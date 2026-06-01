Hyland và AWS Mang Mô Hình Doanh Nghiệp Tự Vận Hành dựa trên‑Nội Dung đến Khu Vực Châu Á‑Thái Bình Dương, Đáp Ứng Nhu Cầu của Khách Hàng ngay tại Nơi Họ Lưu Trữ Dữ Liệu

Việc tiếp tục mở rộng ra toàn cầu đưa nền tảng điện toán đám mây Content Innovation Cloud đến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho phép các tổ chức mở rộng quy mô các hoạt động dựa trên‑AI trong khi tuân thủ các quy định lưu trữ dữ liệu sở tại

SYDNEY, ngày 1 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trước làn sóng tăng tốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chủ quyền dữ liệu đã trở thành yếu tố quyết định đối với các ngành chịu sự quản lý nghiêm ngặt tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Chính vì vậy, Hyland – một công ty hàng đầu thế giới về quản trị nội dung doanh nghiệp (ECM) và tiên phong trong lĩnh vực doanh nghiệp tự vận hành dựa trên nội dung, hôm nay đã công bố sẽ tiếp tục mở rộng nền tảng Content Innovation Cloud™ thuần‑AI tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua quan hệ hợp tác với Amazon Web Services (AWS). Dựa trên thỏa thuận hợp tác chiến lược (SCA) của hai bên, việc mở rộng này đưa Hyland đến Vùng Hạ Tầng AWS khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Sydney), cho phép các ngành thâm dụng nội dung và chịu sự quản lý nghiêm ngặt (như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, giáo dục và chính phủ) khai thác nguồn nội dung được quản lý, sẵn sàng cho‑AI và mở rộng quy mô các hoạt động dựa trên‑tác nhân AI với hiệu suất cao hơn và độ trễ thấp hơn.

Ông Tim McIntire, Giám Đốc Công Nghệ của Hyland cho biết: "Trong bối cảnh nhu cầu về các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho doanh nghiệp đang tăng nhanh trên toàn cầu, các tổ chức tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mong muốn khai thác lợi thế của AI nhưng đặc biệt thận trọng với vấn đề chủ quyền dữ liệu, đồng thời ưu tiên triển khai nội dung tiên tiến cũng như các năng lực AI ngay trên cơ sở hạ tầng của khu vực mình. Bằng việc mở rộng nền tảng Content Innovation Cloud sang Úc, Hyland phá bỏ rào cản đó, giúp khách hàng tự tin hiện đại hóa các hoạt động cốt lõi và áp dụng mô hình doanh nghiệp tự vận hành."

Ông Mark Grimes, Giám Đốc Điều Hành tại Blumark nhận định: "Việc mở rộng quan hệ đối tác của Hyland với AWS củng cố đáng kể nền tảng phục vụ việc cung cấp các giải pháp đổi mới thuần‑AI trên khắp nước Úc và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Khi được tiếp cận nền tảng Content Innovation Cloud ngay tại địa phương, các tổ chức sẽ có thể hiện thực hóa những lợi ích thực sự của mô hình doanh nghiệp tự vận hành dựa trên‑nội dung, và chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Hyland để giúp khách hàng khai phóng tối đa tiềm năng."

Bà Carol Potts, Tổng Giám Đốc mảng Nhà Cung Cấp Phần Mềm Độc Lập (ISV) của AWS, khẳng định: "Giai đoạn tiếp theo của AI dành cho doanh nghiệp sẽ được định hình bởi mức độ hiệu quả trong việc kết nối trí tuệ nhân tạo với các quy trình kinh doanh thực tế của các tổ chức. Bằng việc mở rộng quan hệ đối tác với Hyland tại Úc, New Zealand và khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chúng tôi giúp khách hàng khai phóng tối đa giá trị từ mô hình tự động hóa dựa trên nội dung và xây dựng nền tảng đáng tin cậy cho những đổi mới về AI trên nền tảng điện toán đám mây AWS."

Thúc Đẩy Mô Hình Doanh Nghiệp Tự Vận Hành Trên Khắp Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương

Hyland đang củng cố vị thế tiên phong trong lĩnh vực doanh nghiệp tự vận hành dựa trên‑nội dung bằng cách cung cấp nền tảng hạ tầng thiết yếu mà các tổ chức cần để mở rộng quy mô ứng dụng AI vượt ra khỏi giai đoạn thử nghiệm. Trong đó có làn sóng đổi mới sáng tạo mới nhất của công ty, bao gồm Công Cụ Ngữ Cảnh Doanh Nghiệp (Enterprise Context Engine), Quản Lý Vòng Đời Tác Nhân (Agent Lifecycle Management), Mạng Lưới Tác Nhân Doanh Nghiệp (Enterprise Agent Mesh) cùng các tính năng phi giao diện người dùng dành cho nền tảng Content Innovation Cloud, giúp hợp nhất nội dung được quản lý, bối cảnh đặc thù của từng ngành nghề và khả năng điều phối tác nhân AI vào một nền tảng thống nhất. Được xây dựng dựa trên bề dày kinh nghiệm hàng thập kỷ trong các ngành được quản lý nghiêm ngặt, Hyland sở hữu lợi thế độc quyền trong việc giúp các doanh nghiệp kết nối trí tuệ nhân tạo (AI) với các quy trình kinh doanh thực tế trong khi đảm bảo tính tin cậy, khả năng kiểm soát và kiến thức chuyên môn cần thiết để tạo ra những kết quả có ý nghĩa và có khả năng mở rộng trong kỷ nguyên tự động hóa bằng tác nhân AI tự chủ.

Bằng cách đưa Content Innovation Cloud đến gần hơn với nơi khách hàng hoạt động, Hyland và AWS đang giúp khách hàng trên toàn khu vực nâng cao tốc độ và độ tin cậy của các trải nghiệm số, mở khóa các cơ hội doanh thu mới, đồng thời mở rộng quy mô đổi mới dựa trên‑AI mà không ảnh hưởng đến việc quản trị hoặc tuân thủ quy định.

Hyland cũng sẽ mang CommunityLIVE – hội nghị người dùng thường niên của mình đến Melbourne, Úc vào ngày 25 tháng 8 năm 2026.

Để biết thêm thông tin về các giải pháp và nền tảng của Hyland, vui lòng truy cập Hyland.com.

Giới thiệu về Hyland

Hyland là đơn vị tiên phong phát triển nền tảng Content Innovation Cloud™ , cung cấp giải pháp quản trị tri thức doanh nghiệp toàn diện cho các tổ chức, giúp khai phá những hiểu biết mang tính thực thi và tự động hóa. Được hàng ngàn tổ chức trên toàn thế giới tin dùng, trong đó có nhiều công ty thuộc danh sách Fortune 100, các giải pháp của Hyland tạo nền tảng cho một doanh nghiệp kết nối và tự vận hành, nơi đội ngũ nhân sự có thể khai thác sức mạnh của AI để định hình lại cách thức làm việc và tương tác với những đối tượng mà họ phục vụ. Để biết thêm thông tin về nền tảng và các dịch vụ của Hyland, vui lòng truy cập Hyland.com.

Liên hệ truyền thông:

Jason Gerdon

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