Huawei ra mắt Xinghe Intelligent Network nâng cấp với triết lý "Kết nối an toàn và thông minh", thúc đẩy trí tuệ toàn diện các ngành tại Châu Á - Thái Bình Dương

BALI, Indonesia, ngày 14 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hội nghị Thượng đỉnh Mạng Huawei 2026 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Huawei Network Summit 2026 Asia-Pacific) đã kết thúc hôm nay tại Bali, thu hút hơn 500 lãnh đạo ngành, chuyên gia kỹ thuật và đối tác hệ sinh thái cùng tìm hiểu các xu hướng chuyển đổi mạng trong bối cảnh các tác nhân AI được triển khai trên quy mô lớn. Tại hội nghị, Huawei đã ra mắt Giải pháp mạng thông minh Xinghe nâng cấp dành cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương theo triết lý mới "Kết nối an toàn và thông minh". Động thái này một lần nữa khẳng định nỗ lực của Huawei trong việc cùng khách hàng và đối tác thúc đẩy trí tuệ toàn diện trên khắp các ngành.

Leon Wang, President of Huawei Data Communication Product Line, giving a speech Zac Chow, Vice President of Huawei Asia Pacific Enterprise Sales Dept, delivering a speech John Cai, Vice President of Huawei Data Communication Product Line, delivering a speech

Hiện nay, các tác nhân AI đang phát triển mạnh tại các quốc gia như Malaysia, Việt Nam và Thái Lan, thúc đẩy các trường hợp ứng dụng như chăm sóc sức khỏe thông minh, kiểm soát rủi ro tài chính và quản trị đô thị, qua đó nâng cao hiệu quả về chi phí. Trong khi đó, việc ứng dụng AI trên quy mô lớn cũng mang đến những thách thức mới về mạng: Thứ nhất, khi các tác nhân AI thâm nhập vào các quy trình nghiệp vụ cốt lõi, tình trạng mạng không ổn định sẽ gia tăng theo cấp số nhân; thứ hai, các cuộc tấn công mạng do AI hỗ trợ đã tăng 327%, gây áp lực lớn lên các biện pháp phòng thủ truyền thống.

Leon Wang, Chủ tịch Dòng sản phẩm Truyền thông Dữ liệu của Huawei, cho biết: "Làn sóng AI toàn cầu đang tái định hình mọi ngành nghề. Điều này đang thúc đẩy mạng lưới chuyển sang mô hình lấy AI làm trung tâm, được xây dựng dựa trên bốn trụ cột: tính toán không tổn hao nhằm tối đa hóa hiệu quả của token; cảm nhận và truyền thông tích hợp nhằm nhanh chóng tăng cường năng lực cho thế giới vật lý bằng AI; bảo mật toàn diện nhằm ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa mới được AI hỗ trợ; và mức độ tự chủ mạng cao nhằm bảo đảm dịch vụ luôn sẵn sàng".

Zac Chow, Phó Chủ tịch Bộ phận Kinh doanh Doanh nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Huawei, cho biết: "Khi các mô hình cạnh tranh với nhau, số lượng token tăng vọt và các tác nhân hoạt động tự chủ, các ứng dụng sẽ trở nên ngày càng thông minh và vận hành trên các nền tảng thống nhất. Mạng cũng sẽ trở thành mạng AI-native, đóng vai trò là nền tảng cho các tác nhân thông minh. Huawei đang xây dựng một mạng hội tụ lấy AI làm trung tâm, hợp tác với các đối tác để cung cấp cho khách hàng thuộc chính phủ, ngành tài chính, Internet và các lĩnh vực khác một nền tảng mạng mang lại trải nghiệm truyền dẫn hiệu suất cao, không mất gói và trải nghiệm ứng dụng siêu nhanh. Điều này thúc đẩy quá trình trí tuệ ngành và định hình một tương lai kết nối và thông minh hơn cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương".

