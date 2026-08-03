Giải thưởng Kiến trúc Thép ASEAN 2026 lan tỏa những giá trị thiết kế xuất sắc qua hợp tác khu vực

SINGAPORE, ngày 3 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Giải thưởng Kiến trúc Thép ASEAN trở lại với mùa giải thứ hai, khẳng định vai trò là diễn đàn khu vực lan tỏa các thiết kế xuất sắc, chia sẻ tri thức và tăng cường hợp tác trong cộng đồng kiến trúc Đông Nam Á. Chương trình sẽ khép lại bằng Lễ trao Giải thưởng ASEAN, nơi các công trình đạt giải khu vực sẽ được vinh danh tại Bangkok, Thái Lan, vào tháng 11 năm 2026.

Chương trình do NS BlueScope tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Kiến trúc sư Xiêm dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan (ASA), Hiệp hội Kiến trúc sư Indonesia (IAI), Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH), Đại học Công nghệ Malaysia (UTM), Phòng Thương mại Australia tại Singapore (AustCham Singapore), Quỹ Kiến trúc Glenn Murcutt Australia và ArchDaily. Các kiến trúc sư đến từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam được mời gửi các công trình đã hoàn thành, thể hiện tính đổi mới, bền vững và thiết kế xuất sắc thông qua việc ứng dụng các giải pháp thép BlueScope.

Ở mùa giải 2026, chương trình tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác trong lĩnh vực học thuật, chuyên môn và truyền thông. Đại học Công nghệ Malaysia (UTM) tham gia với vai trò đối tác học thuật mới, trong khi Quỹ Kiến trúc Glenn Murcutt Australia tiếp tục chia sẻ góc nhìn về thiết kế hài hòa với môi trường, thích ứng với khí hậu và gắn với bối cảnh địa phương. ArchDaily sẽ tiếp tục góp phần lan tỏa sự hiện diện của các công trình đoạt giải trên phạm vi toàn cầu.

Với chủ đề "Giá trị trường tồn trong thiết kế với vật liệu tôn mạ" (Timeless Design with Coated Steel), mùa giải năm nay tôn vinh những công trình kiến trúc được thiết kế cho hiệu quả vận hành lâu dài, đồng thời đáp ứng hài hòa các yếu tố về khí hậu, văn hóa và bối cảnh địa phương, qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu chất lượng không gian sống và làm việc của cộng đồng.

"Một thiết kế vượt thời gian không chỉ được định nghĩa bởi giá trị thẩm mỹ, mà còn bởi khả năng của công trình trong việc duy trì hiệu quả sử dụng, thích ứng và hài hòa với môi trường cũng như cộng đồng theo thời gian", kiến trúc sư Firman Setia Herwanto, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Indonesia (IAI) chia sẻ. "Việc ứng dụng hợp lý các vật liệu như thép mạ góp phần nâng cao độ bền, hiệu năng và giá trị lâu dài cho công trình".

Giải thưởng sẽ được trao ở bốn hạng mục: Công nghiệp, Thương mại, Dân dụng và Công trình công cộng, thể chế cùng các loại hình khác. Các tác phẩm dự giải sẽ được đánh giá bởi hội đồng giám khảo uy tín gồm: Kiến trúc sư Geoff Croker, Giám đốc, fjcstudio (Australia); Kiến trúc sư Firman Setia Herwanto, Phó Chủ tịch IAI (Indonesia); Kiến trúc sư, Tiến sĩ Serina Hijjas, Giám đốc, Hijjas Kasturi Associates (Malaysia); Kiến trúc sư Kulthida Songkittipakdee, Phó Chủ tịch ASA, Kiến trúc sư trưởng của Jenchieh Hung + Kulthida Songkittipakdee / HAS design and research (Thái Lan); và Kiến trúc sư, Tiến sĩ Trương Nguyễn Hoàng Long, Trưởng bộ môn Môi trường và Thiết kế Bền vững, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) (Việt Nam).

Giải thưởng sẽ trải qua các vòng tuyển chọn cấp quốc gia trước khi hội tụ tại Lễ trao Giải thưởng ASEAN tại Bangkok, Thái Lan, nơi những công trình đạt giải sẽ được vinh danh, đồng thời trở thành một phần của các trao đổi chuyên môn trong khu vực về thiết kế, đổi mới sáng tạo và tác động của kiến trúc đối với cộng đồng.

"Giải thưởng mang đến cho các kiến trúc sư một nền tảng để giới thiệu các công trình của mình, được ghi nhận và góp phần nâng cao chất lượng kiến trúc trong khu vực ASEAN", kiến trúc sư Asae Sukhyanga, Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Xiêm dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan (ASA) chia sẻ. "Việc Thái Lan đăng cai Lễ trao Giải thưởng ASEAN thể hiện cam kết chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy hợp tác và sáng tạo trong khu vực".

Đại diện các công trình đoạt Giải thưởng Kiến trúc Thép ASEAN sẽ có cơ hội tham gia chuyến học tập và giao lưu kéo dài một tuần tại Australia. Tại mùa giải 2024, các kiến trúc sư và đại diện của những công trình đoạt giải đã đến Sydney và Brisbane, gặp gỡ các kiến trúc sư hàng đầu, tham quan các dự án tiêu biểu và tham dự Hội nghị Kiến trúc Australia tại Nhà hát Opera Sydney.

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SOURCE NS BlueScope