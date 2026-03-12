Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch chấp nhận thẻ UnionPay cho cả đặt dịch vụ thương mại điện tử trực tiếp và bán gián tiếp thông qua Nền tảng Du lịch Amadeus

Các hãng hàng không có thể kiểm soát trải nghiệm thanh toán trên cả kênh trực tiếp và gián tiếp

Bước tiến này giúp cải thiện dòng tiền và tăng mức độ trung thành của khách hàng đối với các hãng hàng không thông qua việc xử lý trực tiếp bằng thẻ UnionPay

THƯỢNG HẢI, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Theo dự báo gần đây của ResearchAndMarkets, du lịch nước ngoài của người Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 13,5%, từ mức 140 tỷ USD hiện nay lên 386 tỷ USD vào năm 2033. UnionPay International giúp chủ thẻ dễ dàng thanh toán xuyên biên giới tại 183 thị trường, và các phương thức thanh toán của hãng đặc biệt phổ biến với du khách tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đó là lí do tại sao khả năng chấp nhận trực tiếp thẻ UnionPay là rất quan trọng đối với các hãng hàng không phục vụ du khách từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ nơi thẻ UnionPay được phát hành.

Left to right: Larry Wang, CEO of UnionPay International; Dong Junfeng, Chairman of China UnionPay and UnionPay International; Luis Maroto, President and CEO, Amadeus; Sam Abdou, CEO, Outpayce from Amadeus

Theo các điều khoản trong thỏa thuận hợp tác mới giữa Outpayce từ Amadeus và UnionPay International, các hãng hàng không sử dụng Nền tảng Thanh toán Xchange của Outpayce để vận hành thanh toán trực tuyến trên các kênh trực tiếp của họ có thể chấp nhận thẻ UnionPay trực tiếp trên nền tảng theo tiêu chuẩn chung. Việc chấp nhận thẻ tích hợp trực tiếp này giúp các hãng hàng không giữ lại nhiều doanh thu hơn, đồng thời cải thiện trải nghiệm thanh toán cho hành khách bằng cách tăng đáng kể tỷ lệ chấp nhận giao dịch.

Nền tảng Du lịch Amadeus là một sàn giao dịch trực tuyến toàn diện kết nối các nhà cung cấp dịch vụ du lịch như hãng hàng không, khách sạn, cho thuê xe hơi và nhà khai thác đường sắt với hơn 60.000 nhà bán dịch vụ du lịch, cho phép họ kết hợp và cung cấp các ưu đãi du lịch hấp dẫn. Nhờ quan hệ hợp tác mới này, những du khách muốn thanh toán bằng thẻ UnionPay có thể được chuyển hướng đến nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện thanh toán trực tiếp khi đặt chỗ.

Cách tiếp cận mới này đồng nghĩa với việc du khách có thể trải nghiệm quy trình thanh toán tương tự như hãng hàng không cung cấp trên trang web của mình, bao gồm cả khả năng tiếp cận các quyền lợi của chương trình khách hàng thân thiết vốn phụ thuộc vào việc thanh toán trực tiếp với hãng hàng không.

Bằng cách trực tiếp xử lý thanh toán, các hãng hàng không có thể cải thiện dòng tiền nhờ tiếp cận nguồn tiền nhanh hơn, đồng thời kiểm soát trải nghiệm thanh toán đối với các đặt chỗ qua kênh gián tiếp. Thông qua việc áp dụng cách tiếp cận riêng trong các vấn đề như quản lý gian lận, các hãng hàng không có thể nâng cao tỷ lệ chấp nhận giao dịch và mang lại trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho hành khách.

Bomme Sheng, Giám đốc Toàn cầu của UnionPay International, cho biết: "UnionPay đã xây dựng được vị thế vững chắc trong mảng thanh toán hàng không. Thông qua việc tăng cường hợp tác với Amadeus, thẻ UnionPay sẽ được tích hợp đầy đủ vào công nghệ nền tảng của hệ thống phân phối hàng không, bao phủ các website và các kênh gián tiếp. Điều này sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán du lịch hàng không của UnionPay và thúc đẩy ngành nâng cấp theo hướng hiệu quả và đa dạng hơn".

