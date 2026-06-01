Hyland dan AWS Hadirkan Agentic Enterprise Berbasis Konten Ke Asia Pasifik Tanpa Memindahkan Data Pelanggan

Melalui ekspansi global yang berkelanjutan, Content Innovation Cloud hadir di Asia Pasifik agar berbagai perusahaan dapat memperluas pengoperasian berbasis AI sesuai persyaratan residensi data setempat.

SYDNEY, 1 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- Di saat penggunaan AI semakin cepat, kedaulatan data menjadi faktor penting bagi industri yang diatur secara ketat di kawasan Asia Pasifik. Karena itu, hari ini Hyland mengumumkan perluasan berkelanjutan atas Content Innovation Cloud™ berbasis AI di Asia Pasifik dalam kerja sama dengan Amazon Web Services (AWS). Hyland adalah perusahaan terdepan di dunia di bidang Manajemen Konten Perusahaan (ECM) dan pelopor agentic enterprise berbasis konten. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Strategis (SCA) mereka, ekspansi ini menghadirkan Hyland ke Wilayah AWS Asia Pasifik (Sydney) agar industri yang diatur secara ketat dan mengelola banyak konten seperti perawatan kesehatan, layanan keuangan, asuransi, pendidikan, dan pemerintahan, dapat memanfaatkan konten yang terkelola dan siap digunakan oleh AI serta meningkatkan pengoperasian berbasis agen AI dengan kinerja lebih tinggi dan latensi lebih rendah.

"Di saat permintaan solusi perusahaan berbasis AI meningkat di seluruh dunia, perusahaan di Asia Pasifik ingin memanfaatkan AI tanpa mengorbankan kedaulatan data dan dapat menerapkan kemampuan konten maupun AI yang canggih dalam infrastruktur regional mereka," kata Tim McIntire, Chief Technology Officer di Hyland. "Dengan menghadirkan Content Innovation Cloud ke Australia, Hyland menghilangkan hambatan ini dan mendukung pelanggan kami agar lebih percaya diri dalam memodernisasi pengoperasian inti dan menggunakan agentic enterprise."

"Perluasan kemitraan Hyland dengan AWS jauh lebih memperkuat dasar untuk menghadirkan inovasi berbasis AI di Australia dan Asia Pasifik," kata Mark Grimes, Managing Director di Blumark. "Dengan akses lokal ke Content Innovation Cloud, perusahaan dapat sepenuhnya memanfaatkan agentic enterprise berbasis konten, dan kami harap bisa bekerja sama dengan Hyland untuk membantu pelanggan kami mengoptimalkan potensi mereka."

"Tahap berikutnya dalam perkembangan AI perusahaan akan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan kecerdasan AI ke proses bisnis yang sesungguhnya," kata Carol Potts, General Manager ISV di AWS. "Dengan memperluas kemitraan bersama Hyland di Australia, Selandia Baru dan Asia Pasifik, kami membantu pelanggan memaksimalkan manfaat otomatisasi agen AI berbasis konten milik mereka dan membangun landasan tepercaya bagi inovasi AI di AWS."

Mendukung Agentic Enterprise di Asia Pasifik

Hyland memperkuat kepemimpinannya sebagai pelopor agentic enterprise berbasis konten dengan menyediakan landasan yang memungkinkan perusahaan meningkatkan penggunaan AI melampaui tahap eksperimen. Hal ini meliputi gelombang inovasi terbaru di Hyland, termasuk Enterprise Context Engine, Agent Lifecycle Management, Enterprise Agent Mesh, serta kemampuan headless untuk Content Innovation Cloud yang menyatukan konten terkelola, konteks industri tertentu, dan orkestrasi agen AI menjadi satu platform terpadu. Didukung oleh pengalaman puluhan tahun di berbagai industri yang diatur secara ketat, Hyland secara unik memungkinkan perusahaan menghubungkan AI ke proses bisnis nyata, dengan tingkat kepercayaan, pengendalian, dan kecerdasan domain yang diperlukan untuk menghasilkan dampak yang berarti dan dapat ditingkatkan di era otomatisasi agen AI.

Dengan menghadirkan Content Innovation Cloud ke lokasi operasional pelanggan, Hyland dan AWS memungkinkan pelanggan di Asia Pasifik untuk menyediakan pengalaman digital yang lebih cepat dan andal, membuka peluang pendapatan baru, dan meningkatkan inovasi berbasis AI tanpa mengorbankan tata kelola maupun kepatuhan.

Hyland akan mengadakan konferensi pengguna tahunan, CommunityLIVE, di Melbourne, Australia pada tanggal 25 Agustus 2026.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai platform dan solusi Hyland, harap kunjungi Hyland.com.

Tentang Hyland

Hyland adalah pelopor Content Innovation Cloud™ yang menghadirkan kecerdasan perusahaan secara menyeluruh melalui solusi yang membantu berbagai perusahaan memiliki wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan mempercepat otomatisasi. Dipercaya oleh ribuan perusahaan di seluruh dunia, termasuk banyak perusahaan Fortune 100, solusi Hyland menciptakan landasan bagi agentic enterprise terhubung, di mana tim memanfaatkan kekuatan AI untuk mengubah cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang mereka layani. Untuk informasi selengkapnya tentang platform dan layanan Hyland, harap kunjungi Hyland.com.

Kontak media:

Jason Gerdon

[email protected]

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SOURCE Hyland