Sự bùng nổ của các tác nhân AI mang đến những thách thức đối với tính ổn định và bảo mật của mạng. Để giải quyết vấn đề này, John Cai, Phó Chủ tịch Dòng sản phẩm Truyền thông Dữ liệu của Huawei, cho biết: "Huawei đã nâng cấp Giải pháp mạng thông minh Xinghe theo mô hình mới 'Kết nối an toàn và thông minh'. Thứ nhất là nâng cấp về trí tuệ, mở rộng AI vượt ra ngoài hoạt động vận hành và bảo trì (O&M) ra toàn bộ mạng. Thứ hai là nâng cấp về bảo mật, chuyển từ phòng thủ đơn điểm sang bảo vệ đầu cuối, hội tụ sâu giữa mạng và bảo mật. Thông qua những nâng cấp về kiến trúc này, chúng tôi quyết tâm xây dựng nền tảng kết nối vững chắc cho mọi doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI tác nhân và giúp mọi ngành tiến bước vững chắc giữa làn sóng AI".

Giải pháp mạng thông minh Xinghe nâng cấp của Huawei bao gồm Xinghe AI Fabric 2.0, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe AI Campus và Xinghe AI Network Security.

Xinghe AI Fabric 2.0

Để giải quyết những thách thức về tính ổn định của dịch vụ trong môi trường mạng đa nhà cung cấp, Huawei đã nâng cấp StarryWing Digital Map và Rock-Solid Architecture với nhiều công nghệ AI. Cụ thể, công nghệ xFlow cho phép phân tích toàn bộ luồng một cách thông minh, giúp khoanh vùng sự cố chỉ trong vòng một phút, xóa bỏ mối lo ngại của khách hàng. Trong khi đó, AI Eagle-Eye Engine cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực chất lượng của 200.000 luồng dịch vụ và hoàn tất phân tích nguyên nhân gốc rễ của sự cố trong vài phút, qua đó nâng cao đáng kể khả năng chống chịu của mạng trung tâm dữ liệu.

Được thiết kế cho các kịch bản điện toán AI, Hyper-Converged Fabric (HCF) của Huawei đạt thông lượng trên toàn mạng hơn 98%, đồng thời tăng số Token trên mỗi giây (TPS) khi suy luận thêm 20% Được trang bị iFlashboot 2.0, các thiết bị chuyển mạch điện toán Xinghe AI của Huawei có thể khởi động lại thiết bị chỉ trong 5 giây, bảo đảm dịch vụ không bị gián đoạn. Ngoài ra, các mô-đun quang StarryLink có thể phát hiện tình trạng nhiễm bẩn và lỏng kết nối của sợi quang trong vòng một phút, giảm 90% số sự cố gián đoạn quá trình suy luận và thúc đẩy AI phổ cập thông qua mạng lưới hiệu suất siêu cao.

Xinghe Intelligent WAN

Mạng WAN hiện nay phải đối mặt với các mối đe dọa từ những hình thức tấn công mạng mới. Để giải quyết vấn đề này, Huawei đã xây dựng hệ thống phòng thủ bảo mật đa chiều, mở rộng liền mạch phạm vi bảo vệ từ thiết bị đến các đường truyền riêng. Cụ thể, bo mạch bảo mật thông minh của Huawei có thể nhận diện theo thời gian thực các bất thường đa chiều trong tệp, bộ nhớ và hệ thống, qua đó bảo vệ chính xác trước các Mối đe dọa dai dẳng nâng cao (APT). Khác với các giải pháp truyền thống yêu cầu thiết bị Phân phối khóa lượng tử (QKD) bên ngoài, bo mạch bảo mật lượng tử QKD của Huawei, sản phẩm đầu tiên thuộc loại này trong ngành, có thể được lắp đặt trực tiếp trên bộ định tuyến, giúp giảm hơn 60% tổng chi phí đầu tư và góp phần xây dựng mạng WAN có khả năng chống chịu cao trước các mối đe dọa lượng tử.

Đối với băng thông rộng gia đình, sự gia tăng nhanh chóng của lưu lượng được mã hóa khiến trải nghiệm người dùng trở nên khó kiểm soát, đồng thời làm gia tăng khiếu nại và tình trạng huỷ dịch vụ của khách hàng. Huawei giải quyết vấn đề này bằng Xingluo Identification Engine, có khả năng nhận diện lưu lượng được mã hóa với độ chính xác trên 95%. Bên cạnh đó, các thẻ người dùng và thuật toán lập hồ sơ khách hàng thông minh đảm bảo độ chính xác 90% trong hoạt động thu hút khách hàng, giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực băng thông rộng gia đình.

