ผู้นำรุ่นใหม่แห่งเอเชีย "หลอมรวมเป็นหนึ่ง" ณ เมืองเซบู ในโครงการ Hitachi Young Leaders ประจำปี 2569

News provided by

Hitachi Asia Ltd.

10 Jun, 2026, 19:00 CST

คนรุ่นใหม่ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรวมตัวกันที่เซบู เพื่อร่วมจุดประกายแนวทางสู่อนาคต

เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 10 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- โครงการ Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) ประจำปี 2569 ได้เปิดเวทีให้ตัวแทนนักศึกษา 32 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชียมารวมตัวกัน ณ เมืองเซบู เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ครอบคลุมทั้งการเสวนา การเรียนรู้ด้านความยั่งยืน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดหลัก "Flow as One" หรือการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

โครงการ HYLI ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 ยังคงเป็นเวทีสำคัญของฮิตาชิในการบ่มเพาะศักยภาพผู้นำเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคได้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคส่วนการพัฒนา

แนวคิดหลักในปีนี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการร่วมมือและลงมือทำอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับมือกับความท้าทายสำคัญของภูมิภาคที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยปัญหาเหล่านี้จะสามารถถูกคลี่คลายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อประเทศ ชุมชน ทุกภาคส่วน และผู้คนทุกช่วงวัยร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้เป้าหมายร่วมกัน

HYLI 2569 เปิดฉากอย่างเป็นทางการ  เมืองเซบู

พิธีเปิดโครงการ HYLI 2569 จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม Crimson Mactan ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งตัวแทนเยาวชน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูงของ Hitachi ผู้แทนทางการทูตและภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน นักขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน พันธมิตร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจาก University of San Carlos

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้นำของ Hitachi และแขกผู้มีเกียรติระดับสูงร่วมกล่าวสุนทรพจน์ อาทิ Toshiaki Higashihara ประธานกรรมการบริหารของ Hitachi, Ltd., Yudai Ueno กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ เมืองเซบู, Josephine Gotianun-Yap รองประธานกรรมการ Filinvest Development Corporation, Lorena Dellagiovanna ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนของ Hitachi, Ltd. และ Nestor Archival นายกเทศมนตรีเมืองเซบู

ถ้อยแถลงจากผู้กล่าวสุนทรพจน์ได้สะท้อนทิศทางของ HYLI 2569 ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ความรับผิดชอบร่วมกัน และคุณค่าของภาวะผู้นำที่ตั้งอยู่บนความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วม และความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น

คุณค่าเหล่านี้ได้รับการตอกย้ำอีกครั้งผ่านปาฐกถาพิเศษของ Philip Dy ประธาน Metrobank Foundation และศิษย์เก่า HYLI รุ่นที่ 7 เมื่อปี 2548 โดยเขาได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงบทบาทของ HYLI ในการหล่อหลอมเส้นทางความเป็นผู้นำของตนในปัจจุบัน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ตัวแทนเยาวชนสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และมีความหมายกับเพื่อนร่วมรุ่น ตลอดจนค้นหาแรงผลักดันที่แท้จริงของตนเอง

นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการในปี 2539 HYLI ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้เปี่ยมศักยภาพมาแล้วกว่า 400 คน รวมถึง Dy โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ขยายมุมมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมอภิปรายในประเด็นสำคัญระดับโลก

"เรายึดมั่นในพันธกิจในการสร้างคุณค่าและตอบแทนสังคม ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นตัวแทน HYLI จากหลากหลายวัฒนธรรมมารวมตัวกัน เพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆ ของสังคม HYLI 2569 ตอกย้ำให้เห็นว่า ผู้นำรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเท่านั้น หากแต่กำลังมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของอนาคตตั้งแต่วันนี้ ผ่านแนวคิด "Flow as One" เราได้ว่าการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความเข้าอกเข้าใจ และความร่วมมือ สามารถเชื่อมโยงแนวคิดอันหลากหลายให้กลายเป็นการลงมือทำที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้อย่างไร ผมมั่นใจว่า HYLI จะยังคงเดินหน้าสร้างโอกาสให้แก่นวัตกรสังคมรุ่นใหม่เหล่านี้ และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เปิดกว้าง โอบรับความหลากหลาย และเท่าเทียมยิ่งขึ้น" Kojin Nakakita ประธานกรรมการบริษัท Hitachi Asia Ltd. กล่าว

