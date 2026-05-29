Creality、KliTek™とAI活用型エコシステムの拡大を推進し創業12周年

ハードウェアからグローバルなクリエーション・エコシステムへの12年間の転換

過去10年間で、Crealityは単一製品メーカーから、コンシューマー向け3D分野におけるマルチカテゴリーのプラットフォーム企業へと発展してきました。

現在、そのエコシステムは、設計、製造、共有の各ワークフローにわたり、ハードウェア、ソフトウェア、クラウドプラットフォーム、材料、クリエイターコミュニティを網羅しています。この体制は、当社のグローバル・クリエイター・プラットフォームであるCreality Cloudによって支えられており、メーカー、教育者、デザイン・コミュニティの成長するネットワークによって支えられています。

AIは、モデリング、印刷、製造のワークフロー全体において、ユーザー体験のますます重要な要素となりつつあり、一般ユーザー向けのアクセシビリティ、自動化、制作効率の向上に貢献しています。

製品イノベーション：KliTek™がマルチマテリアルおよびフレキシブル製造能力の拡大を牽引

Crealityは、従来のマルチマテリアル3Dプリンティングにおける主要な課題であるフィラメント切り替えの遅さ、材料の無駄、色のにじみ、複雑な保守作業を解決するために設計された次世代ノズル交換ソリューション「KliTek™」を発表しました。軽量なノズル交換アーキテクチャと独立した材料経路を組み合わせることで、KliTek™はシステム保守を簡素化しながら、より高速かつ効率的な多色・多材料印刷を実現します。

このプラットフォームは、柔軟素材を用いた製造の可能性も広げます。RFIDフィラメント認識機能やS-Drive™デュアルパワー供給システムなどの技術に支えられたKliTek™は、高度なTPU印刷機能の活用を可能にし、単一の印刷工程で多色・多硬度のTPUアプリケーションを実現するとともに、コンシューマー向けフレキシブル製造の可能性を大きく広げます。

Crealityはまた、以下の主要な新製品およびアップグレードを発表しました。

Creality Cloud AIエコシステムのアップグレード — 創作から製造までのワークフローを簡素化するために設計された、AI支援モデリング、インテリジェントなスライス最適化、自動パラメータ推奨、印刷リスク検出機能を導入した大規模なプラットフォームアップグレード。

Falcon T1 — 彫刻、切断、精密加工のワークフローにおいてクリエイティブな制作をサポートするために設計された、先進のマルチファンクションレーザープラットフォーム。

Pika & Sermoon P1 Scanner — クリエイターやプロフェッショナルユーザー向けに、携帯性に優れた設計、インテリジェントイメージング、高精度デジタルキャプチャ機能を組み合わせた次世代スキャニングソリューション。

M1 & R1 Filament Recycling System — ユーザーが廃材をリサイクルし、カスタムフィラメントを製造できるマテリアルリサイクル・再生プラットフォームであり、より持続可能な製造ワークフローを支援。

製品から完全なAI主導のエコシステムへ

Crealityはまた、統合創造プラットフォームであるCreality Cloudを通じて、ソフトウェアとAIのエコシステムを拡大し続けています。

新しいAI機能は、AI支援モデリング、インテリジェントなスライス最適化、自動パラメータ提案、印刷リスク検出など、モデル生成から印刷実行までのエンドツーエンドのワークフローを合理化します。これらの機能は技術的な障壁を低減し、高度なエンジニアリング知識がなくても、より多くのユーザーが3Dクリエーションに参加できるよう設計されています。印刷にとどまらず、エコシステムはスキャニング、レーザー彫刻、材料、ワークフローツールにまで及び、ユーザーやクリエイターにより幅広い創作体験を提供しています。

上場後、新たな成長段階へ

香港での上場に成功したCrealityは、グローバル展開とエコシステム開発を推進する新たな段階に入っています。今回の上場はゴールではなく、Crealityのグローバル成長の歩みにおける新たな出発点であり、クリエイターとの連携強化と世界の3D市場における事業拡大を支えるものです。

SOURCE Creality