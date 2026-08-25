CLO Virtual Fashion résout une affaire majeure de contrefaçon de brevet aux États-Unis et obtient un accord transactionnel avec Style3D

NEW YORK, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion (« CLO »), leader innovant dans les technologies de conception de vêtements en 3D, a conclu un accord transactionnel mettant fin à son action en justice pour contrefaçon de brevet aux États-Unis contre Zhejiang Lingdi Digital Technology Co., Ltd. (également connue sous le nom de Linctex), la société à l'origine de Style3D. L'action en justice, engagée en 2023, alléguait que Linctex s'était livrée à une utilisation délibérée et non autorisée de la technologie brevetée de CLO. L'action en justice sollicitait des dommages-intérêts ainsi qu'une injonction visant à faire cesser la contrefaçon de trois brevets de CLO aux États-Unis. Dans le cadre de la résolution du litige, Linctex a reconnu que le logiciel Style3D Studio mis en cause contrefait les brevets invoqués par CLO (brevets américains n° 10 733 773, 11 410 355 et 11 222 448). En outre, Linctex a également reconnu que les brevets invoqués par CLO sont valides et opposables. Les autres modalités de l'accord transactionnel demeurent confidentielles.

CLO Virtual Fashion Resolves Major US Patent Infringement Case, Secures Settlement Against Style3D

Depuis plus de 15 ans, CLO a gagné la confiance de nombreux secteurs d'activité, notamment la conception de mode, la production de vêtements, l'automobile, les articles pour la maison, le cinéma, les effets visuels (VFX) et le jeu vidéo, entre autres, grâce à un engagement constant en matière de recherche et développement et à une culture de l'innovation. Afin de protéger les idées et inventions de la société, CLO maintient un portefeuille substantiel de brevets et de droits de propriété intellectuelle à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Europe, en Corée du Sud et en Chine. CLO reste résolument engagée dans la protection de sa technologie propriétaire et de sa propriété intellectuelle.

« CLO a consacré des années, ainsi que des ressources et une énergie considérables, au développement de solutions révolutionnaires qui ont transformé de nombreux secteurs d'activité » , a déclaré Simon Kim, PDG de CLO Virtual Fashion. « La protection de la propriété intellectuelle ne concerne pas seulement notre activité, elle vise à préserver la valeur des idées de qualité et à favoriser un environnement de concurrence loyale et d'innovation qui profite à tous. À l'ère de la numérisation, il est essentiel de protéger le travail des créateurs et des inventeurs afin d'assurer une croissance saine et durable du secteur. Ce résultat témoigne de notre engagement envers ce principe, ainsi qu'envers notre communauté d'utilisateurs. »

Reconnue pour son développement centré sur l'utilisateur, CLO a permis à de nombreux secteurs d'adopter la conception en 3D. En 2024, l'engagement de la société en matière de recherche et d'innovation a été récompensé lorsque le cofondateur Jaden Oh a reçu un Oscar pour ses contributions au cinéma grâce au développement du logiciel Marvelous Designer de CLO. CLO demeure résolue à perfectionner continuellement ses produits et services, et à y apporter des innovations constantes au bénéfice de ses utilisateurs et clients.