คนในวงการท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเปิดมุมมองใหม่ สัมผัสเสน่ห์ของเจ้อเจียงในมิติต่าง ๆ

News provided by

Zhejiang Provincial Department of Culture Radio Television and Tourism

30 Jul, 2026, 20:41 CST

หางโจว, จีน, 30 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 20 ถึง 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กรมวัฒนธรรม วิทยุ โทรทัศน์ และการท่องเที่ยวมณฑลเจ้อเจียง ได้จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว โดยนำบุคคลระดับแถวหน้าทั้งผู้ซื้อและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวรวม 12 ท่าน จากเวียดนาม ไทย และมาเลเซีย ออกเดินทางเจาะลึกสัมผัสเสน่ห์ใจกลางมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งตลอดการเดินทาง 5 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัญจรผ่านเมืองหนิงโป จินหัว หลี่สุ่ย และหางโจว พร้อมเปิดประตูสู่มณฑลเจ้อเจียงในมุมมองใหม่ที่ผสมผสานความสงบแห่งวิถีเซน โลกจินตนาการแห่งแผ่นฟิล์ม นวัตกรรมดิจิทัลสุดล้ำ และทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงามเหนือกาลเวลาได้อย่างลงตัว

โปรแกรมการเดินทางในครั้งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดจุดเด่นอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของมณฑลเจ้อเจียง โดยร้อยเรียงเส้นทางท่องเที่ยวที่ชูทั้งมรดกทางพุทธศาสนา ณ วิหารพระศรีอริยเมตไตรย (Maitreya Altar) ในเมืองหนิงโป, บรรยากาศอันคึกคักของศูนย์การค้าดิจิทัลระดับโลกอี้อู (Yiwu Global Digital Trade Center), ฉากถ่ายทำภาพยนตร์สุดสมจริง ณ โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน (Hengdian World Studios) ไปจนถึงความงดงามเหนือจินตนาการของแหล่งท่องเที่ยวเซียนตู (Xiandu Scenic Area) ในเมืองหลี่สุ่ย ขณะที่ในเมืองหางโจว ผู้ร่วมเดินทางได้สัมผัสวิถีชีวิตแห่งอนาคต ณ ย่านนวัตกรรมถนนเหวินซาน (Wensan Road Digital Life Block) ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI, ลิ้มรสชาหลงจิ่งสด ๆ จากไร่ชาเหมยเจียอู้ และปิดท้ายทริปด้วยการรับชมการแสดงสุดอลังการอย่าง "Impression West Lake: The Most Memorable Is Hangzhou" มหากาพย์โชว์แสง สี เสียง และสายน้ำเหนือผืนน้ำ นอกจากนี้ ตลอดการเดินทาง ผู้ร่วมทริปยังได้สวมชุดจีนโบราณเพื่อถ่ายภาพ ณ สถานที่จริง ลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นในตลาดนัดยามค่ำคืน และสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งถักทอเรื่องราวของสถานที่จริงเข้ากับนวัตกรรมการเล่าเรื่องยุคใหม่

เหล่าคนในวงการท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางต่างเอ่ยปากชมการร้อยเรียงเส้นทางในทริปนี้ ที่ผสมผสานทัศนียภาพทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี โดยมองว่าเป็นเส้นทางที่ตอบโจทย์รสนิยมของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างตรงจุด พร้อมระบุว่าก้าวต่อไปคือการร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการรับรู้ของแคมเปญ "Picturesque Zhejiang" (เจ้อเจียง เมืองงดงามดั่งภาพวาด) ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เปี่ยมด้วยมิติทางวัฒนธรรมและพร้อมแข่งขันในระดับสากล

SOURCE Zhejiang Provincial Department of Culture Radio Television and Tourism

Also from this source

Profesional Pelancongan Asia Tenggara Terokai Kepelbagaian Zhejiang

Dari 20 hingga 24 Julai, program lawatan suai kenal anjuran Jabatan Kebudayaan, Radio, Televisyen dan Pelancongan Wilayah Zhejiang membawa 12 pembeli ...

Southeast Asian Travel Professionals Discover the Many Sides of Zhejiang

From July 20 to 24, a familiarization tour organized by the Zhejiang Provincial Department of Culture, Radio, Television and Tourism brought 12...
More Releases From This Source

Explore

Travel

Travel

Travel

Travel

News Releases in Similar Topics