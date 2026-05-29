Creality ฉลองครบรอบ 12 ปี ด้วย KliTek™ และการขยายระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วย AI

30 May, 2026, 01:17 CST

เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 30 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา Creality ผู้นำระดับโลกด้านการพิมพ์ 3 มิติสำหรับผู้บริโภค ได้พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้ ทั้งนี้ จากการเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบตั้งโต๊ะ บริษัทได้พัฒนาสู่ระบบนิเวศการสร้างสรรค์งานแบบ 3 มิติสำหรับผู้บริโภคระดับโลก ซึ่งครอบคลุมทั้งเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ อุปกรณ์เลเซอร์ วัสดุ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ และชุมชนครีเอเตอร์ ในราว 140 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

ขณะที่ Creality เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 12 ปี ภายใต้ธีม "The Twelve Years of Creality: AI Ecosystem" บริษัทกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการเติบโต ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการขยายระบบนิเวศ การบูรณาการเทคโนโลยี AI และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลแห่งอนาคต ทั้งนี้ การเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวยังเกิดขึ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงของ Creality เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งถือเป็นอีกขั้นของการขยายธุรกิจสู่ระดับโลกของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงตลอด 12 ปี จากฮาร์ดแวร์สู่ระบบนิเวศการสร้างสรรค์ระดับโลก

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา Creality ได้ขยายการเติบโตจากผู้ผลิตที่มีผลิตภัณฑ์เพียงประเภทเดียว สู่การเป็นบริษัทแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ในอุตสาหกรรม 3 มิติสำหรับผู้บริโภค

ปัจจุบัน ระบบนิเวศของบริษัทครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มคลาวด์ วัสดุ ตลอดจนชุมชนครีเอเตอร์ที่เชื่อมโยงตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต ไปจนถึงการแบ่งปันผลงาน โดยมี Creality Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มครีเอเตอร์ระดับโลกของบริษัททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญ และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้สร้างสรรค์ นักการศึกษา และชุมชนด้านการออกแบบที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ AI ยังกลายเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ของประสบการณ์ผู้ใช้งาน ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการทำงานสร้างโมเดล การพิมพ์ ไปจนถึงการผลิต โดยช่วยปรับปรุงความสามารถเข้าถึงได้ ระบบอัตโนมัติ และประสิทธิภาพด้านความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปให้ดีขึ้น

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์: KliTek™ เป็นผู้นำในการขยายขีดความสามารถด้านการผลิตแบบหลายวัสดุและวัสดุยืดหยุ่น

Creality เปิดตัวเทคโนโลยี KliTek™ ซึ่งเป็นโซลูชันการเปลี่ยนหัวฉีดรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดสำคัญของการพิมพ์ 3 มิติแบบหลายวัสดุที่มีมาแต่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการสลับเส้นฟิลาเมนต์ที่ล่าช้า ปัญหาการสิ้นเปลืองวัสดุ การเกิดสีปนกัน รวมถึงขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ซับซ้อน ด้วยการผสานสถาปัตยกรรมระบบเปลี่ยนหัวฉีดน้ำหนักเบาเข้ากับช่องทางป้อนวัสดุที่แยกจากกันอย่างอิสระ KliTek™ จึงช่วยให้การพิมพ์แบบหลายสีและหลายวัสดุทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมลดความซับซ้อนในการดูแลรักษาระบบไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังต่อยอดขีดความสามารถด้านการผลิตแบบใช้วัสดุยืดหยุ่นให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ระบบจดจำฟิลาเมนต์ด้วย RFID และระบบป้อนวัสดุแบบกำลังคู่ S-Drive™ ซึ่งช่วยให้ KliTek™ สามารถดำเนินการพิมพ์ TPU ขั้นสูง โดยรองรับการพิมพ์ TPU ทั้งแบบหลายสีและหลายระดับความแข็งภายในกระบวนการพิมพ์เดียว พร้อมยังขยายศักยภาพของการผลิตด้วยวัสดุยืดหยุ่นระดับผู้บริโภคได้อย่างมีนัยสำคัญ

Creality ยังได้ประกาศเปิดตัวและอัปเกรดผลิตภัณฑ์สำคัญต่าง ๆ ได้แก่:

การอัปเกรดระบบนิเวศ AI ของ Creality Cloud — การอัปเกรดแพลตฟอร์มครั้งใหญ่ที่นำเสนอฟีเจอร์การสร้างโมเดลด้วย AI การปรับแต่งการสไลซ์แบบอัจฉริยะ การแนะนำค่าพารามิเตอร์อัตโนมัติ และระบบตรวจจับความเสี่ยงในการพิมพ์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนให้กระบวนการทำงานตั้งแต่การสร้างสรรค์ไปจนถึงการผลิต

Falcon T1 — แพลตฟอร์มเลเซอร์แบบอเนกประสงค์ขั้นสูง ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการผลิตเชิงสร้างสรรค์ ทั้งกระบวนการทำงานแกะสลัก การตัด และการผลิตที่ต้องการความแม่นยำสูง

Pika & Sermoon P1 Scanner — โซลูชันการสแกนรุ่นใหม่ที่ผสานทั้งดีไซน์แบบพกพา ระบบถ่ายภาพอัจฉริยะ และความสามารถในการเก็บข้อมูลดิจิทัลความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับครีเอเตอร์และผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ

M1 & R1 Filament Recycling System — แพลตฟอร์มรีไซเคิลและฟื้นฟูวัสดุ ที่ช่วยให้ผู้ใช้นำวัสดุเหลือใช้กลับมารีไซเคิลและผลิตเส้นฟิลาเมนต์แบบปรับแต่งเองได้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

จากผลิตภัณฑ์สู่ระบบนิเวศเต็มรูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI

นอกจากนี้ Creality ยังคงเดินหน้าขยายระบบนิเวศด้านซอฟต์แวร์และ AI ผ่าน Creality Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการสร้างสรรค์แบบบูรณาการของบริษัท

ความสามารถใหม่ด้าน AI ช่วยทำให้กระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโมเดลไปจนถึงการดำเนินการพิมพ์มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการสร้างโมเดลด้วย AI การปรับแต่งการสไลซ์แบบอัจฉริยะ การแนะนำค่าพารามิเตอร์อัตโนมัติ และระบบตรวจจับความเสี่ยงในการพิมพ์ ขีดความสามารถเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดอุปสรรคทางเทคนิค และเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน 3 มิติได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขั้นสูง นอกเหนือจากการพิมพ์ ระบบนิเวศดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการสแกน การแกะสลักด้วยเลเซอร์ วัสดุต่าง ๆ และเครื่องมือด้านเวิร์กโฟลว์ เพื่อมอบการสนับสนุนประสบการณ์สร้างสรรค์งานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานและเหล่าครีเอเตอร์

ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ของการเติบโต ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หลังจากประสบความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Creality ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการขยายธุรกิจระดับโลกและการพัฒนาระบบนิเวศของบริษัท โดยการเข้าจดทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายแห่งความสำเร็จ หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นบทใหม่ของการเติบโตในตลาดโลกของ Creality เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้สร้างสรรค์ รวมทั้งขยายการเติบโตและบทบาทในอุตสาหกรรม 3 มิติทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

SOURCE Creality

Creality Sambut Ulang Tahun ke-12 dengan KliTek™ dan Pengembangan Ekosistem Berkuasa AI

Selama 12 tahun, Creality, peneraju global dalam pencetakan 3D pengguna, telah memajukan teknologi pencetakan 3D yang mudah diakses bagi membolehkan...