ต่อยอดแนวคิดสู่ทางออกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังคนรุ่นใหม่

ตลอดทั้งสัปดาห์ ตัวแทนเยาวชนได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้คำปรึกษาและเพื่อนร่วมโครงการเพื่อเจาะลึกประเด็นความท้าทายด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติ ทั้งระดับภูมิภาค สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยหัวข้อการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงน้ำสะอาดในเอเชีย ปัญหาช่องว่างทางทักษะในภูมิภาค การทำเหมืองอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของแร่หายาก ไปจนถึงปัญหามลพิษจากขยะพลาสติกในทะเล

จากนั้น ตัวแทนเยาวชนได้นำข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับมากลั่นกรองและพัฒนาเป็นผลงานนำเสนอ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้นำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อนร่วมโครงการ ซึ่งตอกย้ำบทบาทของ HYLI ในฐานะเวทีที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสารอย่างมั่นใจ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร้พรมแดน

เรียนรู้ความยั่งยืนผ่านประสบการณ์จริง

HYLI 2026 ยังได้นำตัวแทนเยาวชนก้าวออกจากห้องประชุม เพื่อสัมผัสและเรียนรู้ประเด็นความยั่งยืนผ่านประสบการณ์จริงทั่วเมืองเซบู โดย ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำโอลังโก นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ความสามารถในการปรับตัวของพื้นที่ชายฝั่ง และบทบาทสำคัญของชุมชนในการปกป้องระบบนิเวศทางธรรมชาติ

นอกจากนี้ ตัวแทนเยาวชนยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการสำคัญสองแห่งของ Hitachi ได้แก่ ระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเมมเบรน (MBR) และระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (SWRO) ซึ่งเรียนรู้ว่าเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือเชิงพันธมิตร สามารถมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร

บ่มเพาะภาวะผู้นำผ่านการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน

กิจกรรมตลอดสัปดาห์ยังคลอบคลุมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีความหมาย โดยตัวแทนเยาวชนได้ร่วมกันจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ต้อนรับเปิดเทอม เพื่อส่งมอบให้แก่เด็กๆ ในชุมชนท้องถิ่น

การลงมือทำกิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งการ "หลอมรวมเป็นหนึ่ง" ไปสู่การเกื้อกูลและการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมแก่เด็กๆ และชุมชนที่ต้องการการสนับสนุน

ถักทอความเข้าใจ เชื่อมสัมพันธ์ไร้พรมแดน

นอกเหนือจากกิจกรรมด้านความยั่งยืนและภาวะผู้นำแล้ว HYLI 2569 ยังได้เฉลิมฉลองความหลากหลายของประเทศที่เข้าร่วมผ่านกิจกรรม "ค่ำคืนแห่งวัฒนธรรม" ซึ่งนำเสนอการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์จากตัวแทนของแต่ละประเทศ ค่ำคืนดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ การแลกเปลี่ยน และการชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมตอกย้ำว่า ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มต้นจากความเข้าใจซึ่งกันและกัน

เมื่อโครงการ HYLI 2569 ปิดฉากลง เมืองเซบูได้กลายเป็นเสมือนห้องเรียนที่มีชีวิตสำหรับการเรียนรู้ด้านความยั่งยืน วัฒนธรรม นวัตกรรม และการลงมือทำเพื่อชุมชน พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั่วภูมิภาคเอเชีย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการ Hitachi Young Leaders Initiative สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.hitachi.asia/hyli/2026/ 

SOURCE Hitachi Asia Ltd.

Also from this source

Asia's young leaders "Flow as One" in Cebu for the Hitachi Young Leaders Initiative 2026

The Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) 2026 brought together 32 student delegates from across Asia in Cebu for a week of dialogue,...

Pemimpin Muda Asia "Flow as One" di Cebu untuk Hitachi Young Leaders Initiative 2026

Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) 2026 menghimpunkan 32 delegasi pelajar dari seluruh Asia di Cebu untuk program selama seminggu yang...
More Releases From This Source

Explore

Education

Education

Electronic Design Automation

Electronic Design Automation

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics