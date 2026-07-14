Dewan Architects + Engineers được vinh danh Doanh nghiệp Xuất sắc Nhất châu Á trong Lĩnh vực Thiết kế Kiến trúc và Thiết kế Nghỉ dưỡng tại AADA 2026

TUI Blue Han River được trao giải Thiết kế Nội thất Nghỉ dưỡng Xuất sắc Nhất châu Á và Khách sạn Boutique Xuất sắc Nhất châu Á, ghi nhận ý tưởng nội thất lấy cảm hứng từ hành trình Hoàng Gia "Royal Voyage", tôn vinh di sản văn hóa của Đà Nẵng thông qua cách diễn giải đương đại về vật liệu địa phương, kỹ nghệ thủ công và vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian. Layan Verde được trao giải Thiết kế Kiến trúc Nhà ở Xuất sắc Nhất châu Á, ghi nhận một dự án phát triển tại Phuket đáp ứng tinh tế bối cảnh địa hình đồi núi, đồng thời tối ưu hóa sự riêng tư, tầm nhìn và kết nối với thiên nhiên.

Giải thưởng Asia Architecture Design Awards tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất và thiết kế sản phẩm, nhằm tôn vinh các đơn vị và dự án đang góp phần định hình tương lai môi trường xây dựng tại châu Á. Các chủ nhân giải thưởng năm nay được vinh danh trong Đêm trao giải AADA Winner's Night 2026, diễn ra dưới chủ đề Influential Asia tại Động Ngọc Long của Việt Nam, nơi đại diện Dewan – ông Mohammed Adib, Giám đốc Thiết kế, và bà Annie Nguyen, Chuyên viên Phát triển Kinh doanh – đã thay mặt nhận giải.

Ông Ammar Al Assam, Tổng Giám đốc Điều hành của Dewan Architects + Engineers, chia sẻ: "Được vinh danh với năm giải thưởng tại AADA là một thành tựu đáng tự hào đối với các đội ngũ và khách hàng của chúng tôi. Việc được vinh danh là Doanh nghiệp Xuất sắc Nhất châu Á trong lĩnh vực Thiết kế Kiến trúc và Thiết kế Kiến trúc Nghỉ dưỡng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi nó phản ánh sức mạnh của đội ngũ nhân sự của Dewan, niềm tin của khách hàng và chất lượng hợp tác của chúng tôi trên toàn khu vực."

Ông Mohammed Adib, Giám đốc Thiết kế Dewan Architects + Engineers, cho biết: "Mỗi dự án đều bắt đầu bằng việc thấu hiểu địa điểm, con người và những khát vọng phía sau nó. Dù là thiết kế một điểm đến nghỉ dưỡng hay một cộng đồng dân cư, tham vọng của chúng tôi luôn là tạo ra những công trình kiến trúc mang cảm giác chân thực, bền vững và đáng nhớ. Thật ý nghĩa khi cách tiếp cận đó được ghi nhận ở một sân khấu mang tầm khu vực."

Các giải thưởng AADA tiếp tục đánh dấu một năm thành công của Dewan tại Việt Nam, nơi công ty cũng nhận hai giải Vàng tại VMARK Vietnam Design Awards 2026 cho TUI Blue Han River và Maia Ho Tram, một khu nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe kết hợp nhà ở ven biển phía Nam Việt Nam.

Tiếp nối đà phát triển này, Dewan tiếp tục mở rộng danh mục dự án tại Đông Nam Á, thực hiện đa dạng các dự án quy hoạch tổng thể, nghỉ dưỡng, nhà ở và tổ hợp đa chức năng. Với sự hỗ trợ từ văn phòng đã được thành lập tại TP. Hồ Chí Minh, Dewan kết hợp chuyên môn thiết kế quốc tế với hiểu biết địa phương để tạo ra những dự án phản ánh đúng bản sắc và kỳ vọng riêng của từng thị trường.

Trong số các dự án gần đây của Dewan tại Đông Nam Á có TUI Blue Han River tại Đà Nẵng, Maia Ho Tram, SolForest Ecopark tại Hà Nội, EcoRivers Hải Dương, Hai Phong Tower tại Hải Phòng, Layan Verde tại Phuket và một dự án bến du thuyền cao cấp dọc sông Vàm Cỏ Đông. Tất cả cùng thể hiện chiều sâu và sự đa dạng trong hoạt động của Dewan trên các lĩnh vực nghỉ dưỡng, nhà ở, tổ hợp đa chức năng và quy hoạch tổng thể, qua đó củng cố vị thế Dewan cho sự tăng trưởng bền vững tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

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SOURCE Dewan Architects + Engineers