lệ Thủy và Hàng Châu, đoàn đã trải nghiệm một Chiết Giang giao thoa hài hòa giữa tinh thần Thiền, thế giới điện ảnh kỳ ảo, kỳ quan kỹ thuật số và những danh thắng vượt thời gian.

Chương trình được xây dựng nhằm giới thiệu những trải nghiệm đặc sắc nhất của tỉnh, hành trình này kết hợp di sản Phật giáo tại Đàn thờ Di Lặc ở Ninh Ba, không khí sôi động của Trung tâm Thương mại Kỹ thuật số Toàn cầu Nghĩa Ô, các bối cảnh quay phim sống động tại Phim trường Hoành Điếm, và vẻ đẹp siêu thực của Khu danh thắng Tiên Đô ở Lệ Thủy. Tại Hàng Châu, đoàn đã dạo bước qua Khu không gian sống kỹ thuật số ứng dụng AI đường Wensan, thưởng thức trà Long Tỉnh ngay trên những đồi chè ở Mai Gia Thôn, và khép lại chuyến đi với chương trình Ấn tượng Tây Hồ: Điều đáng nhớ nhất là Hàng Châu, một màn trình diễn kết hợp ánh sáng, mặt nước và âm nhạc được dàn dựng ngay trên mặt hồ. Trong suốt hành trình, các thành viên trong đoàn còn mặc trang phục cổ trang để chụp ảnh ngoại cảnh, thưởng thức ẩm thực chợ đêm địa phương và tham gia các trải nghiệm kỹ thuật số đắm chìm kết hợp các địa danh thực tế bằng nghệ thuật kể chuyện kỹ thuật số.

Các chuyên gia du lịch trong chuyến đi đã đánh giá cao sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và công nghệ đổi mới trên tuyến hành trình, cho rằng sản phẩm này rất phù hợp với thị hiếu của du khách Đông Nam Á. Theo họ, bước tiếp theo là phối hợp phát triển các lịch trình du lịch đón khách quốc tế cao cấp được thiết kế riêng cho thị trường Đông Nam Á — một động thái nhằm lan toả thương hiệu "Picturesque Zhejiang", thu hút thêm nhiều du khách từ Đông Nam Á và kiến tạo một thế hệ trải nghiệm du lịch mới giàu giá trị văn hóa, có sức cạnh tranh toàn cầu.

SOURCE Zhejiang Provincial Department of Culture Radio Television and Tourism