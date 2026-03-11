IIJ mở rộng giải pháp Đánh giá Bảo mật Safous với dịch vụ Đánh giá lỗ hổng nội bộ mới

TOKYO, ngày 11 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Internet Initiative Japan Inc. (TSE Prime: 3774), một trong những nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet và giải pháp mạng toàn diện hàng đầu tại Nhật Bản, hôm nay thông báo ra mắt dịch vụ Đánh giá Lỗ hổng Nội bộ như một phần của giải pháp hiển thị rủi ro bảo mật, "Đánh giá Bảo mật Safous". Dịch vụ mới cho phép các tổ chức đánh giá các lỗ hổng trong tài sản CNTT trên các mạng nội bộ tại văn phòng chi nhánh và các địa điểm phân tán, từ đó cung cấp khả năng hiển thị các rủi ro bảo mật.

Được ra mắt vào tháng 12 năm 2022, giải pháp Đánh giá Bảo mật Safous cung cấp năng lực đánh giá bề mặt tấn công nhằm đánh giá rủi ro trên các tài sản kết nối Internet cũng như bề mặt tấn công rộng hơn. Năng lực này tận dụng công nghệ giám sát bề mặt tấn công và thông tin tình báo mối đe dọa từ công ty an ninh mạng có trụ sở tại Hoa Kỳ SecurityScorecard. Với việc bổ sung dịch vụ Đánh giá lỗ hổng nội bộ, giải pháp Đánh giá Bảo mật Safous hiện có thể cung cấp khả năng hiển thị đối với cả rủi ro kết nối Internet và lỗ hổng trong môi trường mạng nội bộ. Kết hợp lại, các khả năng này mang lại khả năng hiển thị toàn diện về rủi ro bảo mật trên cả tài sản kết nối Internet và môi trường nội bộ, cho phép ưu tiên xử lý rủi ro và quản trị bảo mật hiệu quả hơn.

Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công chuỗi cung ứng khai thác lỗ hổng tại các tổ chức liên kết và đối tác, nhiều tổ chức hoạt động tại nhiều quốc gia đang tăng cường các biện pháp bảo mật. Kể từ khi ra mắt, khả năng Đánh giá bề mặt tấn công trong giải pháp Đánh giá Bảo mật Safous đã được các tổ chức thuộc nhiều ngành khác nhau áp dụng.

Tuy nhiên, nhu cầu xác định rủi ro trên cả các tài sản kết nối Internet và môi trường CNTT rộng hơn, bao gồm cả mạng nội bộ có sự gia tăng. Những thách thức điển hình tại các văn phòng chi nhánh và địa điểm phân tán bao gồm thiếu hụt chuyên gia CNTT và khả năng hiển thị hạn chế của đội ngũ trụ sở chính đối với môi trường CNTT địa phương. Vì các văn phòng chi nhánh thường hoạt động với ngân sách CNTT nhỏ hơn so với trụ sở chính, nhu cầu về các dịch vụ chi phí thấp, có thể triển khai nhanh chóng và không yêu cầu di chuyển đến hiện trường ngày càng tăng.

Để giải quyết những thách thức này, IIJ đã phát triển một giải pháp dạng gói cung cấp khả năng hiển thị liên tục các rủi ro bảo mật tại các văn phòng chi nhánh, dựa trên các chuẩn mực ngành.

Các khả năng chính của dịch vụ bao gồm:

Hiển thị rủi ro bảo mật tại các văn phòng chi nhánh

Do có thể đánh giá từ xa các lỗ hổng trong tài sản CNTT thuộc mạng nội bộ tại các văn phòng chi nhánh, giải pháp giúp cho các tổ chức tăng cường quản trị bảo mật. Điều này cho phép các tổ chức xác định những rủi ro khó nhận diện từ trụ sở chính, từ đó triển khai các hành động khắc phục phù hợp. Khi kết hợp với năng lực Đánh giá bề mặt tấn công bên ngoài trong giải pháp Đánh giá Bảo mật Safous, nó có thể cung cấp khả năng hiển thị về trạng thái bảo mật của tổ chức trên toàn bộ môi trường.

Hỗ trợ các sáng kiến cải thiện bảo mật

Giải pháp bao gồm các báo cáo đánh giá lỗ hổng bao phủ các tài sản CNTT trong toàn tổ chức. Các báo cáo này liệt kê các lỗ hổng và rủi ro liên quan theo mức độ khẩn cấp, giúp các tổ chức ưu tiên khắc phục. Ngoài ra, như một phần của các phiên tư vấn với chuyên gia phân tích bảo mật tùy chọn, các kỹ sư bảo mật thuộc IIJ Group sẽ cung cấp giải thích chi tiết về các báo cáo. Do các buổi tư vấn được cung cấp bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh, dịch vụ có thể được cung cấp cho nhân viên địa phương cũng như đội ngũ CNTT tại trụ sở chính.

Giới thiệu về IIJ

Được thành lập vào năm 1992, IIJ là một trong những nhà cung cấp giải pháp mạng toàn diện và truy cập Internet hàng đầu Nhật Bản. IIJ và các công ty trong tập đoàn cung cấp các giải pháp mạng tổng thể chủ yếu phục vụ cho các khách hàng doanh nghiệp lớn. Các dịch vụ của IIJ bao gồm các dịch vụ kết nối Internet chất lượng cao, tích hợp hệ thống, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ bảo mật và dịch vụ di động. Ngoài ra, IIJ đã xây dựng một trong những mạng lưới xương sống Internet lớn nhất tại Nhật Bản, kết nối với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Châu Á. IIJ được niêm yết trên sàn Prime Market của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào năm 2022.

Để biết thêm thông tin về IIJ, vui lòng truy cập trang web chính thức: https://www.iij.ad.jp/en/.

Các tuyên bố trong thông cáo này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai về các kế hoạch của chúng tôi, có thể đi kèm với rủi ro và sự không chắc chắn. Những tuyên bố này có thể khác đáng kể so với các sự kiện hoặc kết quả thực tế trong tương lai.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

IIJ Corporate Communications

ĐT: +81-3-5205-6310 Email: [email protected]

https://www.iij.ad.jp/en/

*Tất cả các tên công ty, sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong thông cáo báo chí này là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.

SOURCE Internet Initiative Japan Inc.