GIGABYTE kỷ niệm 40 năm thành lập tại COMPUTEX 2026 với các màn trình diễn AI, gaming và đạt nhiều giải thưởng về thiết kế

ĐÀI BẮC, ngày 12 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, đã khép lại COMPUTEX 2026 với hàng loạt sản phẩm được truyền thông quốc tế và các tổ chức trong ngành vinh danh. Được giới thiệu dưới chủ đề kỷ niệm 40 năm ENTER INFINITY, không gian trưng bày của hãng đã làm nổi bật những tiến bộ trong các lĩnh vực AI, gaming, thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng, qua đó giành được nhiều giải thưởng Best of COMPUTEX, danh hiệu Editor's Choice cùng nhiều danh hiệu trong ngành.

GIGABYTE kỷ niệm 40 năm thành lập tại COMPUTEX 2026 với các màn trình diễn AI, gaming và thiết kế đạt nhiều giải thưởng

Dẫn đầu khu trưng bày là bo mạch chủ X870E AORUS INFINITY NEXT, sản phẩm nhận được sự công nhận rộng rãi từ truyền thông quốc tế nhờ sự kết hợp giữa thiết kế kỹ thuật lấy cảm hứng từ hàng không vũ trụ, các công nghệ tản nhiệt tiên tiến và tính thẩm mỹ độc đáo. Sở hữu vật liệu tản nhiệt cấp độ động cơ đẩy tên lửa, công nghệ in kim loại 3D, cấu trúc AI Gyroid giúp tăng diện tích bề mặt tản nhiệt lên tới 44%, cùng thiết kế nguồn 64 pha có khả năng cung cấp dòng điện lên tới 5.120 ampe, bo mạch chủ này được Tom's Hardware đánh giá là "tích hợp những công nghệ tản nhiệt cấp độ hàng không vũ trụ chưa từng xuất hiện trước đây cùng tính thẩm mỹ hoàn toàn mới". Dịp ra mắt này, hãng cũng giới thiệu dòng sản phẩm INFINITY Series mở rộng, bao gồm bo mạch chủ, card đồ họa, thiết bị ngoại vi gaming và vỏ máy, mở rộng tầm nhìn ENTER INFINITY đến toàn bộ hệ sinh thái build PC.

GIGABYTE cũng trình diễn cách AI và công nghệ gaming đang hội tụ trong toàn bộ hệ sinh thái của mình. Các giải pháp AI TOP, máy tính AI và AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX từng đoạt giải thưởng đã cho thấy khả năng AI cục bộ có thể mở rộng từ năng suất làm việc cá nhân đến những quy trình làm việc AI chuyên sâu. Mẫu laptop gaming AI AORUS MASTER 16 AI đoạt giải COMPUTEX Best Choice Award nhấn mạnh cam kết của GIGABYTE trong việc mang đến trải nghiệm chơi game thông minh và hiệu năng cao. Bên cạnh đó, hãng GIGABYTE cũng mở rộng danh mục màn hình với mẫu FM275K16P được truyền thông công nhận, màn hình chơi game Mini LED 5K Multi-Mode kích thước 27 inch đầu tiên trên thế giới, qua đó củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu trong công nghệ hiển thị thế hệ mới.

Đổi mới thiết kế tiếp tục là một trọng tâm cốt lõi khác xuyên suốt khu trưng bày. Từ card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD đạt giải thưởng đến hệ sinh thái PC đi dây ẩn STEALTH, GIGABYTE đã cho thấy cách kỹ thuật thiết kế hướng tới hiệu năng và tính thẩm mỹ cao cấp hoàn toàn có thể song hành trên các nền tảng gaming hiện đại. Triết lý thiết kế này cũng được mở rộng sang chính triển lãm ENTER INFINITY. Thông qua kiến trúc gian hàng dạng mô-đun, các hệ thống trưng bày có thể tái sử dụng và kế hoạch vận hành bền vững, GIGABYTE đã tạo nên trải nghiệm triển lãm hấp dẫn, đồng thời nhận được Chứng nhận Triển lãm Bền vững ECOBooth COMPUTEX 2026, minh chứng cho cách thiết kế được tính toán kỹ lưỡng có thể đồng thời hỗ trợ thu hút khách tham quan lẫn trách nhiệm với môi trường.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, ENTER INFINITY không chỉ phản ánh một cột mốc quan trọng mà còn thể hiện tầm nhìn tương lai, kết hợp AI, gaming, thiết kế và tính bền vững để định hình thế hệ điện toán thông minh tiếp theo. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website chính thức.

SOURCE GIGABYTE