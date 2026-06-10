Các nhà lãnh đạo trẻ Châu Á "Hòa cùng một dòng chảy" tại Cebu trong khuôn khổ Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Hitachi 2026

Những nhà kiến tạo thay đổi trẻ tuổi hội ngộ tại Cebu để thúc đẩy các giải pháp chung

CEBU, Philippines, ngày 10 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Hitachi (HYLI) 2026 đã quy tụ 32 đại biểu sinh viên đến từ khắp Châu Á tại Cebu trong một tuần đối thoại, học tập về tính bền vững, tham gia hoạt động cộng đồng và giao lưu liên văn hóa dưới chủ đề "Flow as One" (tạm dịch: Hòa cùng một dòng chảy).

Bước sang lần tổ chức thứ 18, HYLI tiếp tục đóng vai trò là nền tảng phát triển lãnh đạo trẻ hàng đầu của Hitachi, kết nối những sinh viên đại học giàu tiềm năng với các nhà lãnh đạo đến từ giới doanh nghiệp, chính phủ, học thuật, các tổ chức xã hội và phát triển.

Chủ đề năm nay phản ánh lời kêu gọi kịp thời về hành động chung: những thách thức cấp bách nhất của khu vực, gắn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), chỉ có thể được giải quyết khi các quốc gia, cộng đồng, lĩnh vực và thế hệ cùng đồng lòng hướng tới một mục tiêu chung.

HYLI 2026 khai mạc tại Cebu

HYLI 2026 chính thức khai mạc tại Crimson Mactan với sự tham dự của các đại biểu, cố vấn, lãnh đạo cấp cao của Hitachi, đại diện ngoại giao và chính phủ, lãnh đạo khu vực tư nhân, các nhà vận động cho phát triển bền vững, đối tác cùng các khách mời đến từ Đại học San Carlos.

Lễ khai mạc có các bài phát biểu từ lãnh đạo Hitachi và các vị khách danh dự, gồm Ông Toshiaki Higashihara, Chủ tịch Điều hành Hitachi, Ltd.; Ông Yudai Ueno, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Cebu; Bà Josephine Gotianun-Yap, Phó Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Filinvest; Bà Lorena Dellagiovanna, Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn của Hitachi, Ltd.; cùng Ngài Nestor Archival, Thị trưởng thành phố Cebu.

Các bài phát biểu đã định hình khuôn khổ của HYLI 2026 xoay quanh tính bền vững, trách nhiệm chung và các giá trị lãnh đạo gồm tinh thần trách nhiệm, sự tham gia tích cực và sự đồng cảm.

Những giá trị này cũng được Ông Philip Dy, Chủ tịch Metrobank Foundation và là cựu thành viên HYLI khóa thứ 7 năm 2005 nhấn mạnh. Trong bài phát biểu, Ông Dy chia sẻ về trải nghiệm của mình tại HYLI và cách chương trình đã định hình nên một nhà lãnh đạo như ông ngày hôm nay. Ông khuyến khích các đại biểu xây dựng những kết nối ý nghĩa với bạn đồng hành và khám phá điều thực sự tạo động lực cho bản thân.

Kể từ khi ra đời vào năm 1996, HYLI đã truyền cảm hứng cho hơn 400 sinh viên đại học tài năng, trong đó có Ông Dy, mở rộng tầm nhìn và thảo luận về các vấn đề toàn cầu quan trọng.

"Được dẫn dắt bởi sứ mệnh cống hiến cho xã hội, tôi rất phấn khởi khi chứng kiến các đại biểu HYLI đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau cùng quy tụ để giải quyết các thách thức của xã hội. HYLI 2026 nhắc nhở chúng ta rằng các nhà lãnh đạo trẻ không chỉ đang chuẩn bị cho tương lai – họ đang góp phần định hình tương lai đó. Thông qua chủ đề 'Flow as One', chúng tôi đã chứng kiến cách đối thoại, sự đồng cảm và hợp tác có thể kết nối những ý tưởng đa dạng thành các hành động có ý nghĩa cho xã hội. Tôi tin tưởng rằng HYLI sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều cơ hội cho những nhà đổi mới xã hội trẻ này và góp phần xây dựng một xã hội hòa nhập hơn", Ông Kojin Nakakita, Chủ tịch HĐQT của Hitachi Asia Ltd. cho biết.

