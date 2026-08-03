Steel Architectural Awards ASEAN 2026 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการออกแบบผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาค
News provided byNS BlueScope
03 Aug, 2026, 08:00 CST
สิงคโปร์, 3 สิงหาคม 2026 /PRNewswire/ -- Steel Architectural Awards ASEAN กลับมาจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อตอกย้ำบทบาทในฐานะเวทีระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการออกแบบ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือของวงการสถาปัตยกรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการจะประกาศผู้ชนะระดับอาเซียนในงาน ASEAN Awards Ceremony ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2569
โครงการนี้จัดขึ้นโดย NS BlueScope ร่วมกับ Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) , Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), the University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), the Australian Chamber of Commerce, Singapore (AustCham Singapore), the Glenn Murcutt Architecture Foundation Australia และ ArchDaily โดยเปิดรับผลงานจากสถาปนิกในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม ที่ส่งผลงานโครงการซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม ความยั่งยืน และความเป็นเลิศด้านการออกแบบผ่านการใช้โซลูชันเหล็กของ BlueScope
การประกวดในปี 2569 ได้ขยายความร่วมมือกับภาคการศึกษา อุตสาหกรรม และสื่อมวลชน โดย Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านวิชาการรายใหม่ ขณะที่ Glenn Murcutt Architecture Foundation Australia ยังคงร่วมแบ่งปันมุมมองด้านการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และบริบทของพื้นที่ และ ArchDaily จะช่วยในโปรโมทโครงการที่ได้รับรางวัล ไปสู่สายตาของสถาปนิกทั่วโลก
ธีมของปีนี้คือ "Timeless Design with Coated Steel" ซึ่งมุ่งเน้นงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในระยะยาว พร้อมสร้างอาคารที่ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม และบริบทของพื้นที่ รวมทั้งรองรับวิถีการใช้ชีวิตและการทำงานของชุมชน
"การออกแบบที่เหนือกาลเวลาไม่ได้วัดกันที่ความงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความสามารถของสถาปัตยกรรมในการคงประสิทธิภาพ ปรับตัว และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว" Ar. Firman Setia Herwanto รองประธาน Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) กล่าว "การเลือกใช้วัสดุอย่างเหล็กเคลือบโลหะอย่างเหมาะสมช่วยเสริมทั้งความทนทาน ประสิทธิภาพ และคุณค่าที่คงอยู่ในระยะยาว"
รางวัลจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ อาคารอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารสถาบัน อาคารสาธารณะ และอื่น ๆ โดยจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน ประกอบด้วย Ar. Geoff Croker, Principal จาก fjcstudio (Australia), Ar. Firman Setia Herwanto รองประธาน IAI (Indonesia), Ar. Dr. Serina Hijjas, Principal จาก Hijjas Kasturi Associates (Malaysia), Ar. Kulthida Songkittipakdee รองประธาน ASA และ Principal Architect ของ Jenchieh Hung + Kulthida Songkittipakdee / HAS design and research (Thailand) และ Ar. Dr. Truong Nguyen Hoang Long หัวหน้าภาควิชาสิ่งแวดล้อมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืนแห่ง University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH) (Vietnam)
โครงการจะเริ่มจากการคัดเลือกระดับประเทศ ก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายในงาน ASEAN Awards Ceremony ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งผู้ชนะจะได้รับการยกย่องในฐานะส่วนหนึ่งของเวทีแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคด้านการออกแบบ นวัตกรรม และผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน
"โครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้สถาปนิกได้นำเสนอผลงาน สร้างการยอมรับ และร่วมผลักดันความเป็นเลิศด้านสถาปัตยกรรมในภูมิภาคอาเซียน" คุณอเส สุขยางค์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) กล่าว "การเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Awards Ceremony ที่ประเทศไทยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค"
ผู้ชนะระดับอาเซียนจะได้รับโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยผู้ชนะในปี 2567 ได้เดินทางไปยังนครซิดนีย์และบริสเบน เพื่อพบปะสถาปนิกชั้นนำ เยี่ยมชมโครงการสถาปัตยกรรมสำคัญ และเข้าร่วมการประชุม Australian Architecture Conference ณ Sydney Opera House
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม Steel Architectural Awards ASEAN
SOURCE NS BlueScope
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