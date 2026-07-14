EthSystems se lance pour développer des solutions de protection de la vie privée destinées aux institutions sur Ethereum

Fondée par l'équipe à l'origine du groupe de travail sur la confidentialité institutionnelle de la Fondation Ethereum, EthSystems développe des technologies de confidentialité et de conformité pour Ethereum

Parmi les principaux investisseurs figurent Bitmine, Sharplink et Joe Lubin

NEW YORK, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- EthSystems, une société d'ingénierie et de recherche (la « Société »), a annoncé son lancement grâce à un financement d'amorçage apporté par Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR), Sharplink, Inc. (Nasdaq : SBET), Joe Lubin et d'autres partisans de l'écosystème. La société développe une technologie de protection de la vie privée qui permet aux banques, aux gestionnaires d'actifs et à d'autres institutions réglementées d'effectuer des transactions financières à grande échelle sur Ethereum, sans divulguer d'informations sensibles telles que les détails des transactions ou l'identité des clients.

EthSystems Launches to Build Privacy Solutions for Institutions on Ethereum

EthSystems a été fondée par l'équipe qui a mis en place et dirigé le groupe de travail sur la confidentialité institutionnelle (Institutional Privacy Task Force, « IPTF ») de la Fondation Ethereum. Cette initiative s'appuie sur un an de travaux open source déjà accessibles au public sur ethsystems.org, ainsi qu'avec des relations établies directement avec les banques centrales, les autorités de régulation, les banques de premier rang et les gestionnaires d'actifs.

Les banques, les gestionnaires d'actifs et les fournisseurs d'infrastructures de marché explorent et déploient déjà des stablecoins, des actifs tokenisés et des systèmes de règlement sur Ethereum. Mais pour que les institutions adoptent véritablement Ethereum, il ne suffit pas d'avoir accès au réseau : Les institutions ont besoin de solutions complètes qui protègent les informations commercialement sensibles, répondent aux exigences réglementaires et de conformité, et s'intègrent à l'infrastructure qu'elles exploitent déjà. EthSystems développe une technologie qui permet à chaque partie à une transaction de voir uniquement ce qu'elle est autorisée à voir, sans accéder à davantage d'informations, sans pour autant renoncer à la décentralisation et à la sécurité qui sont au cœur d'Ethereum.

EthSystems rejoint deux autres organisations récemment issues de la Fondation Ethereum, chacune jouant un rôle distinct et complémentaire. Ethlabs contribue au développement du protocole et de l'infrastructure de base d'Ethereum. Ethereum Institutional est en charge de l'engagement des investisseurs institutionnels, de la formation, de l'analyse de marché et de la coordination de l'écosystème. EthSystems intervient sur le plan technique ; il traduit les exigences institutionnelles en architectures, protocoles et systèmes de production qui prennent en charge les activités financières réelles sur Ethereum.

L'équipe fondatrice d'EthSystems, composée de Mo Jalil, Oskar Thorén et Aaryamann Challani, a mis en place et dirigé l'IPTF, en collaborant directement avec les banques centrales, les autorités de régulation et les institutions financières de premier plan au cours de l'année écoulée. Ils ont notamment travaillé pour la Fondation Ethereum, Goldman Sachs et Status, l'un des tout premiers clients mobiles Ethereum, où ils ont contribué à la mise en place de l'infrastructure de base en matière de confidentialité désormais utilisée dans l'ensemble de l'écosystème Ethereum. C'est grâce à cette combinaison d'expérience institutionnelle et technique que les fondateurs estiment pouvoir aider les institutions à mettre en place des solutions de protection de la vie privée de grande qualité et dotées d'une réelle crédibilité.

Tom Lee, président de Bitmine. « L'institutionnalisation d'Ethereum nécessite une infrastructure répondant aux normes institutionnelles en matière de confidentialité et de sécurité. Sans cela, les 100 000 milliards de dollars d'actifs suivants ne pourront pas être transférés sur la blockchain. EthSystems met en place cette couche manquante grâce à une équipe qui comprend comment les institutions évaluent et adoptent les nouvelles technologies. C'est exactement le type d'investissement fondamental que Bitmine réalise pour accélérer l'évolution d'Ethereum en tant qu'infrastructure financière institutionnelle. »