Biến ý tưởng thành các giải pháp do giới trẻ dẫn dắt

Trong suốt tuần diễn ra chương trình, các đại biểu đã làm việc chặt chẽ với các cố vấn và bạn đồng hành để tìm hiểu những thách thức về phát triển bền vững từ các góc độ khu vực, xã hội, môi trường và kinh tế. Các chủ đề bao gồm khả năng tiếp cận nước sạch tại Châu Á, khoảng cách kỹ năng trong khu vực, khai thác khoáng sản bằng công nghệ sinh học theo hướng bền vững cho nền kinh tế đất hiếm tuần hoàn, cũng như tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

Sau đó, các đại biểu đã đưa những hiểu biết này vào các bài thuyết trình của mình, đề xuất các giải pháp và tiếp nhận phản hồi từ các nhà lãnh đạo, cố vấn cũng như các đại biểu khác — củng cố vai trò của HYLI như một nền tảng cho tư duy phản biện, khả năng trình bày quan điểm một cách mạnh dạn và các giải pháp xuyên biên giới.

Học tập về tính bền vững thông qua trải nghiệm thực tiễn

HYLI 2026 cũng đưa các đại biểu ra khỏi không gian hội nghị để khám phá tính bền vững tại Cebu. Tại Khu Bảo tồn Biển Olango, sinh viên đã tham gia các hoạt động trải nghiệm học tập như cho cá ăn và tham quan rừng ngập mặn, qua đó hiểu sâu hơn về đa dạng sinh học biển, khả năng chống chịu và phục hồi của các khu vực ven biển và vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên.

Các đại biểu cũng tham gia các chuyến khảo sát thực tế tại hai dự án trọng điểm của Hitachi: Hệ thống lò phản ứng sinh học màng (MBR) và Hệ thống khử mặn nước biển bằng công nghệ thẩm thấu ngược (SWRO), qua đó cho thấy cách công nghệ, hạ tầng và các mối quan hệ hợp tác có thể đóng góp vào các hoạt động bền vững hơn.

Năng lực lãnh đạo gắn với tác động cộng đồng

Tuần lễ chương trình cũng bao gồm một hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa, trong đó các đại biểu cùng chuẩn bị các bộ dụng cụ học tập cho năm học mới dành cho các em học sinh tại địa phương.

Thông qua việc trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng, các đại biểu đã có cơ hội chuyển hóa tinh thần của chủ đề "Flow as One" thành một hành động hỗ trợ chung dành cho trẻ em và các cộng đồng đang cần được hỗ trợ.

Xây dựng sự thấu hiểu vượt qua biên giới

Bên cạnh các phiên thảo luận về tính bền vững và lãnh đạo, HYLI 2026 còn giới thiệu sự đa dạng của các quốc gia tham dự thông qua Đêm Văn hóa với các tiết mục biểu diễn đến từ từng đoàn đại biểu. Buổi tối giao lưu đã tôn vinh tình hữu nghị và sự trân trọng các nền văn hóa khác nhau, đồng thời nhắc nhở người tham gia rằng sự hợp tác bắt đầu từ việc thấu hiểu lẫn nhau.

Khi HYLI 2026 khép lại, Cebu đã trở thành một lớp học sống động về tính bền vững, văn hóa, đổi mới sáng tạo và tinh thần cộng đồng trong hành động — truyền cảm hứng cho một thế hệ các nhà lãnh đạo kiến tạo những thay đổi tích cực trên khắp Châu Á.

Để biết thêm thông tin và cập nhật về Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Hitachi, vui lòng truy cập: https://www.hitachi.asia/hyli/2026/.

SOURCE Hitachi Asia Ltd.