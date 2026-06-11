ĐÀI BẮC, ngày 11 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, đã giới thiệu dòng AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX trang bị kiến trúc NVIDIA Blackwell, mang lại hiệu năng cấp máy bàn cho các laptop ultrabook tại COMPUTEX 2026. Được thiết kế để mang đến những khả năng đột phá, dòng sản phẩm này gồm mẫu flagship AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX và mẫu AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX nhỏ gọn, đáp ứng nhu cầu của các game thủ, nhà sáng tạo nội dung và người đam mê AI. Bổ trợ cho phần cứng, phần mềm AI BOX GPU Selector nâng cao hơn nữa tính linh hoạt thông qua việc đơn giản hóa phân phối khối lượng tác vụ nhằm tối ưu hiệu năng.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX mang sức mạnh tính toán cao cấp và hệ sinh thái AI dễ tiếp cận lên laptop ultrabook

Mẫu flagship AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX cung cấp hơn 3.000 AI TOPS năng lực tính toán FP4 cùng bộ nhớ VRAM 32GB, hỗ trợ các mô hình ngôn ngữ lớn, AI tạo sinh, suy luận và các khối lượng công việc sáng tạo đòi hỏi cao. Trong khi đó, mẫu AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX nhỏ gọn mang đến giải pháp dễ tiếp cận cho ultrabook với thiết kế nhẹ. Thiết bị này hỗ trợ chơi game độ phân giải từ 1080p đến 2K, tạo hình ảnh AI cục bộ mượt mà, dựng hình 3D và xử lý các tác vụ AI hằng ngày với VRAM 16GB.

Bổ trợ cho sức mạnh tính toán phần cứng là phần mềm GPU Selector độc quyền, cung cấp khả năng điều khiển trực quan đối với các cấu hình đa GPU. Phần mềm cho phép người dùng phân công các tác vụ giữa GPU tích hợp trên laptop và AI BOX để đạt hiệu quả tính toán. Bằng cách đơn giản hóa các cấu hình đa GPU và bảo đảm phân bổ tài nguyên hiệu quả, GPU Selector nâng cao hiệu năng tổng thể của hệ thống cũng như trải nghiệm người dùng.

Để bảo đảm hiệu năng ổn định dưới khối lượng công việc nặng, cả hai mẫu AI BOX đều được trang bị các giải pháp làm mát tiên tiến. AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX được trang bị hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng tất cả trong một WATERFORCE, tích hợp bộ tản nhiệt nhôm 240mm và hai quạt 120mm giúp tản nhiệt hiệu quả. Trong khi đó, AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX sử dụng hệ thống tản nhiệt WINDFORCE, kết hợp thiết kế quạt Hawk Fan được cấp bằng sáng chế cùng keo tản nhiệt cấp máy chủ để duy trì độ ổn định lâu dài và vận hành với độ ồn thấp.

Cả hai mẫu AI BOX đều hỗ trợ kết nối Thunderbolt™ 5, cùng Ethernet, mở rộng USB và bốn cổng xuất màn hình, biến laptop thành các máy trạm AI mạnh mẽ hoặc nền tảng chơi game hiệu năng cao. Tận dụng hiệu năng có khả năng mở rộng và khả năng kết nối linh hoạt, AORUS GeForce RTX™ 50 Series AI BOX tái định nghĩa điện toán di động và giúp AI trở nên dễ tiếp cận hơn thông qua Hệ sinh thái AI của GIGABYTE. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng truy cập website chính thức của GIGABYTE.

SOURCE GIGABYTE