Creality đánh dấu cột mốc 12 năm với KliTek™ và mở rộng hệ sinh thái được hỗ trợ bởi AI

Nhân dịp kỷ niệm 12 năm thành lập với chủ đề "12 năm Creality: Hệ sinh thái AI", công ty đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới được thúc đẩy bởi việc mở rộng hệ sinh thái, tích hợp AI và tiếp tục đầu tư vào các công nghệ sản xuất số thế hệ tiếp theo. Lễ kỷ niệm cũng diễn ra ngay sau sự kiện Creality niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến lược mở rộng toàn cầu của công ty.

Hành trình 12 năm chuyển mình từ phần cứng sang hệ sinh thái sáng tạo toàn cầu

Trong hơn một thập kỷ qua, Creality đã phát triển từ một nhà sản xuất đơn sản phẩm thành một công ty nền tảng đa danh mục trong lĩnh vực in 3D dành cho người tiêu dùng.

Ngày nay, hệ sinh thái của công ty bao gồm phần cứng, phần mềm, nền tảng đám mây, vật liệu và cộng đồng nhà sáng tạo, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất đến chia sẻ. Cấu trúc này được xây dựng xoay quanh Creality Cloud, nền tảng nhà sáng tạo toàn cầu của Công ty, đồng thời được hỗ trợ bởi mạng lưới ngày càng mở rộng gồm các nhà chế tạo, nhà giáo dục và cộng đồng thiết kế.

AI cũng đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong trải nghiệm người dùng trong quy trình tạo mô hình, in ấn đến sản xuất, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, mức độ tự động hóa và hiệu quả sáng tạo cho người dùng phổ thông.

Đổi mới sản phẩm: KliTek™ dẫn dắt sự mở rộng của năng lực in đa vật liệu và sản xuất linh hoạt

Creality giới thiệu công nghệ KliTek™, giải pháp thay đầu phun thế hệ mới được thiết kế nhằm khắc phục những hạn chế quan trọng của công nghệ in 3D đa vật liệu truyền thống, bao gồm tốc độ chuyển đổi sợi nhựa chậm, lãng phí vật liệu, hiện tượng lem màu và yêu cầu bảo trì phức tạp. Bằng cách kết hợp kiến trúc thay đầu phun trọng lượng nhẹ với các đường dẫn vật liệu độc lập, KliTek™ cho phép in đa màu và đa vật liệu nhanh hơn, hiệu quả hơn, đồng thời đơn giản hóa công tác bảo trì hệ thống.

Nền tảng này cũng mở rộng đáng kể khả năng sản xuất bằng vật liệu linh hoạt. Được hỗ trợ bởi các công nghệ như nhận diện sợi nhựa RFID và hệ thống cấp liệu hai động lực S-Drive™, KliTek™ mở ra các năng lực in TPU tiên tiến, hỗ trợ các ứng dụng TPU đa màu và đa độ cứng trong cùng một quy trình in, đồng thời mở rộng đáng kể tiềm năng sản xuất linh hoạt dành cho người dùng phổ thông.

Creality cũng công bố nhiều sản phẩm và nâng cấp quan trọng, bao gồm:

Nâng cấp hệ sinh thái AI của Creality Cloud — Bản nâng cấp lớn của nền tảng, bổ sung các tính năng tạo mô hình có hỗ trợ AI, tối ưu hóa cắt lớp thông minh, đề xuất thông số tự động và phát hiện rủi ro in nhằm đơn giản hóa quy trình từ khâu sáng tạo đến sản xuất.

Falcon T1 — Nền tảng laser đa chức năng tiên tiến được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động sản xuất sáng tạo trong các quy trình khắc, cắt và gia công chính xác.

Máy quét Pika & Sermoon P1 — Các giải pháp quét thế hệ mới kết hợp thiết kế di động, công nghệ ghi hình thông minh và khả năng thu nhận dữ liệu số có độ chính xác cao dành cho nhà sáng tạo và người dùng chuyên nghiệp.

Hệ thống tái chế sợi nhựa M1 và R1 — Nền tảng tái chế và tái tạo vật liệu cho phép người dùng tái chế vật liệu thải và sản xuất sợi nhựa tùy chỉnh, hỗ trợ quy trình sản xuất bền vững hơn.

Từ sản phẩm đến một hệ sinh thái toàn diện được vận hành bởi AI

Creality cũng tiếp tục mở rộng hệ sinh thái phần mềm và AI thông qua Creality Cloud, nền tảng sáng tạo tích hợp của công ty.

Các năng lực AI mới giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình từ tạo mô hình đến thực hiện quá trình in, bao gồm tạo mô hình được AI hỗ trợ, tối ưu hóa cắt lớp thông minh, đề xuất thông số tự động và phát hiện rủi ro in. Những khả năng này được thiết kế để giảm các rào cản kỹ thuật và cho phép nhiều người dùng hơn tham gia vào hoạt động sáng tạo 3D mà không cần chuyên môn kỹ thuật cao. Không chỉ dừng lại ở in 3D, hệ sinh thái hiện đã mở rộng sang các lĩnh vực quét, khắc laser, vật liệu và các công cụ hỗ trợ quy trình làm việc, mang đến trải nghiệm sáng tạo rộng hơn cho người dùng và các nhà sáng tạo.

Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới sau khi niêm yết

Sau khi niêm yết thành công tại Hồng Kông, Creality đang bước vào một giai đoạn mới của quá trình mở rộng toàn cầu và phát triển hệ sinh thái. Thay vì đánh dấu điểm kết thúc của một cột mốc phát triển, việc niêm yết đại diện cho điểm khởi đầu mới trong hành trình tăng trưởng toàn cầu của Creality — thúc đẩy sự tương tác và mở rộng nhà sáng tạo trong thị trường in 3D toàn cầu.

SOURCE Creality