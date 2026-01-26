Haier brilla en el Abierto de Australia 2026: su socio oficial eleva el juego con innovación inteligente y propósito

MELBOURNE, Australia, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca de electrodomésticos número 1 del mundo, continúa su alianza estratégica con el Abierto de Australia (AO) en 2026, brillando con luz propia en uno de los escenarios deportivos más prestigiosos del mundo. De regreso a Melbourne Park, Haier electriza el ambiente del torneo, conectando el rendimiento atlético de élite con la precisión de la vida inteligente en casa para ofrecer una experiencia de Distancia Cero a los aficionados de todo el mundo.

Haier Shines at Australian Open 2026 Haier Shines at Australian Open 2026: Official Partner Elevates the Game with Smart Innovation and Purpose Haier’s commitment to tennis extends well beyond the Australian summer

Este año, la presencia de Haier trasciende las marcas tradicionales, transformando la cancha en una plataforma dinámica para la innovación y el impacto social.

En una emocionante exhibición de precisión, los jugadores de élite apuntaron sus tiros a los electrodomésticos Haier ubicados directamente en la cancha. Las lavadoras y secadoras Haier sirvieron como objetivos de alto valor, y todos los ingresos de este desafío se donaron a la Fundación Australiana de Tenis. Al integrar sus productos en el corazón de la acción, Haier demostró cómo la marca facilita una "vida mejor", asegurando que la emoción del juego también apoye a la comunidad local.

Así como el árbitro se erige como guardián silencioso del juego limpio, los electrodomésticos Haier son la columna vertebral silenciosa de millones de hogares. Con un rendimiento "presente pero desapercibido", actúan como actores secundarios en la vida diaria, a la vez que se alzan como los campeones indiscutibles de la innovación en la industria.

"Al iniciar otra emocionante etapa con el Abierto de Australia, nos inspira llevar el espíritu de este evento de talla mundial a los aficionados de todo el mundo", declaró Wang Meiyan, vicepresidente y director de marca del Grupo Haier. "En 2026, lanzaremos una hoja de ruta global integral que extenderá la emoción mucho más allá de Melbourne. Esta iniciativa representa una celebración anual de la participación de los aficionados, la innovación deportiva y la tecnología, creando oportunidades para que las comunidades de todo el mundo conecten a través de su pasión compartida por el deporte".

Para celebrar el lanzamiento, Haier ha invitado a apasionados aficionados de todo el mundo a Melbourne, acercándolos a la emoción del Grand Slam. Esta exclusiva activación incluye la participación de leyendas del tenis como Casey Dellacqua, Alicia Molik y Tommy Haas, quienes impartirán clínicas de entrenamiento interactivas y conectarán directamente con los aficionados in situ.

El compromiso de Haier con el tenis se extiende mucho más allá del verano australiano. Como Socio Oro del ATP Tour, Haier continuará impulsando la excelencia durante la temporada 2026, con visibilidad de marca en la cancha, experiencias de hospitalidad premium e integración de productos in situ en los principales torneos, lo que proporciona una plataforma global para mostrar sus últimas innovaciones en vida inteligente. La marca también se beneficiará de la exposición en los canales digitales de la ATP, llegando a una audiencia en línea de más de mil millones.

Tras el Abierto de Australia, Haier lanzará un ambicioso programa "Future Champions", que lanzará torneos de fútbol juvenil en el Sudeste Asiático, el Sur de Asia, Oriente Medio, África y Japón. Estas iniciativas se complementarán con amistosos de fútbol con celebridades en el Reino Unido, con leyendas de clubes locales, talleres motivacionales y festivales locales para aficionados. Haier continuará con su tradición de organizar la Haier Cup de Bádminton en el Sudeste Asiático, al tiempo que presenta la inauguración de la Haier Cup de Baloncesto este año para atraer a un grupo demográfico más amplio de jóvenes atletas.

El viaje de un año culmina con la Haier Fans Club Ultimate Cup en Qingdao, China. Esta gran celebración reunirá a los campeones de la afición de torneos de fútbol, baloncesto y bádminton de todo el mundo para una final inolvidable.

Con el Abierto de Australia como plataforma de lanzamiento, Haier proyecta atraer a más de 100.000 nuevos aficionados globales mediante esta estrategia de fidelización durante todo el año. El Haier Fans Club 2026 amplía la presencia de la marca, alineándola con los eventos deportivos más prestigiosos del mundo y promoviendo la visión de una vida inteligente a un público global.