Damian Alonso, Trưởng bộ phận Sản phẩm và Quan hệ đối tác tại Outpayce, cho biết: "Chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm thanh toán mượt mà trên mọi kênh, bất kể hành khách lựa chọn phương thức thanh toán nào. Mô hình nền tảng thanh toán của chúng tôi đồng nghĩa với việc du khách có thể thanh toán bằng phương thức họ lựa chọn theo cách đơn giản và đáng tin cậy. Giờ đây, các hãng hàng không có thể cung cấp trải nghiệm thanh toán giống nhau cho chủ thẻ UnionPay dù họ mua sắm qua các nhà bán dịch vụ du lịch của Amadeus hay qua các kênh trực tiếp của hãng, từ đó tối đa hóa đầu tư vào thanh toán và nâng cao trải nghiệm tổng thể".

Việc bổ sung chấp nhận thẻ UnionPay đồng nghĩa với việc du khách có thể thanh toán trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch bằng tất cả các mạng lưới thẻ lớn khi hoàn tất đặt chỗ thông qua Nền tảng Du lịch Amadeus. Tính năng chấp nhận thẻ UnionPay tích hợp trực tiếp thông qua Nền tảng Thanh toán Xchange của Outpayce dự kiến sẽ được triển khai trong nửa đầu năm 2026 và sẽ được mở rộng dần tại các thị trường khác nhau trong suốt năm 2026 trên Nền tảng Du lịch Amadeus.

Ghi chú cho biên tập viên:

Giới thiệu về UnionPay International

UnionPay International (UPI) chuyên phát triển mạng lưới toàn cầu của UnionPay và xây dựng trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới liền mạch. Hợp tác với hơn 2.600 đối tác trên toàn thế giới, UPI cho phép chấp nhận thẻ tại 183 quốc gia và vùng lãnh thổ với việc phát hành thẻ tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. UnionPay International cung cấp các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới chất lượng cao, tiết kiệm chi phí và an toàn cho cơ sở chủ thẻ lớn nhất thế giới và đảm bảo các dịch vụ địa phương thuận tiện cho ngày càng nhiều chủ thẻ UnionPay và thương nhân trên toàn cầu.

Giới thiệu về Outpayce

Amadeus giúp cải thiện trải nghiệm du lịch cho mọi người, ở mọi nơi, thông qua việc thúc đẩy đổi mới, hợp tác và trách nhiệm đối với con người, địa điểm và hành tinh.Là công ty con sở hữu hoàn toàn của Amadeus, Outpayce đại diện cho bước tiếp theo trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh thanh toán của Amadeus với khoản đầu tư mới vào nguồn nhân lực, nền tảng API mở và giấy phép cung cấp các dịch vụ thanh toán được quản lý mới.

Outpayce mang đến trải nghiệm du lịch trọn vẹn và mượt mà hơn, giúp thanh toán trong du lịch trở nên đơn giản. Nền tảng mở của chúng tôi kết nối các nhà cung cấp dịch vụ FinTech và ngân hàng với toàn bộ hệ sinh thái du lịch, cho phép khách hàng và du khách dễ dàng hưởng lợi từ những tiến bộ mới trong lĩnh vực thanh toán.

Nền tảng thanh toán Xchange của Outpayce (XPP) giải quyết các thách thức trong các lĩnh vực như xác thực, chấp nhận thanh toán và ngoại hối (FX) cho các doanh nghiệp du lịch, đồng thời cung cấp quyền truy cập cho các đối tác giải quyết các lĩnh vực như quản lý gian lận và xác thực, nhằm mang lại trải nghiệm tổng thể mượt mà hơn cho du khách.

Trong lĩnh vực thanh toán B2B, Outpayce điều phối thanh toán bằng nhiều loại thẻ ảo, tiền tệ và phương thức thanh toán, nhằm tối ưu hóa chi phí, tỷ lệ chấp nhận và tính linh hoạt ở bất cứ nơi nào đại lý du lịch cần thanh toán cho nhà cung cấp.

Outpayce mang lại trải nghiệm trọn vẹn bằng cách tiếp tục phối hợp với tất cả các đội ngũ của Amadeus và tích hợp các năng lực của mình vào toàn bộ các ứng dụng của Amadeus. Tương lai chính là việc thanh toán du lịch trở nên đơn giản.

Để tìm hiểu thêm về Outpayce, vui lòng truy cập www.outpayce.com.

Theo dõi chúng tôi trên: LinkedIn

SOURCE UnionPay International