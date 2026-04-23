遠東新世紀、サーキュラーエコノミー教育を全世界に拡大し、サステナビリティへの影響を推進

台北、2026年4月22日 /PRNewswire/ -- リサイクルポリエステル（「rPET」）の世界的リーダーである遠東新世紀（「FENC」）は、グローバル事業全体でリサイクル・イノベーションと環境教育を統合することにより、サーキュラーエコノミーのアプローチを推進しています。FENCは、体系的な教育イニシアティブとセクターを超えたコラボレーションを通じて、長期的な持続可能性への影響を強化しながら、循環型社会に対する人々の意識を高めています。

台湾では、FENCが社会的企業と提携し、小学校を対象とした校内環境教育プログラム「The Transformative Magic of Circularity」を開発しました。この80分間のゲーム化されたインタラクティブなプログラムは、サーキュラーエコノミーのコンセプトを紹介しています。2022年の発足以来、FENCは180以上のセッションを実施し、1万人以上の教師と生徒を指導してきました。FENCは学校のキャンパスにとどまらず、展示会を通じて環境教育にも積極的に取り組んでいます。2015年からは、地域のごみ焼却場にPETボトルリサイクルに特化した教材を展示しています。過去10年間、この展示は学生、一般市民、国際代表団を含む13,000人以上の来場者を集め、FENCの長年にわたるサーキュラーエコノミー教育への取り組みを反映しています。

FENCの海外子会社は、地域に根ざした環境教育イニシアチブを通じてこうした取り組みをさらに拡大し、当社のグローバルな持続可能性への影響を増幅させています。

ベトナムでは、Far Eastern Polytex（ベトナム）が4年連続でAEON Mall Vietnam と提携し、エコ・デーのイベントを開催しています。「ボトルのリサイクル• 未来の種まき（Bottle Recycling・Sowing the Future）」がテーマの2025年イベントでは、プレゼンテーション、インタラクティブ・ゲーム、スマート・リサイクル・マシンのデモンストレーションが行われ、参加者はPETボトルがリサイクル・フレークに変わる様子を目の当たりにしました。このイベントには約2万3,000人が参加しています。

マレーシアでは、FE Green PET (M) Sdn BhdがTzu Chi Foundation（マラッカ支部）と協力し、2025年に開催される大規模な環境イベントで「ボトル・ツー・ボトル」リサイクル技術を紹介しました。

日本では、 Far Eastern Ishizuka Green PETが統合スマート工場ガイドツアーシステムを導入しました。ビデオや音声ガイド、多言語対応・字幕付きの映像資料などを組み合わせることで、生産工程における設備操作やリサイクル技術、トレーサビリティ管理などをわかりやすく理解できるシステムとなっています。

米国では、APG Polytechが2025年にサウスカロライナ州の Buffalo Elementary Schoolに招かれ、200人の生徒を対象に、現在の地球環境問題についての見解を共有し、リサイクル品の適切な回収と処理を通じて資源循環を実現するための実践的なアプローチを実演しました。

これらの取り組みを通じて、FENCはサーキュラーエコノミーの原則を産業運営にとどまらず、地域社会への関与や教育にまでシームレスに拡大し、次世代のためにより持続可能な未来を築くというコミットメントを強化しています。

遠東新世紀 (FENC)について

1949年にコングロマリットであるファーイースタン・グループの親会社として設立されたFENCは、台湾を拠点とし、アメリカ、日本、中国本土、ベトナム、マレーシア、フィリピンで事業を展開する国際企業であり、世界中の主要な国際ブランドに製品を供給しています。FENC は、食品グレードの rPET の世界最大のサプライヤーであり、顧客に包括的なグリーン製品ソリューションを提供しています。また、原材料から衣類などの消費者向け最終製品に至るまでの製品範囲を垂直統合して提供する、世界で唯一のポリエステルサプライヤーです。

詳細については、https://www.fenc.com/en-USをご覧ください。



SOURCE Far Eastern New Century Corporation