Penyedia Layanan Perjalanan Wisata Kini Menerima Pembayaran dari Kartu UnionPay untuk Pemesanan "e-Commerce" Secara Langsung dan Penjualan Tidak Langsung melalui Amadeus Travel Platform

Melalui kemitraan baru antara Outpayce dari Amadeus dan UnionPay International, maskapai penerbangan yang menggunakan Xchange Payments Platform dari Outpayce untuk pembayaran daring (online) di saluran pembayaran langsungnya, kini dapat menerima kartu UnionPay dengan sistem standar. Metode langsung ini membantu maskapai memperoleh lebih banyak pendapatan sekaligus mengoptimalkan pengalaman pembayaran bagi wisatawan berkat tingkat keberhasilan transaksi yang lebih baik.

Amadeus Travel Platform merupakan pasar digital yang menghubungkan penyedia layanan perjalanan wisata—seperti maskapai penerbangan, hotel, penyewaan mobil, dan operator kereta api—dengan lebih dari 60.000 pihak penjual. Melalui kemitraan ini, wisatawan yang ingin membayar dengan kartu UnionPay dapat langsung diarahkan ke penyedia layanan untuk menyelesaikan transaksi saat melakukan pemesanan.

Dengan pendekatan baru ini, wisatawan memperoleh pengalaman pembayaran yang sama seperti ketika mereka memesan langsung melalui situs maskapai penerbangan, termasuk mengakses berbagai manfaat loyalitas pelanggan yang biasanya hanya tersedia untuk pembayaran langsung ke maskapai.

Dengan memproses pembayaran secara langsung, maskapai juga dapat meningkatkan arus kas, karena dana dapat diterima lebih cepat. Selain itu, maskapai juga memiliki kendali yang lebih besar atas pengalaman pembayaran pada saluran pemesanan tidak langsung. Dengan menerapkan kebijakan sendiri untuk mencegah tindak penipuan dan keamanan transaksi, maskapai meningkatkan penerimaan pembayaran serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

Bomme Sheng, Global Director, UnionPay International, mengatakan: "UnionPay telah membangun jangkauan yang kuat dalam ekosistem pembayaran di industri penerbangan. Melalui kerja sama yang lebih erat dengan Amadeus, kartu UnionPay akan terintegrasi penuh dalam teknologi distribusi maskapai, baik di situs web maupun saluran tidak langsung. Hal tersebut semakin menyempurnakan ekosistem pembayaran perjalanan udara UnionPay, serta mendorong industri menuju sistem yang lebih efisien dan beraneka ragam."

Damian Alonso, Head, Product and Partnerships, Outpayce, mengatakan: "Kami berkomitmen menghadirkan pengalaman pembayaran yang lancar di setiap saluran, apa pun metode pembayaran yang dipilih wisatawan. Dengan pendekatan platform pembayaran kami, pelanggan dapat membayar dengan metode pilihan mereka secara mudah dan tepercaya. Kini, maskapai dapat memberikan pengalaman pembayaran yang sama kepada pemegang kartu UnionPay, baik saat mereka memesan melalui pihak penjual di Amadeus maupun melalui saluran langsung milik maskapai sehingga memaksimalkan investasi dalam mekanisme pembayaran dan mengoptimalkan seluruh pengalaman pelanggan."

Setelah transaksi pembayaran dari kartu UnionPay dapat diproses secara langsung, wisatawan dapat melakukan pembayaran langsung kepada penyedia layanan perjalanan wisata dengan menggunakan berbagai jaringan kartu utama saat menyelesaikan pemesanan melalui Amadeus Travel Platform. Metode penerimaan transaksi secara langsung dari kartu UnionPay melalui Outpayce Xchange Payments Platform mulai tersedia pada Semester I-2026, dan akan diperluas secara bertahap di berbagai pasar sepanjang tahun 2026 melalui Amadeus Travel Platform.

Catatan bagi redaktur:

Tentang UnionPay International

UnionPay International (UPI) berkomitmen memperluas jaringan global UnionPay dan mengembangkan pengalaman transaksi pembayaran lintasnegara. Berkolaborasi dengan lebih dari 2.600 mitra di seluruh dunia, UPI mendorong tingkat penggunaan kartu UnionPay di 183 negara dan wilayah, serta penerbitan kartu UnionPay di 85 negara dan wilayah. UnionPay International menyediakan layanan pembayaran lintasnegara yang bermutu tinggi, hemat biaya, dan aman untuk basis pemegang kartu UnionPay, serta menghadirkan layanan lokal yang mudah diakses oleh pihak penjual dan pemegang kartu UnionPay global yang terus berkembang.

Tentang Outpayce

Amadeus meningkatkan pengalaman perjalanan wisata bagi semua orang melalui inovasi, kemitraan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat, destinasi, dan lingkungan hidup. Sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Amadeus, Outpayce merupakan langkah strategis untuk memperluas bisnis pembayaran Amadeus melalui investasi baru dalam talenta, platform API terbuka, serta lisensi untuk menyediakan layanan pembayaran baru yang teregulasi.

Outpayce menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih mudah dengan menyederhanakan transaksi pembayaran di industri pariwisata. Platform terbuka Outpayce menghubungkan perusahaan FinTech dan penyedia layanan perbankan dengan seluruh ekosistem perjalanan wisata. Dengan demikian, pelanggan dan wisatawan dapat memanfaatkan inovasi terbaru dalam sistem pembayaran.

Outpayce Xchange Payment Platform (XPP) membantu pelaku industri perjalanan wisata mengatasi berbagai tantangan seperti autentikasi, penerimaan pembayaran, dan konversi valuta asing (FX). Platform ini juga memberikan akses ke berbagai mitra yang menyediakan solusi manajemen penipuan dan autentikasi untuk menghadirkan pengalaman pembayaran yang lebih lancar bagi wisatawan.

Dalam pembayaran B2B, Outpayce mengorkestrasi pembayaran yang menggunakan berbagai kartu virtual, mata uang, dan metode pembayaran guna mengoptimalkan biaya, tingkat penerimaan transaksi, serta fleksibilitas bagi pihak penjual yang perlu membayar pemasok.

Outpayce juga terus bekerja sama dengan seluruh tim Amadeus untuk menghadirkan pengalaman pembayaran satu atap yang terintegrasi dalam seluruh aplikasi Amadeus.

Informasi lebih lanjut: www.outpayce.com .

Akun media sosial Outpayce: LinkedIn

SOURCE UnionPay International