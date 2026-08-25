클로버추얼패션 , Style3D 를 상대로 한 주요 미국 특허 침해 소송에서 합의로 종결

뉴욕, 2026년 8월 25일 /PRNewswire/ -- 3D 의상 디자인 기술을 선도하는 혁신 기업 클로버추얼패션 (" 클로 ") 이 Style3D 개발사인 Zhejiang Lingdi Digital Technology Co., Ltd.( 이하 "Linctex") 를 상대로 제기한 미국 특허 침해 소송을 합의로 종결했다 . 2023 년에 시작된 이 소송은 Linctex 가 클로의 특허 기술을 고의적으로 무단 사용했다고 주장하며 , 손해배상과 클로의 미국 특허 3 건에 대한 침해 금지 명령을 청구했다 . 이번 합의의 일환으로 , Linctex 는 문제가 된 Style3D Studio 소프트웨어가 클로가 주장한 특허 ( 미국 특허 제 10,733,773 호 , 제 11,410,355 호 및 제 11,222,448 호 ) 를 침해한다는 사실을 인정했다 . 또한 , Linctex 는 클로가 보유한 특허가 유효하며 , 권리행사가 가능하다는 것도 인정했다 . 그 외 합의 조건은 비공개로 유지된다 .

CLO Virtual Fashion Resolves Major US Patent Infringement Case, Secures Settlement Against Style3D

15 년이 넘는 기간 동안 , 클로는 연구 ⸱ 개발에 대한 끊임없는 헌신과 혁신의 문화를 통해 패션 디자인 , 의류 생산 , 자동차 , 홈 굿즈 , 영화 제작 , VFX, 게임 등 다양한 산업군의 신뢰를 얻어왔다 . 클로는 회사의 아이디어와 발명들을 보호하기 위해 미국 , 유럽 , 한국 , 중국을 포함하여 세계 전역에서 상당한 규모의 특허 및 지식재산 포트폴리오를 유지하고 있다 . 클로의 고유 기술과 지식재산권 보호에 대한 헌신은 확고하다 .

" 클로는 여러 산업분야에 대변혁을 불러일으킨 획기적인 솔루션을 개발하기 위해 오랜 시간에 걸쳐 상당한 자원을 투입하고 , 많은 노력을 기울여왔다 ." 클로버추얼패션의 김지홍 대표가 말했다 . " 지식재산권의 보호는 단지 우리 사업에 관한 것만이 아닌 , 훌륭한 아이디어의 가치를 지키고 , 모두에게 유익한 공정 경쟁과 혁신의 환경을 조성하는 일에 관한 것이다 . 우리가 지금 살고 있는 디지털 시대에는 산업의 건강하고 지속 가능한 성장을 위해 창작자와 발명자들의 노력을 보호하는 것이 필수적이다 . 이번 결과는 이 원칙과 사용자 커뮤니티에 대한 클로의 헌신을 보여준다 ."

사용자 중심 개발로 정평이 난 클로는 여러 산업이 3D 디자인을 도입할 수 있도록 힘을 실어왔다 . 2024 년에는 공동창업자 오승우 대표가 클로의 마블러스 디자이너 (Marvelous Designer) 소프트웨어 개발을 통한 영화 제작 산업에 대한 공로로 아카데미상을 수상하면서 클로의 연구와 혁신에 대한 헌신을 인정받았다 . 클로는 유저와 고객을 위해 제품과 서비스를 지속적으로 개선하고 혁신하는 데 변함없이 임하고 있다 .

SOURCE CLO Virtual Fashion