Giải trượt tuyết đổ đèo trong nhà đầu tiên tại Trung Quốc được FIS chứng nhận khai mạc tại Thâm Quyến, đánh dấu đà phát triển thể thao mùa đông ở miền Nam

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 24 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cúp HUAFA SNOW BONSKI - Giải vô địch trượt tuyết đổ đèo trong nhà Châu Á lần thứ nhất thuộc FIS đã chính thức khai mạc vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 tại Qianhai Snow World, Thâm Quyến, Trung Quốc. Là giải đấu trượt tuyết đổ đèo trong nhà đầu tiên tại Trung Quốc được Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván Quốc tế (FIS) chứng nhận, sự kiện này đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong việc phát triển các môn thể thao mùa đông mang tính cạnh tranh vượt ra ngoài các khu vực truyền thống có khí hậu lạnh của đất nước. Các vận động viên trẻ ưu tú đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quy tụ tại Thâm Quyến, mang đến một giải đấu chất lượng cao, kết hợp giữa trình độ kỹ thuật xuất sắc và sự giao lưu đông đảo của bạn bè quốc tế.

Giải vô địch được tổ chức tại Qianhai Snow World, trung tâm trượt tuyết trong nhà đầu tiên của Trung Quốc sở hữu các đường trượt chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của FIS. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29 tháng 9 năm 2025 , địa điểm này hiện là nhà thi đấu trượt tuyết có mái che lớn nhất thế giới, và cùng với Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trong nhà Quảng Châu tạo thành cụm trượt tuyết trong nhà lớn nhất khu vực Nam Trung Quốc. Với diện tích khoảng 100.000 mét vuông, trung tâm có độ chênh lệch độ cao 83 mét và 5 đường trượt được thiết kế chuyên nghiệp từ cấp độ cơ bản đến nâng cao. Hai hệ thống cáp treo ghế bốn chỗ tốc độ cao và năm băng chuyền trượt tuyết hỗ trợ vận hành hiệu quả, cung cấp môi trường ổn định đạt chuẩn quốc tế cho tập luyện và thi đấu.

Bên cạnh kết quả thi đấu, sự kiện còn đánh dấu một giai đoạn mới trong hợp tác giữa Thâm Quyến và Hồng Kông nhằm thúc đẩy thể thao mùa đông trên toàn Khu vực Vịnh Lớn. Sau lễ khai mạc, Hiệp hội Trượt tuyết Hồng Kông, Trung Quốc (SAHK) và Hiệp hội Trượt tuyết Thâm Quyến đã trao biển chứng nhận hợp tác và chính thức ra mắt văn phòng của SAHK tại Thâm Quyến, cho thấy sự chuyển dịch từ hợp tác mang tính tạm thời sang quan hệ đối tác bài bản, tập trung vào các sự kiện, phát triển tài năng và các tiêu chuẩn chung. Sự hợp tác này đang góp phần hình thành một mạng lưới thể thao mùa đông gắn kết chặt chẽ tại miền Nam Trung Quốc, thể hiện qua việc mở rộng các giải đấu trẻ, sự phát triển của các giải câu lạc bộ trượt tuyết trong khu vực Vịnh Lớn, cũng như sự kết nối mạnh mẽ giữa các khu nghỉ dưỡng ở Thâm Quyến, Quảng Châu và Chu Hải.

Nhìn ra ngoài phạm vi miền Nam Trung Quốc, Thâm Quyến và Hồng Kông đang nổi lên như một động lực mới cho thể thao mùa đông khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, được hỗ trợ bởi mạng lưới quốc tế của Hồng Kông và thế mạnh công nghiệp và đổi mới sáng tạo của Thâm Quyến. Diễn ra đồng thời với Năm APEC Trung Quốc 2026, giải vô địch đã mang đến một nền tảng quốc tế nhằm thể hiện sự cởi mở, năng lực tổ chức và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong làng thể thao mùa đông toàn cầu. Với việc các vận động viên trẻ sử dụng thi đấu như một cầu nối giao lưu, sự kiện này nhấn mạnh cách miền Nam Trung Quốc đang đóng góp một khía cạnh khác biệt và ngày càng mở rộng vào bức tranh thể thao mùa đông toàn cầu.

