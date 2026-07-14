EthSystems Ra Mắt với sứ mệnh Phát Triển Các Giải Pháp Bảo Mật dành cho Các Tổ Chức trên Mạng Lưới Ethereum

Được thành lập bởi đội ngũ đứng sau Lực Lượng Chuyên Trách về Bảo Mật Tổ Chức của Ethereum Foundation, EthSystems phát triển công nghệ bảo mật và quản lý tuân thủ cho hệ sinh thái Ethereum

Các cá nhân và tổ chức tài trợ chính bao gồm Bitmine, Sharplink và ông Joe Lubin

NEW YORK, ngày 15 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- EthSystems, một công ty nghiên cứu và phát triển kỹ thuật công nghệ ("Công Ty"), hôm nay đã thông báo ra mắt công khai với nguồn vốn đầu tư chính từ Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (Nasdaq: (SBET), cùng ông Joe Lubin và các nhà tài trợ khác trong hệ sinh thái. Công Ty này phát triển công nghệ bảo mật cho phép các ngân hàng, đơn vị quản lý tài sản và các tổ chức chịu sự quản lý pháp lý khác thực hiện giao dịch tài chính trên mạng lưới Ethereum ở quy mô lớn, mà không bị lộ thông tin nhạy cảm như chi tiết giao dịch hoặc danh tính khách hàng.

EthSystems Launches to Build Privacy Solutions for Institutions on Ethereum

EthSystems được thành lập bởi chính đội ngũ đã xây dựng và điều hành Lực Lượng Chuyên Trách về Bảo Mật Tổ Chức ("IPTF") của Ethereum Foundation. EthSystems ra mắt sau 1 năm phát triển theo mô hình mã nguồn mở đã được công khai trên ethsystems.org, và dựa trên các mối quan hệ được thiết lập trực tiếp với các ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý, các ngân hàng hàng đầu thế giới và các tổ chức quản lý tài sản.

Các ngân hàng, công ty quản lý tài sản và tổ chức cung cấp cơ sở hạ tầng thị trường hiện đang nghiên cứu và triển khai stablecoin, tài sản token hóa và hệ thống thanh toán trên mạng lưới Ethereum. Tuy nhiên, để việc áp dụng trong các tổ chức thực sự có ý nghĩa thì chỉ quyền truy cập vào mạng lưới là chưa đủ: các tổ chức cần những hệ thống hoàn chỉnh có khả năng bảo vệ thông tin thương mại nhạy cảm, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quy định và tuân thủ pháp lý, đồng thời có thể tích hợp vào cơ sở hạ tầng sẵn có. EthSystems xây dựng công nghệ cho phép mỗi bên tham gia giao dịch chỉ thấy những gì họ có quyền thấy, không hơn không kém, nhưng vẫn giữ vững tính phi tập trung và bảo mật cốt lõi của mạng lưới Ethereum.

EthSystems đồng hành cùng hai tổ chức khác mới tách ra từ Ethereum Foundation, mỗi bên đều có vai trò riêng biệt và bổ trợ cho nhau. Ethlabs phát triển giao thức cốt lõi và cơ sở hạ tầng của Ethereum. Ethereum Institutional dẫn dắt các hoạt động kết nối tổ chức, giáo dục, thu thập thông tin thị trường và điều phối hệ sinh thái. EthSystems hoạt động ở lớp kỹ thuật ứng dụng; chuyển đổi các yêu cầu của tổ chức thành những kiến trúc, giao thức và hệ thống vận hành thực tế hỗ trợ các hoạt động tài chính thực tế trên Ethereum.

Đội ngũ sáng lập của EthSystems bao gồm Mo Jalil, Oskar Thorén và Aaryamann Challani. Họ đã xây dựng và dẫn dắt IPTF, làm việc trực tiếp với các ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính hàng đầu trong suốt một năm qua. Họ có kinh nghiệm làm việc tại Ethereum Foundation, Goldman Sachs và Status – một trong những ứng dụng di động đầu tiên của Ethereum, nơi họ đã tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng bảo mật cốt lõi hiện đang được sử dụng trên toàn hệ sinh thái Ethereum. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm làm việc với các tổ chức và chuyên môn kỹ thuật chính là lý do khiến những người sáng lập tin rằng họ có thể giúp các tổ chức xây dựng các giải pháp bảo mật chất lượng cao với độ tin cậy tuyệt đối.

Ông Tom Lee, Chủ Tịch của Bitmine. "Việc thể chế hóa Ethereum đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn thể chế về quyền riêng tư và bảo mật. Nếu không có yếu tố cốt lõi này, khối tài sản 100 nghìn tỷ USD tiếp theo sẽ không thể dịch chuyển lên chuỗi khối. EthSystems đang xây dựng mảnh ghép còn thiếu đó với một đội ngũ hiểu rõ cách các tổ chức đánh giá và áp dụng các công nghệ mới. Đây chính xác là kiểu đầu tư nền tảng mà Bitmine đang áp dụng để thúc đẩy sự phát triển của Ethereum, biến mạng lưới này thành cơ sở hạ tầng tài chính vững chắc dành cho các tổ chức."

