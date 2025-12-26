Hà Bắc có thể cung cấp những gì丨Phép màu quang điện của Ningjin

THẠCH GIA TRANG, Trung Quốc, ngày 26 tháng 12 năm 2025 /PRNewswire/ -- Bản tin từ Great Wall New Media:

Từ năng lượng mới quang điện đến các phương tiện kết nối thông minh, rồi tiến tới các dự án tích hợp điện gió – điện mặt trời – lưu trữ, tỉnh Hà Bắc đang đẩy nhanh phát triển một ngành năng lượng đa dạng, có tính liên kết và bổ trợ lẫn nhau, được hỗ trợ bởi nền tảng sản xuất vững mạnh và nguồn tài nguyên phong phú. Trong số 107 cụm ngành công nghiệp đặc thù trọng điểm của Hà Bắc, cụm công nghiệp năng lượng mới quang điện tại huyện Ningjin là một trong những cơ sở công nghiệp năng lượng mới sớm nhất tại Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, huyện Ningjin không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cao cấp, thông minh và xanh của ngành năng lượng mới. Thông qua việc tích cực thúc đẩy các dự án tích hợp điện gió – điện mặt trời – lưu trữ, cũng như mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm quang điện, hiệu ứng tập trung và năng lực lan tỏa của cụm đã được tăng cường một cách ổn định.

Không lâu trước đây, đại diện các cơ quan năng lượng của bang Brandenburg, Đức đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp năng lượng mới của tỉnh Hà Bắc, tổ chức các cuộc thảo luận chuyên sâu về các chủ đề như ứng dụng công nghệ năng lượng mới và hợp tác công nghiệp. Phía Brandenburg bày tỏ sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất với các doanh nghiệp Hà Bắc trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng và phát triển năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu đạt được lợi ích chung và kết quả cùng có lợi.

Trong tập này của chương trình Hà Bắc có thể cung cấp những gì, Daniel, Cán bộ truyền thông đối ngoại của Great Wall đến từ Đức, đưa khán giả tới cụm công nghiệp năng lượng mới quang điện ở huyện Ningjin, thành phố Xingtai, để khám phá cách địa phương này đã tận dụng chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và năng lực đổi mới công nghệ mạnh mẽ để chuyển mình từ "thủ phủ của ngành dây và cáp điện Trung Quốc" trở thành một trong những cụm công nghiệp năng lượng mới quang điện hàng đầu của cả nước.

SOURCE Great Wall New Media