UnionPay ra mắt khung giao thức mở thanh toán dựa trên tác nhân: Xây dựng một hệ sinh thái thanh toán thông minh mở và đáng tin cậy

THƯỢNG HẢI, ngày 4 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 2 tháng 4, một giao dịch đặt taxi đặc biệt đã được thực hiện thành công tại Hồng Kông, Trung Quốc. Sau khi nhập thông tin đặt xe vào trợ lý AI do công ty công nghệ Evonet phát triển, người thử nghiệm nhanh chóng nhận được danh sách các loại xe taxi có sẵn cùng mức giá từ nền tảng gọi xe Hoppa, kèm theo một phương án đặt xe được đề xuất.

Là một mạng lưới thẻ quốc tế có phạm vi hoạt động toàn cầu, UnionPay đã chính thức ra mắt khung Giao thức mở thanh toán dựa trên tác nhân (APOP) – giải pháp thanh toán dựa trên tác nhân của UnionPay – tận dụng năng lực và tính trung lập của nền tảng của mình.

Bốn năng lực cốt lõi làm nền tảng cho cơ chế tin cậy và mô hình tương tác cho thanh toán dựa trên tác nhân

Khung APOP hướng tới việc thiết lập một cơ chế tin cậy thống nhất và một mô hình tương tác chuẩn hóa. Bằng việc kết nối các bên trong hệ sinh thái thanh toán dựa trên tác nhân thông qua cơ chế định tuyến tin cậy, APOP cho phép bất kỳ tác nhân, thương nhân, tổ chức tài chính và nền tảng công nghệ tương thích tích hợp theo phương thức "plug-and-play", từ đó tham gia một cách dễ dàng và an toàn vào các quy trình thanh toán phức tạp dựa trên tác nhân. Cụ thể, khung này được xây dựng trên bốn năng lực cốt lõi.

Thứ nhất, nó hỗ trợ quản lý vòng đời danh tính tác nhân, từ khâu đăng ký và cập nhật thông tin tới hủy đăng ký. Thứ hai, bằng cách cung cấp cơ chế quản lý mục đích người dùng toàn diện bao gồm khởi tạo, đăng ký và xác thực, khung APOP thiết lập một cơ chế tin cậy lấy mục đích người dùng làm trung tâm. Thứ ba, nó cung cấp khả năng quản lý danh tính người dùng theo hướng tinh gọn. Khung này cho phép đăng nhập một lần (SSO) giữa các bên tham gia như các tác nhân, thương nhân và tổ chức tài chính, đồng thời hỗ trợ cơ chế chia sẻ thông tin xác thực nhưng vẫn đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật. Thứ tư, khung APOP cung cấp bộ dịch vụ ủy quyền thanh toán toàn diện, bao gồm xác thực kích hoạt cho thanh toán dựa trên tác nhân AI, trừ tiền thanh toán từ tài khoản và xác minh sự đồng ý của người dùng.

Các bên tham gia trong ngành trên toàn cầu hợp tác vì một hệ sinh thái thanh toán dựa trên tác nhân AI mở và an toàn

Khung APOP tuân theo nguyên tắc mở và khả năng tương tác. Được xây dựng trên mạng lưới chấp nhận thanh toán toàn cầu của UnionPay, khung này hướng tới phát triển các tiêu chuẩn chung cho toàn ngành và tạo ra một khuôn khổ bao trùm, cho phép khả năng tương tác giữa các tổ chức, nền tảng và các ứng dụng thực tiễn cả trong và ngoài Trung Quốc đại lục.

Ngoài ra, thiết kế của APOP còn nổi bật với bốn nguyên tắc cốt lõi khác. Thứ nhất, tính tuân thủ và khả năng kiểm soát. Thanh toán dựa trên tác nhân phải tuân thủ các yêu cầu quy định hiện hành, bảo đảm khuôn khổ kinh doanh phù hợp với xu hướng quản lý đang phát triển. Thứ hai, ưu tiên bảo mật. Thông qua xác thực danh tính tác nhân và quản lý ý định, khung này đảm bảo các quy trình thanh toán dựa trên tác nhân có thể được hiểu rõ, truy vết và tái tạo lại hoàn toàn. Thứ ba, tăng cường niềm tin. Khuôn khổ này xác định rõ trách nhiệm, quyền lợi và rủi ro của tất cả các bên liên quan, cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc giải quyết tranh chấp. Thứ tư, khả năng tương thích rộng. Nhiều giải pháp truy cập được cung cấp nhằm giúp các bên tham gia tích hợp vào hệ sinh thái một cách hiệu quả về chi phí và liền mạch, đồng thời vẫn duy trì khả năng mở rộng cao.

Ông Dong Junfeng, Chủ tịch HĐQT China UnionPay, cho biết công ty sẽ tiếp tục kiên trì với tầm nhìn "Kết nối tin cậy, cùng nhau thành công" (Trusted Ties, Shared Success), đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành để chủ động nắm bắt các cơ hội chuyển đổi do AI mang lại. Dẫn dắt nỗ lực hợp tác chung, UnionPay hướng tới định hình một bản thiết kế mới cho thanh toán dựa trên tác nhân an toàn, có thể kiểm soát, bao trùm, hiệu quả và có khả năng kết nối toàn cầu, qua đó đưa ngành thanh toán lên một tầm cao mới trong kỷ nguyên AI.

