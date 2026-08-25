CLO Virtual Fashion giải quyết vụ kiện vi phạm bằng sáng chế lớn tại Hoa Kỳ, đạt được thỏa thuận với Style3D

NEW YORK, ngày 25 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion ("CLO"), đơn vị đổi mới trong công nghệ thiết kế trang phục 3D, đã đạt được một thỏa thuận kết thúc vụ kiện vi phạm bằng sáng chế tại Hoa Kỳ chống lại Zhejiang Lingdi Digital Technology Co., Ltd. (còn được gọi là Linctex), công ty đứng sau Style3D. Vụ kiện, được khởi xướng vào năm 2023, cáo buộc rằng Linctex đã cố ý sử dụng trái phép công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của CLO. Vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại và áp dụng biện pháp ngăn chặn nhằm chấm dứt hành vi vi phạm ba bằng sáng chế của CLO tại Hoa Kỳ. Trong một phần của thỏa thuận dàn xếp, Linctex đã thừa nhận rằng phần mềm Style3D Studio của họ vi phạm bằng sáng chế của CLO (Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 10,733,773, 11,410,355 và 11,222,448). Ngoài ra, Linctex cũng đã thừa nhận rằng các bằng sáng chế mà CLO viện dẫn là hợp lệ và có khả năng thực thi. Các điều khoản khác của thỏa thuận vẫn được giữ bí mật.

CLO Virtual Fashion Resolves Major US Patent Infringement Case, Secures Settlement Against Style3D

Trong hơn 15 năm, CLO đã xây dựng được niềm tin từ nhiều ngành công nghiệp — bao gồm thiết kế thời trang, sản xuất may mặc ,ô tô, đồ gia dụng, điện ảnh, hiệu ứng hình ảnh (VFX) và trò chơi điện tử, cùng nhiều lĩnh vực khác, thông qua cam kết không ngừng đối với nghiên cứu và phát triển cùng với văn hóa đổi mới sáng tạo. Để bảo vệ các ý tưởng và sáng chế của mình, CLO duy trì danh mục đáng kể các bằng sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu, bao gồm tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Hàn Quốc và Trung Quốc. CLO luôn kiên định trong cam kết bảo vệ công nghệ độc quyền và quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Ông Simon Kim, Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của CLO Virtual Fashion, cho biết: "Trong nhiều năm qua, CLO đã đầu tư đáng kể về thời gian, nguồn lực cùng tâm huyết để phát triển những giải pháp mang tính đột phá, góp phần tạo nên những thay đổi mang tính cách mạng cho nhiều ngành công nghiệp. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ nhằm bảo vệ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, mà còn nhằm gìn giữ giá trị của những ý tưởng xuất sắc và thúc đẩy một môi trường cạnh tranh công bằng, đổi mới sáng tạo vì lợi ích của tất cả mọi người. Trong kỷ nguyên số hóa này, việc bảo vệ thành quả lao động của những nhà sáng tạo và nhà phát minh là yếu tố thiết yếu để bảo đảm sự phát triển lành mạnh và bền vững của ngành. Kết quả này khẳng định cam kết của chúng tôi đối với nguyên tắc đó cũng như đối với cộng đồng người dùng của mình."

Với định hướng phát triển lấy người dùng làm trung tâm, CLO đã giúp nhiều ngành công nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ thiết kế 3D. Năm 2024, cam kết của Công ty đối với hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đã được ghi nhận khi Đồng sáng lập Jaden Oh được trao Giải thưởng của Viện Hàn lâm (Academy Award) cho những đóng góp cho ngành sản xuất phim thông qua việc phát triển phần mềm Marvelous Designer của CLO. CLO tiếp tục kiên định với mục tiêu không ngừng cải tiến và đổi mới các sản phẩm và dịch vụ của mình cho người dùng và khách hàng.

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