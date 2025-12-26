特色奇遇「冀」| 寧晉的光伏奇跡

近年來，寧晉縣持續優化營商環境，加快推進新能源產業向高端化、智能化、綠色化方向發展。通過積極推進風光儲一體化項目建設，並不斷拓展光伏產品的國際市場，該產業集群的集聚效應和輻射帶動能力持續增強。

不久前，德國勃蘭登堡州能源主管部門代表主動與河北新能源企業對接，就新能源技術應用、產業協作等議題開展了深入交流。勃蘭登堡方面表示，願與河北企業在能源轉型和清潔能源發展領域進一步深化務實合作，實現互利共贏。

在本期《特色奇遇「冀」》中，來自德國的長城海外傳播官Daniel將帶領觀眾走進邢台市寧晉縣光伏新能源產業集群，探尋當地如何依托完善的產業鏈體系和強大的科技創新能力，實現從「中國電線電纜之鄉」向全國領先的光伏新能源產業集群的華麗轉身。

SOURCE Great Wall New Media