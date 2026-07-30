Profesional Pelancongan Asia Tenggara Terokai Kepelbagaian Zhejiang

HANGZHOU, China, 30 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Dari 20 hingga 24 Julai, program lawatan suai kenal anjuran Jabatan Kebudayaan, Radio, Televisyen dan Pelancongan Wilayah Zhejiang membawa 12 pembeli pelancongan terkemuka dan pencipta kandungan pelancongan berpengaruh dari Vietnam, Thailand dan Malaysia menyelami wilayah tersebut. Perjalanan selama lima hari itu membawa kumpulan berkenaan merentasi Ningbo, Jinhua, Lishui dan Hangzhou, sekali gus menyingkap Zhejiang yang beralih dengan begitu lancar antara kerohanian Zen, fantasi sinematik, keajaiban digital dan landskap yang tak lapuk dek zaman.

Direka untuk mengetengahkan tarikan paling memikat di wilayah tersebut, jadual perjalanan menggabungkan warisan Buddha di Maitreya Altar di Ningbo, kemeriahan Yiwu Global Digital Trade Center, set penggambaran imersif di Hengdian World Studios, serta keindahan bak dari alam lain di Xiandu Scenic Area di Lishui. Di Hangzhou, kumpulan itu menjelajah Wensan Road Digital Life Block yang diperkasakan AI, menikmati teh Dragon Well terus dari teres ladang teh Meijiawu, sebelum menamatkan lawatan dengan Impression West Lake: The Most Memorable Is Hangzhou, sebuah persembahan cahaya, air dan muzik yang dipentaskan di atas tasik itu sendiri. Sepanjang perjalanan, mereka mengenakan kostum zaman silam untuk sesi fotografi di lokasi, menikmati sajian tempatan di pasar malam dan menyertai pengalaman digital imersif yang menghubungkan lokasi fizikal dengan penceritaan digital.

Profesional pelancongan yang menyertai lawatan ini memuji gabungan pemandangan semula jadi, warisan budaya dan teknologi inovatif dalam laluan berkenaan, dengan menyifatkannya sebagai amat menepati cita rasa pelancong Asia Tenggara. Menurut mereka, langkah seterusnya ialah membangunkan secara bersama jadual perjalanan pelancongan masuk premium yang disesuaikan khusus untuk pasaran Asia Tenggara — satu langkah yang bertujuan memperluas jangkauan "Picturesque Zhejiang", menarik lebih ramai pengunjung dari Asia Tenggara serta mewujudkan generasi baharu pengalaman pelancongan yang kaya dengan budaya dan berdaya saing di peringkat global.

SOURCE Zhejiang Provincial Department of Culture Radio Television and Tourism