Far Eastern New Century mở rộng giáo dục kinh tế tuần hoàn trên toàn thế giới để thúc đẩy tác động bền vững

ĐÀI BẮC, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century Corporation ("FENC"), công ty hàng đầu thế giới về polyester tái chế ("rPET"), tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn bằng cách tích hợp đổi mới tái chế với giáo dục môi trường trong các hoạt động toàn cầu của mình. Thông qua các sáng kiến giáo dục có hệ thống và hợp tác liên ngành, FENC đang nâng cao nhận thức của công chúng về tính tuần hoàn đồng thời củng cố tác động bền vững lâu dài.

Far Eastern New Century raising recycling and environmental awareness through corporate core strengths

Tại Đài Loan, FENC đã hợp tác với một doanh nghiệp xã hội để phát triển "The Transformative Magic of Circularity", một chương trình giáo dục môi trường trong trường tiểu học. Chương trình tương tác 80 phút theo định dạng trò chơi này giới thiệu các khái niệm kinh tế tuần hoàn. Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, FENC đã tiến hành hơn 180 buổi, tiếp cận hơn 10.000 giáo viên và học sinh. Ngoài khuôn viên trường học, FENC cũng tích cực tham gia vào giáo dục môi trường thông qua các cuộc triển lãm công cộng. Từ năm 2015, Công ty đã cung cấp các tài liệu giáo dục chuyên ngành tập trung vào tái chế chai PET để trưng bày tại một nhà máy đốt rác thải địa phương. Trong thập kỷ qua, chương trình này đã thu hút hơn 13.000 khách thăm, bao gồm học sinh, công chúng và các phái đoàn quốc tế, phản ánh sự cống hiến lâu dài của FENC đối với giáo dục kinh tế tuần hoàn.

Các công ty con ở nước ngoài của FENC tiếp tục mở rộng những nỗ lực này thông qua các sáng kiến giáo dục môi trường địa phương, tăng cường tác động bền vững toàn cầu của Công ty.

Tại Việt Nam, Far Eastern Polytex (Việt Nam) đã hợp tác với AEON Mall Việt Nam trong bốn năm liên tiếp để tổ chức sự kiện Eco Day. Sự kiện năm 2025, với chủ đề "Tái chế chai • Gieo tương lai", có các bài thuyết trình, trò chơi tương tác và trình diễn các máy tái chế thông minh, cho phép người tham gia chứng kiến việc biến chai PET thành mảnh nhựa tái chế. Sự kiện đã thu hút khoảng 23.000 người.

Tại Malaysia, FE Green PET (M) Sdn Bhd đã hợp tác với Quỹ Từ Tế (Chi nhánh Melaka) tại một sự kiện môi trường lớn năm 2025, giới thiệu công nghệ tái chế "Bottle-to-Bottle" hoàn chỉnh cho công chúng.

Tại Nhật Bản, Far Eastern Ishizuka Green PET đã triển khai hệ thống tour khám phá có hướng dẫn tại nhà máy thông minh tích hợp. Bằng cách kết hợp video, hướng dẫn âm thanh và tài liệu trực quan với hỗ trợ và phụ đề đa ngôn ngữ, hệ thống cho phép khách tham quan hiểu rõ hoạt động của thiết bị, công nghệ tái chế và quản lý truy xuất nguồn gốc trong suốt quá trình sản xuất.

Tại Hoa Kỳ, APG Polytech đã được mời đến Trường Tiểu học Buffalo ở Nam Carolina vào năm 2025 để tương tác với 200 học sinh, chia sẻ quan điểm về các thách thức môi trường toàn cầu hiện tại và trình diễn các phương pháp thực tiễn để đạt được sự tuần hoàn tài nguyên thông qua thu gom và xử lý đúng cách các vật liệu tái chế.

Thông qua các sáng kiến này, FENC lồng ghép một cách khéo léo các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn vào các hoạt động gắn kết cộng đồng, củng cố cam kết xây dựng một tương lai bền vững hơn cho thế hệ tiếp theo.

Giới thiệu về Far Eastern New Century Corporation (FENC)

Được thành lập vào năm 1949 với tư cách là công ty mẹ của tập đoàn Far Eastern Group, FENC là một công ty quốc tế có trụ sở tại Đài Loan, hoạt động tại Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Việt Nam, Malaysia, Philippines và cung cấp cho các thương hiệu quốc tế lớn trên toàn thế giới. FENC là nhà cung cấp rPET cấp thực phẩm lớn nhất thế giới, cung cấp cho khách hàng các giải pháp sản phẩm xanh toàn diện và là nhà cung cấp polyester duy nhất trên toàn cầu được tích hợp theo chiều dọc để cung cấp phổ sản phẩm từ nguyên liệu thô đến các sản phẩm tiêu dùng cuối như hàng may mặc.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.fenc.com/en-US

