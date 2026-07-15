EthSystems lanceert oplossingen voor privacy van institutionele gebruikers op Ethereum

EthSystems, opgericht door het team achter de Institutional Privacy Task Force van de Ethereum Foundation, ontwikkelt privacy- en compliancetechnologie voor Ethereum.

Tot de belangrijkste financiers behoren Bitmine, SharpLink en Joe Lubin.

NEW YORK, 15 juli 2026 /PRNewswire/ – EthSystems, een engineering- en onderzoeksbedrijf (het 'bedrijf'), heeft vandaag zijn officiële lancering aangekondigd. Het bedrijf wordt ondersteund door een eerste financieringsronde, aangevoerd door Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: ...). BMNR), Sharplink, Inc. (Nasdaq: SBET), Joe Lubin en andere partijen uit het Ethereum-ecosysteem. Het bedrijf ontwikkelt privacytechnologie waarmee banken, vermogensbeheerders en andere gereguleerde instellingen op grote schaal financiële transacties op Ethereum kunnen uitvoeren, zonder gevoelige informatie, zoals transactiegegevens of de identiteit van klanten, prijs te geven.

EthSystems Launches to Build Privacy Solutions for Institutions on Ethereum

EthSystems is opgericht door het team dat de Institutional Privacy Task Force (IPTF) van de Ethereum Foundation heeft opgezet en geleid. Het bedrijf gaat van start met een jaar aan open-sourcewerk dat al beschikbaar is op ethsystems.org, evenals relaties die het rechtstreeks heeft opgebouwd met centrale banken, toezichthouders, toonaangevende banken en vermogensbeheerders.

Banken, vermogensbeheerders en aanbieders van marktinfrastructuur onderzoeken en implementeren inmiddels al stablecoins, getokeniseerde activa en afwikkelingsoplossingen op Ethereum. Maar grootschalige institutionele adoptie vereist meer dan alleen toegang tot het netwerk: instellingen hebben complete systemen nodig die commercieel gevoelige gegevens beschermen, voldoen aan wet- en regelgeving en compliance-eisen, en naadloos integreren met de infrastructuur die ze al gebruiken. EthSystems ontwikkelt technologie waarmee elke partij bij een transactie uitsluitend de informatie kan inzien waarop hij of zij recht heeft, zonder afbreuk te doen aan de decentralisatie en veiligheid die de kern vormen van Ethereum.

EthSystems voegt zich bij twee andere organisaties die onlangs zijn voortgekomen uit de Ethereum Foundation, elk met een eigen, complementaire rol. EthLabs ontwikkelt het kernprotocol en de onderliggende infrastructuur van Ethereum verder. Ethereum Institutional richt zich op de samenwerking met institutionele partijen, educatie, marktinzichten en de coördinatie van het ecosysteem. EthSystems is actief op de toegepaste technische laag en zet de behoeften van institutionele partijen om naar architecturen, protocollen en productiesystemen die daadwerkelijke financiële activiteiten op Ethereum mogelijk maken.

Mo Jalil, Oskar Thorén en Aaryamann Challani, het oprichtersteam van EthSystems, hebben de Institutional Privacy Task Force (IPTF) opgezet en geleid. Het team heeft het afgelopen jaar rechtstreeks samengewerkt met centrale banken, toezichthouders en toonaangevende financiële instellingen. Hun ervaring omvat functies bij de Ethereum Foundation, Goldman Sachs en Status, een van de eerste mobiele clients voor Ethereum. Daar hielpen zij bij de ontwikkeling van de kerninfrastructuur voor privacy die tegenwoordig in het hele Ethereum-ecosysteem wordt gebruikt. Die combinatie van institutionele en technische ervaring geeft de oprichters het vertrouwen waarmee ze instellingen kunnen helpen bij de ontwikkeling van hoogwaardige privacyoplossingen met echte geloofwaardigheid.

Tom Lee, voorzitter van Bitmine, verklaarde: "De institutionalisering van Ethereum vereist infrastructuur die voldoet aan de institutionele normen voor privacy en beveiliging. De volgende 100 biljoen dollar aan activa zal niet on-chain worden gebracht zonder die infrastructuur. EthSystems ontwikkelt die ontbrekende laag met een team dat begrijpt hoe instellingen nieuwe technologieën beoordelen en implementeren. Dit is precies het soort fundamentele investering dat Bitmine doet om de ontwikkeling van Ethereum als institutionele financiële infrastructuur te versnellen."

