Far Eastern New Century Perluas Pendidikan Ekonomi Kitaran Seluruh Dunia Majukan Impak Kelestarian

TAIPEI, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century Corporation ("FENC"), peneraju global dalam poliester kitar semula ("rPET"), terus memajukan pendekatan ekonomi kitarannya dengan mengintegrasikan inovasi kitar semula bersama pendidikan alam sekitar merentasi operasi globalnya. Melalui inisiatif pendidikan berstruktur dan kerjasama rentas sektor, FENC meningkatkan kesedaran awam mengenai kekitaran sambil memperkukuh impak kelestarian jangka panjangnya.

Far Eastern New Century raising recycling and environmental awareness through corporate core strengths

Di Taiwan, FENC telah bekerjasama dengan sebuah perusahaan sosial untuk membangunkan "The Transformative Magic of Circularity", iaitu program pendidikan alam sekitar di kampus untuk sekolah rendah. Program interaktif gamifikasi berdurasi 80 minit ini memperkenalkan konsep ekonomi kitaran. Sejak pelancarannya pada 2022, FENC telah melaksanakan lebih daripada 180 sesi, menjangkau lebih 10,000 guru dan pelajar. Di luar kampus sekolah, FENC turut terlibat secara aktif dalam pendidikan alam sekitar melalui pameran awam. Sejak 2015, Syarikat menyediakan bahan pendidikan khusus berfokuskan kitar semula botol PET untuk dipamerkan di loji pembakaran sampah tempatan. Sepanjang dekad yang lalu, pameran ini telah menarik lebih daripada 13,000 pengunjung termasuk pelajar, orang awam dan delegasi antarabangsa, mencerminkan dedikasi sejak sekian lama FENC terhadap pendidikan ekonomi kitaran.

Subsidiari luar negara FENC memperluas lagi usaha ini melalui inisiatif pendidikan alam sekitar setempat, sekali gus meningkatkan impak kelestarian global Syarikat.

Di Vietnam, Far Eastern Polytex (Vietnam) telah bekerjasama dengan AEON Mall Vietnam selama empat tahun berturut-turut bagi menganjurkan acara Eco Day. Acara 2025 yang bertemakan "Bottle Recycling • Sowing the Future" ("Kitar Semula Botol • Menyemai Masa Depan") menampilkan pembentangan, permainan interaktif serta demonstrasi mesin kitar semula pintar bagi membolehkan peserta menyaksikan transformasi botol PET menjadi serpihan kitar semula. Acara ini mencapai kira-kira 23,000 orang.

Di Malaysia, FE Green PET (M) Sdn Bhd bekerjasama dengan Yayasan Tzu Chi (Cawangan Melaka) dalam satu acara alam sekitar tahun 2025 utama yang mempamerkan teknologi kitar semula "Bottle-to-Bottle" ("Botol-ke-Botol") yang lengkap kepada orang ramai.

Di Jepun, Far Eastern Ishizuka Green PET telah melaksanakan sistem lawatan berpandu kilang pintar bersepadu. Dengan menggabungkan video, panduan audio dan bahan visual bersama sokongan pelbagai bahasa serta sari kata, sistem ini membolehkan pengunjung memahami dengan jelas operasi peralatan, teknologi kitar semula serta pengurusan kebolehkesanan sepanjang proses pengeluaran.

Di Amerika Syarikat, APG Polytech telah dijemput ke Buffalo Elementary School di South Carolina pada 2025 untuk berinteraksi dengan 200 pelajar, berkongsi perspektif mengenai cabaran alam sekitar global semasa serta menunjukkan pendekatan praktikal untuk mencapai kekitaran sumber melalui pengumpulan dan pemprosesan bahan boleh kitar semula yang betul.

Melalui inisiatif ini, FENC memperluas prinsip ekonomi kitaran secara lancar melangkaui operasi industri kepada penglibatan komuniti dan pendidikan, seterusnya memperteguh komitmennya dalam membina masa depan yang lebih lestari untuk generasi akan datang.

Latar Belakang Far Eastern New Century Corporation (FENC)

Ditubuhkan pada tahun 1949 sebagai syarikat induk kepada konglomerat Far Eastern Group, FENC ialah syarikat antarabangsa berpangkalan di Taiwan dengan operasi di Amerika Syarikat, Jepun, Tanah Besar China, Vietnam, Malaysia dan Filipina, serta membekalkan produk kepada jenama antarabangsa utama di seluruh dunia. FENC ialah pembekal terbesar dunia bagi rPET gred makanan, menyediakan penyelesaian produk hijau yang komprehensif kepada pelanggan, dan merupakan satu-satunya pembekal poliester bersepadu secara menegak di peringkat global yang menawarkan rangkaian produk bermula daripada bahan mentah hingga produk akhir pengguna seperti pakaian.

Untuk maklumat lanjut: https://www.fenc.com/en-US

SOURCE Far Eastern New Century Corporation