Xinghe AI Campus

Giải pháp Xinghe AI Campus của Huawei thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp với nhiều đổi mới sáng tạo. Về kết nối không dây, khả năng phối hợp đa điểm truy cập của Wi-Fi 7 Advanced giúp tăng gấp đôi hiệu năng, trong khi các thiết bị chuyển mạch đa GE thuộc toàn bộ dòng sản phẩm và giấy phép quyền sử dụng (RTU) linh hoạt giúp giảm hơn 30% tổng chi phí sở hữu (TCO). Về bảo mật, công nghệ nhận diện thiết bị đầu cuối dựa trên phân cụm AI đạt độ chính xác 95% trong việc nhận diện các thiết bị đầu cuối không thông minh, trong khi công nghệ phát hiện bất thường thông minh (SmartAD) ngăn chặn các bất thường chỉ trong vài giây. Wi-Fi Shield và Mật mã hậu lượng tử (PQC) bảo mật các kết nối, công nghệ cảm nhận Thông tin trạng thái kênh Wi-Fi (CSI) cho phép các điểm truy cập iGuard AP bảo vệ quyền riêng tư 24/7. Về vận hành và bảo trì mạng (O&M), các người ảo AI bảo đảm khả năng vận hành mạng khuôn viên 24/7, trong khi các điểm truy cập có khả năng cảm nhận AI cho phép giám sát theo thời gian thực. Nhờ các thuật toán học tăng cường đa mục tiêu, 80% sự cố được tự động xử lý trong vòng 30 giây, tạo nên giải pháp tự chủ mạng đầu tiên trong ngành.

Xinghe AI Network Security

Theo nghiên cứu, 71% doanh nghiệp tại Châu Á - Thái Bình Dương coi AI là mối quan ngại hàng đầu về bảo mật dữ liệu, trong khi 81% đã từng gặp sự cố bảo mật API. Để đối phó với vấn đề này, Huawei đề xuất phương thức "dùng AI để đối phó với AI" và đã nâng cấp tường lửa AI với kiến trúc bảo vệ ba lớp. Cụ thể, một AI Core tích hợp sẵn có thể phát hiện các mối đe dọa chưa xác định với độ chính xác 95%, cao gấp đôi mức hiệu năng trung bình của ngành. HiSec AI-Guard, được hỗ trợ bởi công cụ phân tích ngữ nghĩa sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, nhận diện chính xác các cuộc tấn công như chèn câu lệnh (prompt injection) với tỷ lệ phát hiện trên 95%. Kết hợp với nhau, những năng lực này thiết lập một nền tảng bảo mật vững chắc cho kỷ nguyên thông minh.

Huawei cũng công bố hơn 20 sản phẩm eKit SME Network mới được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Những sản phẩm nổi bật gồm AR580 (cổng kết nối hội tụ bảo mật dành cho văn phòng), S630 (thiết bị chuyển mạch toàn quang 10GE) và AP637H & DF10 (danh mục sản phẩm phát hiện camera giấu kín) — tất cả đều mang đến những nâng cấp đáng kể về cả bảo mật và hiệu năng. Các sản phẩm mới này phù hợp với những kịch bản như văn phòng thông minh, cửa hàng bán lẻ, giáo dục và khách sạn, mang đến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trải nghiệm hoàn toàn mới về kết nối an toàn và thông minh.

Tại sự kiện, Huawei cùng các khách hàng và đối tác trong ngành trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã cùng công bố Sách trắng Công nghệ Huawei AI Firewall (AIFW) và Sách trắng Kỹ thuật và Tiêu chuẩn Khuôn viên AI 10 Gbps Chất lượng cao. Các tài liệu này trình bày quá trình phát triển công nghệ và lộ trình phát triển ngành đối với tường lửa AI, đồng thời cung cấp hướng dẫn có hệ thống về xây dựng các mạng khuôn viên AI thông minh và an toàn.

Trong thời gian tới, Huawei sẽ tiếp tục cam kết thực hiện tầm nhìn "AI cho tất cả, tất cả trên IP an toàn", không ngừng nâng cấp Giải pháp mạng thông minh Xinghe theo triết lý "Kết nối an toàn và thông minh" để cùng khách hàng và đối tác tiến bước vào kỷ nguyên thông minh.

SOURCE Huawei