Joseph Chalom, Président-directeur général de Sharplink. « Notre hypothèse principale est que la valeur distinctive d'Ethereum ne cesse de croître à mesure que de plus en plus d'activités financières s'y déplacent. Le potentiel d'Ethereum ne pourra être pleinement exploité que si les institutions peuvent utiliser le réseau tout en préservant la confidentialité. Cette équipe a rigoureusement validé ces solutions auprès d'institutions clés qui en ont besoin. Nous pensons que les travaux d'EthSystems permettront d'accélérer la prochaine phase d'adoption d'Ethereum par les institutions. En soutenant l'équipe d'EthSystems, nous contribuons directement à renforcer les capacités en matière de protection de la vie privée et de confidentialité dont les grandes institutions financières ont besoin pour opérer sur Ethereum — et ce, d'une manière qui s'inscrit dans notre mission visant à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Joe Lubin, cofondateur d'Ethereum, et fondateur et directeur général de Consensys. « Au fil des ans, j'ai vu de nombreuses équipes proposer aux établissements des solutions technologiques de protection de la vie privée qui n'étaient parfois que des systèmes à accès restreint comportant des étapes supplémentaires. Cette équipe en saisit parfaitement la différence. Ils ont une année de travaux concrets à leur actif, ainsi que la rigueur nécessaire pour publier ces travaux au fur et à mesure, afin que le reste de l'écosystème puisse s'en inspirer, au lieu d'attendre qu'une seule entreprise leur donne la réponse. C'est ainsi que l'écosystème Ethereum a toujours innové. C'est ce dont Ethereum a besoin de la part de ceux qui développent sa couche institutionnelle, et c'est ce que cette équipe a apporté dès le premier jour. Le groupe Consensys Institutional et moi-même sommes impatients de collaborer étroitement avec l'équipe d'EthSystems afin d'intégrer les meilleurs mécanismes de protection de la vie privée et de confidentialité aux systèmes de pointe que nous développons avec et pour les grandes institutions financières. »

Mo Jalil, cofondateur et PDG d'EthSystems

« La vie privée est ce qui préserve la dignité, la sûreté et la sécurité de tous les utilisateurs d'un réseau, qu'il s'agisse de particuliers ou d'institutions. C'est pourquoi Ethereum a attiré des capitaux institutionnels et est en passe de conquérir le marché institutionnel. Aucune banque centrale, aucun gestionnaire d'actifs ni aucun gouvernement n'effectuera ses opérations sous le regard du monde entier. Pour eux, la confidentialité n'est pas une fonctionnalité. C'est une nécessité, et c'est ce qui fera la différence entre un Ethereum un réseau Ethereum sur lequel circulent aujourd'hui des milliards et un Ethereum qui en détiendra demain des milliers de milliards. »

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », la Société s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. En 2026, la société a lancé MAVAN (Made-in America Validator Network), une infrastructure dédiée au staking des actifs Bitmine.

À propos de Sharplink

Sharplink (NASDAQ : SBET) est une plateforme leader de gestion de trésorerie Ethereum de niveau institutionnel, conçue pour offrir aux investisseurs des marchés publics une exposition plus intelligente et plus productive à l'ETH. Ethereum est à la base de la plupart des stablecoins mondiaux, des actifs du monde réel tokenisés et des règlements dans le domaine de la finance décentralisée. Sharplink a été fondée en 2019 et siège à Miami, en Floride. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sharplink.com.

À propos d'EthSystems

EthSystems est une société d'ingénierie et de recherche qui développe des systèmes sécurisés pour Ethereum institutionnel. Fondée par l'équipe à l'origine du groupe de travail sur la confidentialité institutionnelle de la Fondation Ethereum, la société dispose d'un an de travaux open source déjà mis en œuvre, couvrant les transferts privés, les obligations privées, le règlement préservant la confidentialité et l'identité préservant la confidentialité, disponibles sur ethsystems.org. EthSystems collabore directement avec des institutions, des fournisseurs et des équipes de l'écosystème Ethereum afin de mettre ces systèmes en production. L'entreprise opère à l'échelle mondiale et est fortement implantée dans la région Asie-Pacifique.

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'intérêt institutionnel attendu pour Ethereum, les projets en cours de développement et la stratégie commerciale. Ces déclarations reposent sur les prévisions actuelles et comportent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué, et EthSystems ne s'engage pas à les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres ou d'actifs numériques.