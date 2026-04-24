จีนจัดการแข่งขันสกีอัลไพน์ในร่มที่ได้รับการรับรองจาก FIS เป็นครั้งแรกในเซินเจิ้น สะท้อนการเติบโตต่อเนื่องของกีฬาฤดูหนาวในภาคใต้

HUAFA SNOW BONSKI

24 Apr, 2026, 09:19 CST

เซินเจิ้น, จีน, 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- การแข่งขัน HUAFA SNOW BONSKI Cup - FIS 1st Asian Indoor Alpine Ski Championships ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ณ Qianhai Snow World ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ในฐานะการแข่งขันสกีอัลไพน์ในร่มรายการแรกของจีนที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สกีและสโนว์บอร์ดนานาชาติ (FIS) การจัดงานแข่งขันนี้จึงถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญต่อการพัฒนากีฬาฤดูหนาวเชิงการแข่งขัน ให้ขยายออกไปนอกพื้นที่ฤดูหนาวแบบดั้งเดิมของประเทศ นักกีฬาระดับเยาวชนชั้นนำจาก 12 ประเทศและภูมิภาคต่างมารวมตัวกันในเซินเจิ้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับสูงที่ผสมผสานความเป็นเลิศทางเทคนิคเข้ากับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่งจากนานาชาติ

The HUAFA SNOW BONSKI Cup - FIS 1st Asian Indoor Alpine Ski Championships (PRNewsfoto/HUAFA SNOW BONSKI)
The HUAFA SNOW BONSKI Cup - FIS 1st Asian Indoor Alpine Ski Championships (PRNewsfoto/HUAFA SNOW BONSKI)

การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ Qianhai Snow World ซึ่งเป็นศูนย์สกีในร่มแห่งแรกของจีนที่มีลานสกีมาตรฐานระดับมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดอันเข้มงวดของ FIS โดยสถานที่แห่งนี้ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 และปัจจุบันเป็นโดมสกีที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งเมื่อรวมกับ Guangzhou Indoor Ski Resort ก็จะกลายเป็นคลัสเตอร์สกีในร่มที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของจีน ศูนย์สกีแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางเมตร มีความต่างระดับความสูงแนวดิ่ง 83 เมตร และมีเส้นทางสกีที่ออกแบบอย่างมืออาชีพจำนวน 5 เส้นทาง ครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีลิฟต์เก้าอี้ความเร็วสูงแบบ 4 ที่นั่ง 2 ตัว และสายพานลำเลียง (magic carpet) จำนวน 5 สายพาน เพื่อรองรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มอบสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติให้แก่การฝึกซ้อมและการแข่งขัน

นอกเหนือจากผลการแข่งขันทางกีฬาแล้ว งานนี้ยังถือเป็นก้าวใหม่ของความร่วมมือระหว่างเซินเจิ้นและฮ่องกงในการพัฒนากีฬาฤดูหนาวทั่วทั้งเขตอ่าวกวางตุ้ง–ฮ่องกง–มาเก๊า (Greater Bay Area หรือ GBA) โดยหลังจากพิธีเปิด สมาคมสกีของฮ่องกง ประเทศจีน (SAHK) และสมาคมสกีเซินเจิ้นได้แลกเปลี่ยนแผ่นป้ายที่ระลึกและเปิดสำนักงานของ SAHK ในเซินเจิ้น ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านจากความร่วมมือแบบเฉพาะกิจไปสู่ความร่วมมือเชิงโครงสร้างที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และมาตรฐานร่วมกัน ความร่วมมือนี้กำลังช่วยสร้างเครือข่ายกีฬาฤดูหนาวที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในภาคใต้ของจีน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการแข่งขันระดับเยาวชนที่ขยายเติบโต รวมทั้งการเติบโตของลีกสโมสรสกีในเขต GBA และการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างรีสอร์ตในเซินเจิ้น กว่างโจว และจูไห่

ทั้งนี้ เมื่อมองไกลนอกเหนือจากจีนตอนใต้ เซินเจิ้นและฮ่องกงกำลังก้าวขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ให้แก่วงการกีฬาฤดูหนาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากเครือข่ายนานาชาติของฮ่องกง และความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของเซินเจิ้น การแข่งขันครั้งนี้ยังสอดคล้องกับปีที่จีนเป็นเจ้าภาพ APEC หรือ APEC China Year ในปี 2569 โดยได้มอบเวทีระดับนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้าง ความสามารถในการจัดงาน และอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในวงการกีฬาฤดูหนาวระดับโลก ด้วยนักกีฬารุ่นเยาว์ที่ใช้การแข่งขันเป็นสะพานเชื่อมสู่การแลกเปลี่ยน งานครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าภาคใต้ของจีนกำลังมีบทบาทสำคัญในการขยายมิติใหม่อย่างโดดเด่นให้กับภูมิทัศน์กีฬาฤดูหนาวของโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม HUAFA SNOW BONSKI ได้ทาง Instagram/Facebook

China's First FIS‑Certified Indoor Alpine Ski Event Opens in Shenzhen, Marking Rising Winter‑Sports Momentum in the South

China's First FIS‑Certified Indoor Alpine Ski Event Opens in Shenzhen, Marking Rising Winter‑Sports Momentum in the South

The HUAFA SNOW BONSKI Cup - FIS 1st Asian Indoor Alpine Ski Championships officially opened on April 23, 2026, at Qianhai Snow World in Shenzhen,...