Joseph Chalom, Chief Executive Officer van Sharplink, verklaarde: "Ons uitgangspunt is dat de onderscheidende waarde van Ethereum toeneemt naarmate meer financiële activiteiten op het netwerk plaatsvinden. Het volledige potentieel van Ethereum kan pas worden benut als instellingen het netwerk kunnen gebruiken met behoud van privacy. Dit team heeft deze oplossingen grondig gevalideerd in samenwerking met belangrijke instellingen die hier behoefte aan hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat het werk van EthSystems de volgende fase van de institutionele adoptie van Ethereum zal versnellen. Door het EthSystems-team te ondersteunen, versterken we rechtstreeks de privacy- en vertrouwelijkheidsvoorzieningen die grote financiële instellingen nodig hebben om gebruik te maken van Ethereum. Tegelijkertijd geven we invulling aan onze missie om op lange termijn waarde te creëren voor onze aandeelhouders."

Joe Lubin, medeoprichter van Ethereum en oprichter en Chief Executive Officer van Consensys, verklaarde: "Door de jaren heen heb ik veel teams privacytechnologie voor instellingen zien ontwikkelen die soms niet meer bleken te zijn dan systemen met toegangsbeperkingen, maar dan omslachtiger opgezet. Dit team begrijpt dat onderscheid heel goed. Ze kunnen een jaar aan daadwerkelijk opgeleverd werk voorleggen en beschikken over de discipline om hun werk gaandeweg te publiceren, zodat de rest van het ecosysteem erop kan voortbouwen in plaats van te wachten tot één bedrijf de oplossing biedt. Zo heeft het Ethereum-ecosysteem altijd geïnnoveerd. Dat is precies wat Ethereum nodig heeft van de partijen die werken aan de institutionele laag van het netwerk, en dat is ook wat dit team vanaf de eerste dag heeft laten zien. Het Consensys Institutional-team en ik kijken ernaar uit om nauw samen te werken met het EthSystems-team om privacy- en vertrouwelijkheidsoplossingen van topniveau te realiseren voor de hoogwaardige systemen die wij samen met en voor grote financiële instellingen ontwikkelen."

Mo Jalil, medeoprichter en Chief Executive Officer van EthSystems

"Privacy beschermt de waardigheid, veiligheid en beveiliging van iedereen op een netwerk, van individuele gebruikers tot instellingen. Dat is de reden waarom Ethereum institutioneel kapitaal heeft aangetrokken en op weg is hét platform te worden waarop institutionele financiële activiteiten plaatsvinden. Geen enkele centrale bank, vermogensbeheerder of overheid zal activiteiten uitvoeren terwijl de hele wereld kan meekijken. Voor hen is privacy geen extra functionaliteit. Het is een absolute voorwaarde en het verschil tussen een Ethereum-netwerk waarop vandaag miljarden dollars worden beheerd en waarop morgen biljoenen dollars worden verwerkt."

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd de toonaangevende Ethereum-treasuryonderneming te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van de 'Alchemy of 5%' zet de onderneming ETH in als zijn primaire treasuryreserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. In 2026 lanceerde het bedrijf MAVAN (Made-in-America Validator Network), een speciaal ontwikkelde stakinginfrastructuur voor de Ethereum-activa van Bitmine.

Over Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) is een toonaangevend institutioneel platform voor Ethereum-treasurybeheer, ontworpen om beleggers op de publieke kapitaalmarkten een slimmer en productiever blootstellingsmodel aan ETH te bieden. Ethereum vormt de basis voor het merendeel van de wereldwijde afwikkeling van stablecoins, getokeniseerde reële activa en gedecentraliseerde financiering. Sharplink werd opgericht in 2019 en heeft zijn hoofdkantoor in Miami (Florida, Verenigde Staten). Lees meer op sharplink.com.

Over EthSystems

EthSystems is een engineering- en onderzoeksbedrijf dat vertrouwelijke systemen ontwikkelt voor institutionele toepassingen op Ethereum. Het bedrijf is opgericht door het team achter de Institutional Privacy Task Force van de Ethereum Foundation en beschikt over een jaar aan opgeleverde open-sourceprojecten op het gebied van vertrouwelijke overdrachten, vertrouwelijke obligaties, vertrouwelijke afwikkeling en privacybeschermende identiteitsoplossingen. Deze zijn beschikbaar op ethsystems.org. EthSystems werkt rechtstreeks samen met instellingen, technologiepartners en teams binnen het Ethereum-ecosysteem om deze systemen in productie te nemen. De onderneming is wereldwijd actief en heeft een sterke aanwezigheid in Azië en het Pacifisch gebied.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen over de verwachte belangstelling van institutionele partijen voor Ethereum, de pijplijn van potentiële samenwerkingen en de bedrijfsstrategie. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en gaan gepaard met risico's en onzekerheden waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de verwachtingen. Toekomstgerichte verklaringen gelden uitsluitend op de datum van dit persbericht. EthSystems aanvaardt geen enkele verplichting om deze verklaringen te actualiseren, behalve voor zover dit wettelijk is vereist. Dit persbericht is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of digitale activa.