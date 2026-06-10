ผู้นำรุ่นใหม่แห่งเอเชีย "หลอมรวมเป็นหนึ่ง" ณ เมืองเซบู ในโครงการ Hitachi Young Leaders ประจำปี 2569
News provided byHitachi Asia Ltd.
10 Jun, 2026, 19:00 CST
คนรุ่นใหม่ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรวมตัวกันที่เซบู เพื่อร่วมจุดประกายแนวทางสู่อนาคต
เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 10 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- โครงการ Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) ประจำปี 2569 ได้เปิดเวทีให้ตัวแทนนักศึกษา 32 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชียมารวมตัวกัน ณ เมืองเซบู เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ครอบคลุมทั้งการเสวนา การเรียนรู้ด้านความยั่งยืน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดหลัก "Flow as One" หรือการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
โครงการ HYLI ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 ยังคงเป็นเวทีสำคัญของฮิตาชิในการบ่มเพาะศักยภาพผู้นำเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคได้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคส่วนการพัฒนา
แนวคิดหลักในปีนี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการร่วมมือและลงมือทำอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับมือกับความท้าทายสำคัญของภูมิภาคที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยปัญหาเหล่านี้จะสามารถถูกคลี่คลายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อประเทศ ชุมชน ทุกภาคส่วน และผู้คนทุกช่วงวัยร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้เป้าหมายร่วมกัน
HYLI 2569 เปิดฉากอย่างเป็นทางการ ณ เมืองเซบู
พิธีเปิดโครงการ HYLI 2569 จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม Crimson Mactan ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งตัวแทนเยาวชน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูงของ Hitachi ผู้แทนทางการทูตและภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน นักขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน พันธมิตร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจาก University of San Carlos
พิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้นำของ Hitachi และแขกผู้มีเกียรติระดับสูงร่วมกล่าวสุนทรพจน์ อาทิ Toshiaki Higashihara ประธานกรรมการบริหารของ Hitachi, Ltd., Yudai Ueno กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ เมืองเซบู, Josephine Gotianun-Yap รองประธานกรรมการ Filinvest Development Corporation, Lorena Dellagiovanna ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนของ Hitachi, Ltd. และ Nestor Archival นายกเทศมนตรีเมืองเซบู
ถ้อยแถลงจากผู้กล่าวสุนทรพจน์ได้สะท้อนทิศทางของ HYLI 2569 ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ความรับผิดชอบร่วมกัน และคุณค่าของภาวะผู้นำที่ตั้งอยู่บนความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วม และความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น
คุณค่าเหล่านี้ได้รับการตอกย้ำอีกครั้งผ่านปาฐกถาพิเศษของ Philip Dy ประธาน Metrobank Foundation และศิษย์เก่า HYLI รุ่นที่ 7 เมื่อปี 2548 โดยเขาได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงบทบาทของ HYLI ในการหล่อหลอมเส้นทางความเป็นผู้นำของตนในปัจจุบัน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ตัวแทนเยาวชนสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และมีความหมายกับเพื่อนร่วมรุ่น ตลอดจนค้นหาแรงผลักดันที่แท้จริงของตนเอง
นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการในปี 2539 HYLI ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้เปี่ยมศักยภาพมาแล้วกว่า 400 คน รวมถึง Dy โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ขยายมุมมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมอภิปรายในประเด็นสำคัญระดับโลก
