จีนจัดการแข่งขันสกีอัลไพน์ในร่มที่ได้รับการรับรองจาก FIS เป็นครั้งแรกในเซินเจิ้น สะท้อนการเติบโตต่อเนื่องของกีฬาฤดูหนาวในภาคใต้
24 Apr, 2026, 09:19 CST
เซินเจิ้น, จีน, 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- การแข่งขัน HUAFA SNOW BONSKI Cup - FIS 1st Asian Indoor Alpine Ski Championships ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ณ Qianhai Snow World ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ในฐานะการแข่งขันสกีอัลไพน์ในร่มรายการแรกของจีนที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สกีและสโนว์บอร์ดนานาชาติ (FIS) การจัดงานแข่งขันนี้จึงถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญต่อการพัฒนากีฬาฤดูหนาวเชิงการแข่งขัน ให้ขยายออกไปนอกพื้นที่ฤดูหนาวแบบดั้งเดิมของประเทศ นักกีฬาระดับเยาวชนชั้นนำจาก 12 ประเทศและภูมิภาคต่างมารวมตัวกันในเซินเจิ้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับสูงที่ผสมผสานความเป็นเลิศทางเทคนิคเข้ากับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่งจากนานาชาติ
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ Qianhai Snow World ซึ่งเป็นศูนย์สกีในร่มแห่งแรกของจีนที่มีลานสกีมาตรฐานระดับมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดอันเข้มงวดของ FIS โดยสถานที่แห่งนี้ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 และปัจจุบันเป็นโดมสกีที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งเมื่อรวมกับ Guangzhou Indoor Ski Resort ก็จะกลายเป็นคลัสเตอร์สกีในร่มที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของจีน ศูนย์สกีแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางเมตร มีความต่างระดับความสูงแนวดิ่ง 83 เมตร และมีเส้นทางสกีที่ออกแบบอย่างมืออาชีพจำนวน 5 เส้นทาง ครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีลิฟต์เก้าอี้ความเร็วสูงแบบ 4 ที่นั่ง 2 ตัว และสายพานลำเลียง (magic carpet) จำนวน 5 สายพาน เพื่อรองรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มอบสภาพแวดล้อมที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติให้แก่การฝึกซ้อมและการแข่งขัน
นอกเหนือจากผลการแข่งขันทางกีฬาแล้ว งานนี้ยังถือเป็นก้าวใหม่ของความร่วมมือระหว่างเซินเจิ้นและฮ่องกงในการพัฒนากีฬาฤดูหนาวทั่วทั้งเขตอ่าวกวางตุ้ง–ฮ่องกง–มาเก๊า (Greater Bay Area หรือ GBA) โดยหลังจากพิธีเปิด สมาคมสกีของฮ่องกง ประเทศจีน (SAHK) และสมาคมสกีเซินเจิ้นได้แลกเปลี่ยนแผ่นป้ายที่ระลึกและเปิดสำนักงานของ SAHK ในเซินเจิ้น ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านจากความร่วมมือแบบเฉพาะกิจไปสู่ความร่วมมือเชิงโครงสร้างที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และมาตรฐานร่วมกัน ความร่วมมือนี้กำลังช่วยสร้างเครือข่ายกีฬาฤดูหนาวที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในภาคใต้ของจีน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการแข่งขันระดับเยาวชนที่ขยายเติบโต รวมทั้งการเติบโตของลีกสโมสรสกีในเขต GBA และการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างรีสอร์ตในเซินเจิ้น กว่างโจว และจูไห่
ทั้งนี้ เมื่อมองไกลนอกเหนือจากจีนตอนใต้ เซินเจิ้นและฮ่องกงกำลังก้าวขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ให้แก่วงการกีฬาฤดูหนาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากเครือข่ายนานาชาติของฮ่องกง และความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของเซินเจิ้น การแข่งขันครั้งนี้ยังสอดคล้องกับปีที่จีนเป็นเจ้าภาพ APEC หรือ APEC China Year ในปี 2569 โดยได้มอบเวทีระดับนานาชาติที่แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้าง ความสามารถในการจัดงาน และอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในวงการกีฬาฤดูหนาวระดับโลก ด้วยนักกีฬารุ่นเยาว์ที่ใช้การแข่งขันเป็นสะพานเชื่อมสู่การแลกเปลี่ยน งานครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าภาคใต้ของจีนกำลังมีบทบาทสำคัญในการขยายมิติใหม่อย่างโดดเด่นให้กับภูมิทัศน์กีฬาฤดูหนาวของโลก
