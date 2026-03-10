Công bố kết quả Cuộc thi bài luận và video ngắn "Cuộc gặp gỡ tươi đẹp của tôi với Trung Quốc" năm 2025

BẮC KINH, ngày 11 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bản tin từ Global Times Online:

Kết quả Cuộc thi bài luận và video ngắn "Cuộc gặp gỡ tươi đẹp của tôi với Trung Quốc" năm 2025 đã chính thức được công bố. Cuộc thi do Vụ Hợp tác và Trao đổi Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc chỉ đạo, Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học thuật Trung Quốc chủ trì và Global Times Online tổ chức.

Năm nay, cuộc thi đã thu hút 3.007 tác phẩm dự thi đến từ 137 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 1.433 video ngắn và 1.574 bài luận. Sau các vòng bình chọn trực tuyến và đánh giá của chuyên gia, 124 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn, gồm 63 video ngắn và 61 bài luận.

Nhiều giải thưởng đã được trao, bao gồm "Vẻ đẹp qua khung hình", "Sáng tạo đổi mới", "Nhịp cầu văn hóa", "Ánh sáng tình hữu nghị", "Vẻ đẹp ngôn từ" và "Tác phẩm được yêu thích nhất".

Được sáng tạo bởi các tác giả đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, các tác phẩm đoạt giải ghi lại những trải nghiệm và quan sát cá nhân tại Trung Quốc thông qua ngôn từ và hình ảnh. Nhìn chung, các tác phẩm này thể hiện sinh động đời sống thường nhật, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị, mang đến góc nhìn chân thực và đa chiều về Trung Quốc đương đại.

Mặc dù cuộc thi đã khép lại, việc chia sẻ những câu chuyện này vẫn sẽ tiếp tục. Trong những tháng tới, các tác phẩm đoạt giải và tác phẩm tiêu biểu sẽ được giới thiệu trực tuyến, giúp nhiều khán giả hơn có cơ hội trải nghiệm những cuộc gặp gỡ ý nghĩa này với Trung Quốc.

Kết quả đầy đủ:

https://www.studyinchina.edu.cn/articleDetail?arcId=d7a9598575eb4eaa89838dfd55200e12

SOURCE Global Times Online