Ông Joseph Chalom, Giám Đốc Điều Hành của Sharplink. "Luận điểm cốt lõi của chúng tôi là giá trị khác biệt của Ethereum sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân khi ngày càng nhiều hoạt động tài chính dịch chuyển lên nền tảng này. Tiềm năng tối đa của Ethereum chỉ có thể được hiện thực hóa nếu các tổ chức có thể sử dụng mạng lưới này trong khi vẫn bảo vệ được quyền riêng tư. Đội ngũ này đã kiểm chứng nghiêm ngặt các giải pháp đó với các tổ chức lớn có nhu cầu. Chúng tôi tin rằng những gì EthSystems đang làm sẽ thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của tiến trình áp dụng và triển khai Ethereum trong các tổ chức. Bằng cách đồng hành cùng đội ngũ EthSystems, chúng tôi đang trực tiếp nâng cao năng lực bảo mật và quyền riêng tư cần thiết để các tổ chức tài chính lớn hoạt động trên Ethereum — và làm điều đó nhất quán với sứ mệnh tạo ra giá trị dài‑hạn cho các cổ đông của chúng tôi."

Ông Joe Lubin, người đồng sáng lập Ethereum và người sáng lập kiêm Giám Đốc Điều Hành của Consensys. "Trong nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến nhiều đội ngũ cung cấp cho các tổ chức những công nghệ bảo mật mà đôi khi thực ra chỉ là các hệ thống được cấp phép rườm rà phức tạp. Đội ngũ này hiểu rõ sự khác biệt. Họ đã có trọn vẹn 1 năm làm việc hiệu quả, tạo ra các sản phẩm thực tế để chứng minh điều đó, và duy trì nguyên tắc công bố tiến độ công việc. Nhờ đó, phần còn lại của hệ sinh thái có thể xây dựng dựa trên đó, thay vì thụ động chờ đợi một công ty duy nhất đưa ra giải pháp. Đó chính là cách để hệ sinh thái Ethereum luôn đổi mới. Đây cũng là điều mà Ethereum thực sự cần từ những người đang xây dựng lớp giao dịch cho các tổ chức, và cũng chính là điều mà đội ngũ này đã mang đến ngay từ ngày đầu tiên. Tôi và nhóm Consensys Institutional rất mong đợi được hợp tác chặt chẽ với đội ngũ EthSystems để mang đến những giải pháp bảo mật và quyền riêng tư hàng đầu cho các hệ thống tiên tiến mà chúng tôi xây dựng cùng và dành riêng cho các tổ chức tài chính lớn."

Ông Mo Jalil, Nhà đồng sáng lập kiêm Giám Đốc Điều Hành của EthSystems

"Quyền riêng tư là yếu tố bảo vệ phẩm giá, sự an toàn và tính bảo mật của mọi người trên một mạng lưới, từ cá nhân đến các tổ chức. Đó là lý do tại sao Ethereum đã thu hút được vốn đầu tư từ các tổ chức và đang từng bước chinh phục toàn bộ hoạt động thương mại của các tổ chức này. Không một ngân hàng trung ương, đơn vị quản lý tài sản hay chính phủ nào chấp nhận vận hành các hoạt động của mình công khai trước toàn thế giới. Đối với họ, quyền riêng tư không chỉ là một tính năng đi kèm không quan trọng. Đó là yêu cầu bắt buộc, và chính là điểm khác biệt mang tính quyết định để Ethereum từ chỗ nắm giữ hàng tỷ USD hôm nay đi đến vị thế vận hành hàng nghìn tỷ USD trong tương lai."

Giới Thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến Lược Giả Kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Trong năm 2026, Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America Validator Network), một cơ sở hạ tầng staking chuyên dụng cho tài sản của Bitmine.

Giới Thiệu về Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) là một nền tảng quản lý kho dự trữ Ethereum hàng đầu dành cho các tổ chức, được thiết kế để giúp các nhà đầu tư trên thị trường giao dịch công khai tiếp cận ETH một cách thông minh và hiệu quả hơn. Ethereum là nền tảng hạ tầng hỗ trợ phần lớn các stablecoin trên toàn cầu, các tài sản thực được token hóa và các hoạt động thanh toán trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Sharplink được thành lập vào năm 2019 và có trụ sở chính tại Miami, Florida. Tìm hiểu thêm tại sharplink.com.

Giới thiệu về EthSystems

EthSystems là một công ty nghiên cứu và phát triển kỹ thuật công nghệ, chuyên xây dựng các hệ thống bảo mật trên mạng lưới Ethereum dành cho các tổ chức. Được thành lập bởi đội ngũ đứng sau Lực Lượng Chuyên Trách về Bảo Mật Tổ Chức của Ethereum Foundation, Công Ty đã có 1 năm kinh nghiệm phát triển và bàn giao các giải pháp mã nguồn mở, bao gồm: chuyển khoản riêng tư, trái phiếu riêng tư, thanh toán bí mật và xác thực danh tính bảo vệ quyền riêng tư, tất cả hiện có sẵn tại ethsystems.org. EthSystems hợp tác trực tiếp với các tổ chức, nhà cung cấp và các đội ngũ phát triển trong toàn bộ hệ sinh thái Ethereum để đưa các hệ thống này vào vận hành thực tế. Công Ty hoạt động trên phạm vi toàn cầu với nền tảng vững chắc tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến sự quan tâm dự kiến của các tổ chức đối với Ethereum, các kênh tương tác và chiến lược kinh doanh. Những tuyên bố này dựa trên các kỳ vọng hiện tại và tiềm ẩn rủi ro cũng như sự không chắc chắn, và có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Các tuyên bố mang tính dự báo chỉ có giá trị tại thời điểm phát hành thông cáo này, EthSystems không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố này, trừ khi pháp luật yêu cầu. Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành chào bán hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán hay tài sản kỹ thuật số nào.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.; EthSystems