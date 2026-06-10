Pemimpin Muda Asia "Flow as One" di Cebu untuk Hitachi Young Leaders Initiative 2026

Penggerak perubahan muda berkumpul di Cebu untuk mencetuskan penyelesaian bersama

CEBU, Filipina, 10 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) 2026 menghimpunkan 32 delegasi pelajar dari seluruh Asia di Cebu untuk program selama seminggu yang merangkumi dialog, pembelajaran kemampanan, penglibatan komuniti dan pertukaran budaya merentas negara di bawah tema "Flow as One".

Kini memasuki penganjuran kali ke-18, HYLI terus berperanan sebagai platform kepimpinan belia utama Hitachi yang menghubungkan pelajar universiti berpotensi tinggi dengan pemimpin daripada sektor perniagaan, kerajaan, akademik, masyarakat sivil dan pembangunan.

Tema tahun ini mencerminkan seruan tepat pada masanya untuk tindakan kolektif: dengan cabaran paling mendesak di rantau ini yang sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) hanya dapat ditangani apabila negara, komuniti, sektor dan generasi bergerak bersama dengan matlamat yang dikongsi.

HYLI 2026 Dibuka di Cebu

HYLI 2026 secara rasmi dibuka di Crimson Mactan menerusi majlis yang dihadiri delegasi, mentor, pemimpin kanan Hitachi, wakil diplomatik dan kerajaan, pemimpin sektor swasta, pejuang kemampanan, rakan kongsi serta tetamu dari University of San Carlos.

Majlis pembukaan menampilkan ucapan daripada pemimpin Hitachi dan tetamu kehormat termasuk Encik Toshiaki Higashihara, Pengerusi Eksekutif Hitachi, Ltd.; Encik Yudai Ueno, Konsul Jeneral Jepun di Cebu; Cik Josephine Gotianun-Yap, Naib Pengerusi Filinvest Development Corporation; Cik Lorena Dellagiovanna, Ketua Pegawai Kemampanan Kumpulan Hitachi, Ltd.; serta Yang Berhormat Nestor Archival, Datuk Bandar Cebu City.

Ucapan mereka merangkumkan HYLI 2026 berasaskan kemampanan, tanggungjawab bersama dan nilai kepimpinan seperti pemilikan, penglibatan dan empati.

Nilai-nilai tersebut turut diketengahkan oleh Encik Philip Dy, Presiden Metrobank Foundation dan alumni HYLI kumpulan ketujuh pada tahun 2005. Dalam ucaptama beliau, Encik Dy berkongsi pengalaman menyertai HYLI dan bagaimana program itu membentuk dirinya sebagai seorang pemimpin. Beliau menggesa para delegasi untuk membina hubungan yang bermakna dengan rakan sebaya dan meneroka perkara yang benar-benar mendorong mereka.

Sejak diperkenalkan pada tahun 1996, HYLI telah memberi inspirasi kepada lebih daripada 400 pelajar universiti berbakat, termasuk Encik Dy, untuk memperluas perspektif mereka dan membincangkan isu-isu global yang penting.

"Berpandukan misi kami untuk menyumbang kembali kepada masyarakat, saya berasa gembira melihat delegasi HYLI daripada pelbagai budaya berkumpul untuk menyelesaikan cabaran masyarakat. HYLI 2026 mengingatkan kita bahawa pemimpin muda bukan sahaja sedang bersedia untuk masa depan, malah mereka sudah pun membantu membentuknya. Melalui tema 'Flow as One', kita menyaksikan bagaimana dialog, empati dan kerjasama mampu menghubungkan idea yang pelbagai menjadi tindakan yang bermakna untuk masyarakat. Saya yakin HYLI akan terus mewujudkan lebih banyak peluang kepada penginovasi sosial muda ini serta membina masyarakat yang lebih inklusif," kata Encik Kojin Nakakita, Pengerusi Hitachi Asia Ltd.

Menterjemahkan idea kepada penyelesaian yang diterajui belia

Sepanjang minggu tersebut, para delegasi bekerjasama rapat dengan mentor dan rakan sebaya untuk meneroka cabaran kemampanan daripada perspektif serantau, sosial, alam sekitar dan ekonomi. Topik yang dibincangkan termasuk akses kepada air bersih di Asia, jurang kemahiran serantau, perlombongan bio mampan bagi ekonomi unsur nadir bumi berasaskan kitaran tertutup, serta pencemaran plastik marin.

Para delegasi kemudiannya menterjemahkan hasil pembelajaran tersebut ke dalam pembentangan masing-masing dengan mencadangkan pelbagai penyelesaian dan menerima maklum balas daripada pemimpin, mentor dan peserta lain, sekali gus mengukuhkan peranan HYLI sebagai platform pemikiran kritis, komunikasi berani dan penyelesaian rentas sempadan.

Pembelajaran kemampanan melalui pengalaman dunia sebenar

HYLI 2026 turut membawa delegasi keluar dari bilik persidangan untuk meneroka aspek kemampanan di seluruh Cebu. Di Olango Marine Sanctuary, para pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran termasuk memberi makan ikan dan melihat kawasan bakau, sekali gus memperdalam pemahaman mereka mengenai biodiversiti marin, daya tahan pesisir pantai dan peranan komuniti dalam melindungi ekosistem semula jadi.

Delegasi turut mengadakan lawatan penghayatan ke dua tapak projek utama Hitachi: Membrane Bio Reactor (MBR) System dan Seawater Desalination System (SWRO) bagi melihat bagaimana teknologi, infrastruktur dan kerjasama mampu menyumbang kepada operasi yang lebih mampan.

Kepimpinan yang berteraskan impak komuniti

Program selama seminggu itu turut merangkumi aktiviti komuniti yang bermatlamat, di mana para delegasi menyediakan kit kembali ke sekolah untuk penerima manfaat tempatan.

Melalui penglibatan secara langsung dalam aktiviti komuniti, para delegasi dapat menterjemahkan semangat "Flow as One" kepada satu tindakan bersama dalam menyokong kanak-kanak dan komuniti yang memerlukan.

Membina persefahaman merentas sempadan

Selain sesi kemampanan dan kepimpinan, HYLI 2026 turut menampilkan Malam Kebudayaan yang mempamerkan kepelbagaian negara peserta melalui persembahan daripada setiap delegasi. Acara tersebut meraikan persahabatan dan penghargaan terhadap budaya yang berbeza, sambil mengingatkan peserta bahawa kerjasama bermula dengan memahami antara satu sama lain.

Apabila HYLI 2026 melabuhkan tirainya, Cebu menjadi sebuah bilik darjah hidup yang menggabungkan kemampanan, budaya, inovasi dan komuniti dalam tindakan nyata, sekali gus memberi inspirasi kepada generasi pemimpin baharu untuk mencipta perubahan positif di seluruh Asia.

Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini mengenai Hitachi Young Leaders Initiative, sila layari: https://www.hitachi.asia/hyli/2026/.

SOURCE Hitachi Asia Ltd.