"เรายึดมั่นในพันธกิจในการสร้างคุณค่าและตอบแทนสังคม ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นตัวแทน HYLI จากหลากหลายวัฒนธรรมมารวมตัวกัน เพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆ ของสังคม HYLI 2569 ตอกย้ำให้เห็นว่า ผู้นำรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเท่านั้น หากแต่กำลังมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของอนาคตตั้งแต่วันนี้ ผ่านแนวคิด "Flow as One" เราได้ว่าการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความเข้าอกเข้าใจ และความร่วมมือ สามารถเชื่อมโยงแนวคิดอันหลากหลายให้กลายเป็นการลงมือทำที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้อย่างไร ผมมั่นใจว่า HYLI จะยังคงเดินหน้าสร้างโอกาสให้แก่นวัตกรสังคมรุ่นใหม่เหล่านี้ และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เปิดกว้าง โอบรับความหลากหลาย และเท่าเทียมยิ่งขึ้น" Kojin Nakakita ประธานกรรมการบริษัท Hitachi Asia Ltd. กล่าว
ต่อยอดแนวคิดสู่ทางออกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังคนรุ่นใหม่
ตลอดทั้งสัปดาห์ ตัวแทนเยาวชนได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้คำปรึกษาและเพื่อนร่วมโครงการเพื่อเจาะลึกประเด็นความท้าทายด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติ ทั้งระดับภูมิภาค สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยหัวข้อการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงน้ำสะอาดในเอเชีย ปัญหาช่องว่างทางทักษะในภูมิภาค การทำเหมืองอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของแร่หายาก ไปจนถึงปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกในทะเล
จากนั้น ตัวแทนเยาวชนได้นำข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับมากลั่นกรองและพัฒนาเป็นผลงานนำเสนอ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้นำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อนร่วมโครงการ ซึ่งตอกย้ำบทบาทของ HYLI ในฐานะเวทีที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสารอย่างมั่นใจ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร้พรมแดน
เรียนรู้ความยั่งยืนผ่านประสบการณ์จริง
HYLI 2026 ยังได้นำตัวแทนเยาวชนก้าวออกจากห้องประชุม เพื่อสัมผัสและเรียนรู้ประเด็นความยั่งยืนผ่านประสบการณ์จริงทั่วเมืองเซบู โดย ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำโอลังโก นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ความสามารถในการปรับตัวของพื้นที่ชายฝั่ง และบทบาทสำคัญของชุมชนในการปกป้องระบบนิเวศทางธรรมชาติ
นอกจากนี้ ตัวแทนเยาวชนยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการสำคัญสองแห่งของ Hitachi ได้แก่ ระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเมมเบรน (MBR) และระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (SWRO) ซึ่งเรียนรู้ว่าเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือเชิงพันธมิตร สามารถมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร
บ่มเพาะภาวะผู้นำผ่านการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน
กิจกรรมตลอดสัปดาห์ยังคลอบคลุมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีความหมาย โดยตัวแทนเยาวชนได้ร่วมกันจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ต้อนรับเปิดเทอม เพื่อส่งมอบให้แก่เด็กๆ ในชุมชนท้องถิ่น
การลงมือทำกิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งการ "หลอมรวมเป็นหนึ่ง" ไปสู่การเกื้อกูลและการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมแก่เด็กๆ และชุมชนที่ต้องการการสนับสนุน
ถักทอความเข้าใจ เชื่อมสัมพันธ์ไร้พรมแดน
นอกเหนือจากกิจกรรมด้านความยั่งยืนและภาวะผู้นำแล้ว HYLI 2569 ยังได้เฉลิมฉลองความหลากหลายของประเทศที่เข้าร่วมผ่านกิจกรรม "ค่ำคืนแห่งวัฒนธรรม" ซึ่งนำเสนอการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์จากตัวแทนของแต่ละประเทศ ค่ำคืนดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ การแลกเปลี่ยน และการชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมตอกย้ำว่า ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มต้นจากความเข้าใจซึ่งกันและกัน
เมื่อโครงการ HYLI 2569 ปิดฉากลง เมืองเซบูได้กลายเป็นเสมือนห้องเรียนที่มีชีวิตสำหรับการเรียนรู้ด้านความยั่งยืน วัฒนธรรม นวัตกรรม และการลงมือทำเพื่อชุมชน พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั่วภูมิภาคเอเชีย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการ Hitachi Young Leaders Initiative สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.hitachi.asia/hyli/2026/
SOURCE Hitachi Asia Ltd.
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