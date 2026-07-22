Chỉ còn chưa đầy 15 ngày: ITWA@VIETNAM 2026 mang chuỗi cung ứng sản xuất thông minh của Châu Á đến Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa, Triển lãm Công nghệ Công nghiệp Thế giới Châu Á @ Việt Nam (ITWA@VIETNAM 2026) đang chuẩn bị chào đón các nhà sản xuất, các đơn vị đổi mới công nghệ và người mua công nghiệp trên toàn cầu đến với Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VEC) tại Hà Nội, từ ngày 5 đến 7 tháng 8 năm 2026.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những trung tâm sản xuất tăng trưởng nhanh nhất Châu Á, ITWA@VIETNAM 2026 sẽ đóng vai trò là nền tảng công nghệ và tìm nguồn cung ứng chiến lược, kết nối các nhà cung cấp giải pháp quốc tế với các ngành điện tử, tự động hóa và sản xuất tiên tiến đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam.

Với quy mô 10.000 mét vuông, triển lãm dự kiến quy tụ hơn 500 đơn vị triển lãm và thu hút hơn 10.000 khách tham quan chuyên ngành, trưng bày những đổi mới trong các lĩnh vực sản xuất điện tử, công nghệ gắn linh kiện bề mặt (SMT), tự động hóa, sản xuất thông minh, màng chức năng, băng keo và chất kết dính công nghiệp, vật liệu tiên tiến, thị giác máy, robot, linh kiện điện tử, gia công laser và công nghệ cắt bế chính xác.

Nền tảng một cửa dành cho hoạt động tìm nguồn cung ứng công nghệ công nghiệp

Được thiết kế nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất đang tìm cách nâng cấp năng lực sản xuất và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ITWA@VIETNAM 2026 mang đến một nền tảng tìm nguồn cung ứng toàn diện, nơi khách tham quan có thể khám phá các công nghệ mới, đánh giá thiết bị, so sánh các nhà cung cấp và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh lâu dài.

Triển lãm sẽ được tổ chức đồng thời cùng năm sự kiện chuyên ngành gồm:

NEPCON ASIA @Vietnam

FILM & TAPE VIETNAM 2026

ADHESIVES & CHEMICALS VIETNAM 2026

VISION+ROBOT VIETNAM 2026

Asia Electronics Sourcing Show

Các triển lãm này cùng tạo nên một trong những nền tảng tìm nguồn cung ứng công nghiệp toàn diện nhất tại Việt Nam, quy tụ toàn bộ chuỗi cung ứng cho các lĩnh vực sản xuất điện tử, tự động hóa, gia công chính xác và vật liệu tiên tiến.

Các nhà lãnh đạo ngành chia sẻ các chiến lược sản xuất trong tương lai

Song song với hoạt động triển lãm, ITWA@VIETNAM 2026 sẽ tổ chức chuỗi hội nghị cấp cao, nơi các nhà hoạch định chính sách, nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ và chuyên gia trong ngành sẽ thảo luận về tương lai của ngành sản xuất thông minh.

Các hội nghị nổi bật bao gồm:

DIỄN ĐÀN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN AI: Kỷ nguyên mới của chuỗi cung ứng toàn cầu

Diễn đàn sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ 2026

Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo ngành cắt bế: Vươn ra toàn cầu • Đón đầu tương lai

Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo, nhà máy thông minh, chuỗi cung ứng bán dẫn, tự động hóa công nghiệp, sản xuất chính xác, phát triển bền vững và chuyển đổi số, mang đến cho các nhà sản xuất những góc nhìn thực tiễn về giai đoạn phát triển công nghiệp tiếp theo.

Kết hợp đào tạo kỹ thuật với kết nối giao thương

Bên cạnh các hoạt động trình diễn sản phẩm, ITWA@VIETNAM 2026 còn chú trọng đến việc trao đổi kiến thức thực tiễn thông qua đào tạo kỹ thuật và các cuộc thi chuyên môn, bao gồm CUỘC THI HÀN TAY VIỆT NAM 2026 – KHU VỰC MIỀN BẮC và Lớp chuyên sâu về cắt bế: Thực hành trên máy bế phẳng và máy bế xoay.

Khách tham quan cũng sẽ có cơ hội theo dõi các buổi trình diễn trực tiếp thiết bị, các kỹ thuật tối ưu hóa sản xuất và các thực tiễn tốt nhất trong công tác bảo trì được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Để tối đa hóa hiệu quả tìm nguồn cung ứng, Chương trình dành cho người tham dự mục tiêu (Targeted Attendee Program - TAP) của triển lãm sẽ tổ chức các phiên kết nối giao thương được thiết kế riêng giữa những nhà mua hàng đủ điều kiện và các đơn vị triển lãm được tuyển chọn kỹ lưỡng, giúp các nhà sản xuất xác định nhà cung cấp phù hợp và đẩy nhanh quyết định mua hàng.

Quy tụ các nhà lãnh đạo ngành trên toàn cầu

ITWA@VIETNAM 2026 đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà sản xuất hàng đầu trong các lĩnh vực điện tử, ô tô, điện tử tiêu dùng, bán dẫn và thiết bị công nghiệp. Các chuyên gia đến từ các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử (EMS), nhà máy, trung tâm R&D cùng các bộ phận thu mua dự kiến sẽ tham dự, đưa sự kiện trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của cộng đồng sản xuất tại Đông Nam Á.

Bên cạnh các phiên kết nối doanh nghiệp và dịch vụ dành cho nhà mua hàng VIP, các đoàn khách tham quan đủ điều kiện có thể sử dụng dịch vụ xe đưa đón miễn phí, trong khi toàn bộ khách tham dự có thể trải nghiệm các màn trình diễn robot tương tác, giới thiệu những công nghệ sản xuất thông minh mới nhất.

Đăng ký ngay để nhận vé tham quan miễn phí

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư vào các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, năng lượng mới và sản xuất tiên tiến, ITWA@VIETNAM 2026 cung cấp một nền tảng lý tưởng cho các doanh nghiệp tìm kiếm công nghệ mới, nhà cung cấp chiến lược và cơ hội kinh doanh trên khắp Đông Nam Á.

Kết nối toàn bộ chuỗi giá trị của các ngành điện tử, tự động hóa và gia công chính xác, ITWA@VIETNAM 2026 sẽ được tổ chức đồng thời cùng năm sự kiện hàng đầu ngành: NEPCON ASIA @Vietnam, FILM & TAPE VIETNAM 2026, ADHESIVES & CHEMICALS VIETNAM 2026, VISION+ROBOT VIETNAM 2026 và Asia Electronics Sourcing Show. Kết hợp với nhau, các sự kiện này tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi kỹ thuật xuyên biên giới và hợp tác kinh doanh, qua đó thúc đẩy quá trình nâng cấp thông minh của lĩnh vực sản xuất tại Đông Nam Á. Đừng bỏ lỡ sự kiện công nghiệp và sản xuất hàng đầu của Việt Nam — ITWA@VIETNAM 2026 trong mùa hè này!

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://vietnam.itwa-asia.com/vn.html

SOURCE Industrial Technology World Asia Vietnam