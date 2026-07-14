Dewan Architects + Engineers คว้ารางวัลบริษัทสถาปัตยกรรมและการออกแบบโรงแรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชียในงาน AADA 2026

โครงการ TUI Blue Han River ได้รับรางวัลการออกแบบภายในโรงแรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และรางวัลบูติกโฮเทลชั้นเลิศแห่งเอเชียด้วยคอนเซปต์การออกแบบภายในที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก "การเดินทางของราชวงศ์" ซึ่งเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองดานังผ่านการตีความวัสดุท้องถิ่นและฝีมือช่างศิลป์ในแบบร่วมสมัย พร้อมสะท้อนถึงความหรูหราที่อยู่เหนือกาลเวลา นอกจากนี้ โครงการ Layan Verde ยังได้รับรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตที่ออกแบบอย่างใส่ใจและกลมกลืนกับสภาพพื้นที่บนเนินเขา พร้อมทั้งมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุด เปิดรับทัศนียภาพ และเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
รางวัล Asia Architecture Design Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่องความเป็นเลิศในด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเชิดชูแนวคิดปฏิบัติและโครงการต่างๆ ที่กำลังร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตให้กับสิ่งปลูกสร้างของเอเชีย ผู้ชนะในปีนี้ได้รับเกียรติในค่ำคืนแห่งความสำเร็จ 2026 AADA Winner's Night ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม Influential Asia ณ ถ้ำมังกรไข่มุก (Dragon Pearl Cave) ประเทศเวียดนาม โดยมี Mohammed Adib ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และ Annie Nguyen ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลของ Dewan
Ammar Al Assam ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dewan Architects + Engineers กล่าวว่า:
รางวัลจากเวที AADA นี้ได้ตอกย้ำปีแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ Dewan ในเวียดนาม ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทเพิ่งได้รับรางวัล Gold Awards 2 รางวัลจากงาน 2026 VMARK Vietnam Design Awards สำหรับโครงการ TUI Blue Han River และ Maia Ho Tram รีสอร์ทเพื่อสุขภาพและที่อยู่อาศัยบนชายฝั่งตอนใต้ของเวียดนาม
Dewan ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านแรงขับเคลื่อนอันยอดเยี่ยมนี้ โดยนำเสนอโครงการที่หลากหลาย ทั้งการวางผังแม่บท ธุรกิจโรงแรม ที่อยู่อาศัย และโครงการมิกซ์ยูส โดย Dewan ได้ผสานความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระดับสากลเข้ากับองค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์โครงการที่ตอบรับกับเอกลักษณ์ และความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละตลาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานที่จัดตั้งขึ้นในนครโฮจิมินห์
โครงการล่าสุดของ Dewan ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ TUI Blue Han River ในดานัง, Maia Ho Tram, SolForest Ecopark ในฮานอย, EcoRivers Hai Duong, Hai Phong Tower ในไฮฟอง, Layan Verde ในภูเก็ต และโครงการท่าจอดเรือสุดหรูริมฝั่งแม่น้ำ Vàm Cỏ Đông โครงการเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงขอบเขต และความหลากหลายของผลงานของ Dewan ทั้งในด้านการโรงแรม ที่อยู่อาศัย มิกซ์ยูส และการวางผังแม่บท ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้ Dewan เติบโตอย่างต่อเนื่องในเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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