คนในวงการท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเปิดมุมมองใหม่ สัมผัสเสน่ห์ของเจ้อเจียงในมิติต่าง ๆ
News provided byZhejiang Provincial Department of Culture Radio Television and Tourism
30 Jul, 2026, 20:41 CST
หางโจว, จีน, 30 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 20 ถึง 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กรมวัฒนธรรม วิทยุ โทรทัศน์ และการท่องเที่ยวมณฑลเจ้อเจียง ได้จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว โดยนำบุคคลระดับแถวหน้าทั้งผู้ซื้อและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวรวม 12 ท่าน จากเวียดนาม ไทย และมาเลเซีย ออกเดินทางเจาะลึกสัมผัสเสน่ห์ใจกลางมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งตลอดการเดินทาง 5 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัญจรผ่านเมืองหนิงโป จินหัว หลี่สุ่ย และหางโจว พร้อมเปิดประตูสู่มณฑลเจ้อเจียงในมุมมองใหม่ที่ผสมผสานความสงบแห่งวิถีเซน โลกจินตนาการแห่งแผ่นฟิล์ม นวัตกรรมดิจิทัลสุดล้ำ และทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงามเหนือกาลเวลาได้อย่างลงตัว
โปรแกรมการเดินทางในครั้งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดจุดเด่นอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของมณฑลเจ้อเจียง โดยร้อยเรียงเส้นทางท่องเที่ยวที่ชูทั้งมรดกทางพุทธศาสนา ณ วิหารพระศรีอริยเมตไตรย (Maitreya Altar) ในเมืองหนิงโป, บรรยากาศอันคึกคักของศูนย์การค้าดิจิทัลระดับโลกอี้อู (Yiwu Global Digital Trade Center), ฉากถ่ายทำภาพยนตร์สุดสมจริง ณ โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน (Hengdian World Studios) ไปจนถึงความงดงามเหนือจินตนาการของแหล่งท่องเที่ยวเซียนตู (Xiandu Scenic Area) ในเมืองหลี่สุ่ย ขณะที่ในเมืองหางโจว ผู้ร่วมเดินทางได้สัมผัสวิถีชีวิตแห่งอนาคต ณ ย่านนวัตกรรมถนนเหวินซาน (Wensan Road Digital Life Block) ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI, ลิ้มรสชาหลงจิ่งสด ๆ จากไร่ชาเหมยเจียอู้ และปิดท้ายทริปด้วยการรับชมการแสดงสุดอลังการอย่าง "Impression West Lake: The Most Memorable Is Hangzhou" มหากาพย์โชว์แสง สี เสียง และสายน้ำเหนือผืนน้ำ นอกจากนี้ ตลอดการเดินทาง ผู้ร่วมทริปยังได้สวมชุดจีนโบราณเพื่อถ่ายภาพ ณ สถานที่จริง ลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นในตลาดนัดยามค่ำคืน และสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งถักทอเรื่องราวของสถานที่จริงเข้ากับนวัตกรรมการเล่าเรื่องยุคใหม่
เหล่าคนในวงการท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางต่างเอ่ยปากชมการร้อยเรียงเส้นทางในทริปนี้ ที่ผสมผสานทัศนียภาพทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี โดยมองว่าเป็นเส้นทางที่ตอบโจทย์รสนิยมของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างตรงจุด พร้อมระบุว่าก้าวต่อไปคือการร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการรับรู้ของแคมเปญ "Picturesque Zhejiang" (เจ้อเจียง เมืองงดงามดั่งภาพวาด) ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เปี่ยมด้วยมิติทางวัฒนธรรมและพร้อมแข่งขันในระดับสากล
SOURCE Zhejiang Provincial Department of Culture Radio Television and Tourism
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