하일랜드와 AWS, 콘텐츠 기반 에이전틱 엔터프라이즈를 아시아•태평양에 도입하며 고객 데이터 소재지에 맞춰 지원 확대

지속적인 글로벌 확장을 통해 Content Innovation Cloud를 아시아•태평양 지역에 제공하고, 조직이 현지 데이터 레지던시 요건을 준수하면서 AI 기반 운영을 확장할 수 있도록 지원

시드니 , 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- AI 도입이 가속화됨에 따라 데이터 주권은 아시아•태평양 지역 전반의 규제 산업에서 결정적 요인이 되고 있다. 이에 따라 엔터프라이즈 콘텐츠 관리(Enterprise Content Management, ECM) 분야의 글로벌 선도 기업이자 콘텐츠 기반 에이전틱 엔터프라이즈의 선구자인 하일랜드(Hyland)는 6월 1일 아마존웹서비스(Amazon Web Services, AWS)와 협력해 AI 네이티브 Content Innovation Cloud™를 아시아•태평양 지역 전역으로 계속 확장한다고 발표했다. 전략적 협력 계약(Strategic Collaboration Agreement, SCA)을 기반으로 하는 이번 확장을 통해 하일랜드는 AWS 아시아 태평양(시드니) 리전에 진출하게 됐으며, 의료, 금융 서비스, 보험, 교육, 정부 등 규제가 엄격하고 콘텐츠가 풍부한 산업이 거버넌스가 적용된 AI 지원 콘텐츠를 활용하고, 성능 향상과 지연 시간 단축을 통해 에이전트 기반 운영을 확장할 수 있게 됐다.

하일랜드의 팀 매킨타이어(Tim McIntire) 최고기술책임자(CTO)는 "AI 기반 엔터프라이즈 솔루션에 대한 수요가 전 세계적으로 빠르게 증가하는 가운데, 아시아•태평양 지역의 조직들은 AI를 활용하기를 원하지만 데이터 주권과 자체 지역 인프라 내 고급 콘텐츠 및 AI 기능 배포에 유의하고 있다"면서 "Content Innovation Cloud를 호주로 확장함으로써 하일랜드는 이러한 장벽을 제거하고, 고객이 핵심 운영을 현대화하고 에이전틱 엔터프라이즈를 도입하는 과정에서 확신을 갖고 나아갈 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.

블루마크(Blumark)의 마크 그라임스(Mark Grimes) 전무이사는 "하일랜드와 AWS의 파트너십 확장은 호주와 아시아•태평양 지역 전반에 AI 네이티브 혁신을 제공하기 위한 기반을 크게 강화한다"며 "Content Innovation Cloud에 대한 현지 접근성을 바탕으로 조직은 콘텐츠 기반 에이전틱 엔터프라이즈의 진정한 이점을 실현할 수 있으며, 당사는 고객이 잠재력을 온전히 발휘할 수 있도록 하일랜드와 협력하기를 기대한다"고 말했다.

AWS의 캐롤 포츠(Carol Potts) ISV 부문 총괄은 "엔터프라이즈 AI의 다음 단계는 조직이 지능을 실제 비즈니스 프로세스와 얼마나 효과적으로 연결할 수 있는지에 따라 결정될 것"이라며 "호주, 뉴질랜드 및 아시아•태평양 지역 전반에서 하일랜드와의 파트너십을 확대함으로써, 당사는 고객이 콘텐츠 기반 에이전틱 자동화의 전체 가치를 실현하고 AWS 기반 AI 혁신을 위한 신뢰할 수 있는 토대를 구축할 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.

아시아•태평양 지역 전반에서 에이전틱 엔터프라이즈 지원

하일랜드는 조직이 실험 단계를 넘어 AI를 확장하는 데 필요한 핵심 기반을 제공함으로써 콘텐츠 기반 에이전틱 엔터프라이즈의 선구자로서 리더십을 강화하고 있다. 여기에는 거버넌스가 적용된 콘텐츠, 산업별 맥락, 에이전트 오케스트레이션을 통합 플랫폼으로 결합하는 Content Innovation Cloud의 Enterprise Context Engine, Agent Lifecycle Management, Enterprise Agent Mesh 및 헤드리스(headless) 기능 등 회사의 최신 혁신이 포함된다. 규제가 엄격한 산업에서 수십 년간 축적한 전문성을 기반으로 하일랜드는 기업이 에이전틱 자동화 시대에 의미 있고 확장 가능한 성과를 창출하는 데 필요한 신뢰, 통제, 도메인 인텔리전스를 바탕으로 AI를 실제 비즈니스 프로세스에 연결할 수 있도록 독보적으로 지원한다.

고객이 운영하는 현장과 더 가까운 곳에 Content Innovation Cloud를 제공함으로써 하일랜드와 AWS는 이 지역 전반의 고객이 거버넌스나 컴플라이언스를 저해하지 않으면서 더 빠르고 안정적인 디지털 경험을 제공하고, 새로운 수익 기회를 창출하며, AI 기반 혁신을 확장할 수 있도록 지원하고 있다.

하일랜드는 또한 2026년 8월 25일 호주 멜버른에서 연례 사용자 콘퍼런스인 커뮤니티라이브(CommunityLIVE)를 개최할 예정이다.

하일랜드의 플랫폼과 솔루션에 대한 자세한 정보는 Hyland.com에서 확인할 수 있다.

하일랜드 소개

하일랜드는 Content Innovation Cloud™의 선구자로, 실행 가능한 인사이트를 발굴하고 자동화를 촉진하는 솔루션을 통해 조직에 보편적인 엔터프라이즈 인텔리전스를 제공한다. 포춘 100대 기업을 다수 포함해 전 세계 수천 개 조직의 신뢰를 받는 하일랜드의 솔루션은 연결된 에이전틱 엔터프라이즈를 위한 기반을 조성하며, 팀이 AI의 힘을 활용해 운영 방식과 서비스 대상과의 소통 방식을 새롭게 정의할 수 있도록 지원한다. 하일랜드의 플랫폼과 서비스에 대한 자세한 정보는 Hyland.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처:

제이슨 거든(Jason Gerdon)

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SOURCE Hyland