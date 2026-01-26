Haier tỏa sáng tại Australian Open 2026: Đối tác chính thức nâng tầm giải đấu bằng đổi mới thông minh và sứ mệnh ý nghĩa

MELBOURNE, Úc, ngày 26 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Haier, thương hiệu thiết bị gia dụng lớn số 1 thế giới, tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược với Australian Open (AO) trong năm 2026, tỏa sáng rực rỡ tại một trong những sân khấu thể thao danh giá nhất toàn cầu. Trở lại Melbourne Park, Haier đang làm sôi động bầu không khí giải đấu, kết nối hiệu suất thể thao đỉnh cao với độ chính xác của cuộc sống nhà thông minh, nhằm mang đến trải nghiệm "Không khoảng cách" cho người hâm mộ trên toàn cầu.

Haier Shines at Australian Open 2026 (PRNewsfoto/Haier) Haier Shines at Australian Open 2026: Official Partner Elevates the Game with Smart Innovation and Purpose (PRNewsfoto/Haier) Haier’s commitment to tennis extends well beyond the Australian summer (PRNewsfoto/Haier)

Năm nay, sự hiện diện của Haier vượt ra ngoài khuôn khổ xây dựng thương hiệu truyền thống, biến sân đấu thành một nền tảng năng động cho đổi mới sáng tạo và tác động xã hội.

Trong một màn trình diễn thú vị về độ chính xác, các tay vợt hàng đầu đã nhắm những cú đánh của mình vào các thiết bị Haier được đặt trực tiếp trên sân. Máy giặt và máy sấy Haier đóng vai trò là những mục tiêu có giá trị cao, và toàn bộ số tiền thu được từ thử thách này đã được quyên góp cho quỹ Australian Tennis Foundation. Bằng cách đưa sản phẩm vào trung tâm của hoạt động, Haier đã chứng minh cách thương hiệu tạo điều kiện cho một "cuộc sống tốt đẹp hơn", đảm bảo rằng sự phấn khích của trận đấu cũng hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Cũng như trọng tài luôn là người bảo vệ thầm lặng cho sự công bằng trên sân đấu, các thiết bị của Haier đóng vai trò là trụ cột âm thầm trong hàng triệu gia đình. Mang đến hiệu suất "hiện diện nhưng không phô trương", các sản phẩm này đóng vai trò như những nhân tố hỗ trợ trong đời sống thường nhật, đồng thời giữ vị thế nhà vô địch không thể tranh cãi trong đổi mới của ngành.

"Khi chúng tôi bước sang một chương mới đầy hứng khởi cùng Australian Open, chúng tôi được truyền cảm hứng để mang tinh thần của sự kiện đẳng cấp thế giới này đến với người hâm mộ ở khắp mọi nơi", Wang Meiyan, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Thương hiệu của Haier Group, chia sẻ. "Trong năm 2026, chúng tôi sẽ triển khai một lộ trình toàn cầu toàn diện, mở rộng sự sôi động của giải đấu vượt ra ngoài Melbourne. Sáng kiến này đại diện cho một lễ hội kéo dài suốt một năm về sự tham gia của người hâm mộ, đổi mới thể thao và công nghệ, tạo ra nhiều cơ hội để các cộng đồng trên toàn thế giới kết nối thông qua niềm đam mê chung với thể thao".

Để đánh dấu sự ra mắt, Haier đã mời những người hâm mộ cuồng nhiệt từ khắp nơi trên thế giới đến Melbourne, đưa họ đến gần hơn với bầu không khí sôi động của giải Grand Slam này. Hoạt động kích hoạt độc quyền này có sự góp mặt của các huyền thoại quần vợt Casey Dellacqua, Alicia Molik và Tommy Haas, những người sẽ hướng dẫn các buổi huấn luyện tương tác và trực tiếp giao lưu với người hâm mộ tại chỗ.

Cam kết của Haier đối với quần vợt không chỉ dừng lại ở mùa hè nước Úc. Với vai trò là Đối tác Vàng của ATP Tour, Haier sẽ tiếp tục tôn vinh sự xuất sắc trong suốt mùa giải 2026, thông qua sự hiện diện thương hiệu trên sân đấu, các trải nghiệm tiếp đón cao cấp, cùng việc tích hợp sản phẩm trực tiếp tại các giải đấu lớn, cung cấp một nền tảng toàn cầu để giới thiệu những đổi mới sáng tạo mới nhất trong lĩnh vực cuộc sống thông minh. Ngoài ra, thương hiệu cũng sẽ được hưởng lợi từ độ phủ sóng trên các kênh kỹ thuật số của ATP, tiếp cận hơn 1 tỷ khán giả trực tuyến.

Sau Australian Open, Haier sẽ triển khai chương trình đầy tham vọng mang tên "Nhà vô địch tương lai", tổ chức các giải đấu bóng đá trẻ tại Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Nhật Bản. Các sáng kiến này sẽ được hoàn thiện thêm bằng các trận bóng đá giao hữu có sự tham gia của người nổi tiếng tại Vương quốc Anh với sự góp mặt của các huyền thoại câu lạc bộ địa phương, cùng các hội thảo truyền cảm hứng và lễ hội người hâm mộ được địa phương hóa. Bên cạnh đó, Haier sẽ tiếp tục truyền thống tổ chức Giải cầu lông Haier Cup Badminton tại Đông Nam Á, đồng thời lần đầu tiên giới thiệu giải đấu Giải bóng rổ Haier Cup Basketball trong năm nay nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng vận động viên trẻ.

Hành trình kéo dài suốt năm sẽ khép lại bằng sự kiện Haier Fans Club Ultimate Cup tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Lễ kỷ niệm hoành tráng này sẽ quy tụ những người hâm mộ xuất sắc nhất từ các giải đấu bóng đá, bóng rổ và cầu lông trên toàn thế giới, tạo nên một vòng chung kết khó quên.

Với Australian Open đóng vai trò bệ phóng, Haier kỳ vọng sẽ thu hút hơn 100.000 người hâm mộ toàn cầu mới thông qua chiến lược tương tác kéo dài cả năm này. Chương trình Haier Fans Club 2026 sẽ khuếch trương dấu ấn thương hiệu, gắn kết Haier với những sự kiện thể thao danh giá nhất thế giới, đồng thời quảng bá tầm nhìn về cuộc sống thông minh đến khán giả toàn cầu.

SOURCE Haier