Pengumuman Daftar Pemenang Kompetisi Esai dan Video Pendek "My Beautiful Encounter with China" 2025

Kompetisi tahun ini menerima 3.007 karya dari 137 negara dan wilayah, terdiri atas 1.433 video pendek dan 1.574 esai. Setelah melalui beberapa tahap pemungutan suara daring dan penilaian oleh dewan juri, sebanyak 124 karya terbaik terpilih sebagai pemenang, termasuk 63 video pendek dan 61 esai.

Kompetisi ini mencakup sejumlah kategori penghargaan, antara lain "Beauty in Light and Shadow", "Creative Innovation", "Cultural Bridge", "Light of Friendship", "Beauty in Words", dan "Star of Popularity."

Karya-karya pemenang yang dibuat oleh peserta dari berbagai latar belakang budaya ini mendokumentasikan pengalaman, serta pengamatan pribadi mereka di Tiongkok melalui tulisan dan gambar. Karya tersebut menghadirkan kisah-kisah menarik tentang kehidupan sehari-hari, pertukaran budaya, dan persahabatan, sekaligus memberikan gambaran yang autentik tentang Tiongkok masa kini.

Meski kompetisi telah berakhir, berbagai kisah tersebut akan terus dibagikan. Dalam beberapa bulan mendatang, sejumlah karya pemenang dan karya pilihan akan ditampilkan secara daring sehingga semakin banyak audiens dapat menyaksikan pengalaman menarik para peserta saat berinteraksi dengan Tiongkok.

Daftar pemenang selengkapnya:

https://www.studyinchina.edu.cn/articleDetail?arcId=d7a9598575eb4eaa89838dfd55200e12

