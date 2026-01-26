멜버른, 호주 2026년 1월 26일 /PRNewswire/ -- 세계 1위 대형 가전 브랜드 하이얼(Haier)이 2026년에도 호주오픈(Australian Open, AO)과의 전략적 파트너십을 이어가며 세계 최고 권위 스포츠 무대 중 하나에서 눈부신 존재감을 드러내고 있다. 멜버른 파크(Melbourne Park)로 다시 돌아온 하이얼은 엘리트 스포츠 퍼포먼스와 스마트 홈 라이프의 정밀함을 연결하며, 전 세계 팬들에게 제로 디스턴스(Zero Distance) 경험을 선사하고 있다.

올해 하이얼의 존재는 기존의 브랜드 노출을 넘어, 코트를 혁신과 사회적 가치 창출을 위한 역동적인 플랫폼으로 탈바꿈 시켰다.

Haier Shines at Australian Open 2026 (PRNewsfoto/Haier) Haier Shines at Australian Open 2026: Official Partner Elevates the Game with Smart Innovation and Purpose (PRNewsfoto/Haier) Haier’s commitment to tennis extends well beyond the Australian summer (PRNewsfoto/Haier)

정교함을 강조한 특별 이벤트로, 세계 정상급 선수들이 코트 위에 직접 배치된 하이얼 가전을 향해 샷을 날리는 장면이 연출됐다. 하이얼 세탁기와 건조기는 고가의 타깃으로 활용됐으며, 해당 챌린지를 통해 조성된 수익금 전액은 호주테니스재단(Australian Tennis Foundation)에 기부됐다. 하이얼은 제품을 경기의 중심에 자연스럽게 녹여낸 이 프로그램을 통해 스포츠의 짜릿한 순간이 지역사회 지원으로 이어지는 '더 나은 삶'의 가치를 실현하고 있음을 보여줬다.

하이얼의 가전은 공정한 경기를 묵묵히 지켜보는 심판처럼 수많은 가정에서 조용하지만 핵심적인 역할을 수행하고 있다. '존재하지만 드러나지 않는' 성능으로 일상을 뒷받침하는 동시에, 업계 혁신의 확고한 챔피언으로 자리매김하고 있다는 평가다.

왕 메이 옌(Wang Meiyan) 하이얼 그룹 부사장 겸 최고브랜드책임자는 "호주오픈과 함께하는 또 하나의 흥미로운 장을 맞이하며, 이 세계적 이벤트의 열정을 전 세계 팬들에게 전하고자 한다"며 "2026년에는 멜버른을 넘어 전 세계로 확장되는 포괄적인 글로벌 로드맵을 본격적으로 전개할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "이는 연중 지속되는 팬 참여, 스포츠 혁신, 기술을 아우르는 프로젝트로, 전 세계 커뮤니티가 스포츠에 대한 공통된 열정을 통해 연결될 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 덧붙였다.

하이얼은 이번 캠페인의 시작을 기념해 전 세계의 열정적인 팬들을 멜버른으로 초청해 그랜드슬램의 열기를 더욱 가까이에서 경험할 수 있도록 했다. 이 특별한 프로그램에는 케이시 델라쿠아(Casey Dellacqua), 알리시아 몰릭(Alicia Molik), 토미 하스(Tommy Haas) 등 테니스 레전드들이 참여해 양방향 코칭 클리닉을 진행하고 현장에서 팬들과 직접 소통할 예정이다.

하이얼의 테니스에 대한 지원은 호주 여름 시즌에만 국한되지 않는다. 하이얼은 ATP 투어 골드 파트너(Gold Partner of ATP Tour)로서 2026 시즌 내내 주요 대회를 무대로 코트 내 브랜드 노출, 프리미엄 호스피탤리티 프로그램, 현장 제품 통합을 통해 최신 스마트 리빙 혁신을 전 세계에 선보일 계획이다. 또한 ATP의 디지털 채널을 통한 노출을 통해 10억 명이 넘는 온라인 관객에게 브랜드 메시지를 전달하게 된다.

하이얼은 호주오픈 이후 '퓨처 챔피언(Future Champions)' 프로그램을 본격 가동해 동남아시아, 남아시아, 중동, 아프리카, 일본 전역에서 유소년 축구 대회를 개최할 예정이다. 이와 함께 영국에서는 현지 클럽 레전드들이 참여하는 셀러브리티 축구 친선 경기, 동기부여 워크숍, 지역 맞춤형 팬 페스티벌도 진행된다. 아울러 동남아시아 지역에서 이어져 온 하이얼 컵 배드민턴(Haier Cup Badminton) 대회를 지속하는 한편, 올해 처음으로 하이얼 컵 농구(Haier Cup Basketball) 대회를 선보이며 더 폭넓은 젊은 스포츠 인구와의 접점을 확대할 계획이다.

연중 진행되는 이 여정의 대미는 중국 칭다오에서 열리는 하이얼 팬스 클럽 얼티밋 컵(Haier Fans Club Ultimate Cup)이 장식한다. 이 대규모 축제에는 전 세계 축구, 농구, 배드민턴 대회에서 선발된 팬 챔피언들이 한자리에 모여 잊지 못할 피날레를 연출할 예정이다.

하이얼은 이번 연중 참여 전략을 통해 10만 명이 넘는 신규 글로벌 팬을 유치할 것으로 기대하고 있다. 하이얼 팬스 클럽 2026(Haier Fans Club 2026)는 세계 최고 수준의 스포츠 이벤트와의 연계를 통해 브랜드의 글로벌 입지를 더욱 강화하는 동시에, 스마트 리빙에 대한 비전을 전 세계 고객들에게 확산시키고 있다.

