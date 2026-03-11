IIJ Memperluas Cakupan Safous Security Assessment dengan Layanan Baru yang Menilai Kerentanan Internal

TOKYO, 11 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Internet Initiative Japan Inc. (TSE Prime: 3774), salah satu penyedia layanan akses internet dan solusi jaringan komprehensif terkemuka di Jepang, hari ini meluncurkan layanan Internal Vulnerability Assessment sebagai bagian dari solusi visibilitas risiko keamanan siber, "Safous Security Assessment". Dengan layanan baru ini, berbagai perusahaan dapat menilai kerentanan aset TI di jaringan internal, termasuk di kantor cabang dan lokasi yang tersebar, sehingga turut meningkatkan visibilitas terhadap risiko keamanan siber.

Safous Security Assessment, diluncurkan pada Desember 2022, menyediakan fitur attack surface assessment untuk mengevaluasi risiko pada aset yang terhubung dengan internet, serta attack surface yang lebih luas. Kemampuan ini memanfaatkan teknologi attack surface monitoring dan threat intelligence dari perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat, SecurityScorecard. Dengan penambahan layanan Internal Vulnerability Assessment, Safous Security Assessment kini dapat memberikan visibilitas terhadap risiko siber untuk aset yang terhubung ke internet sekaligus kerentanan di jaringan internal. Kombinasi kedua kemampuan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai risiko keamanan siber di seluruh lingkungan TI sehingga memudahkan penentuan prioritas risiko dan penguatan tata kelola keamanan.

Seiring meningkatnya ancaman serangan yang mengincar rantai pasokan, terutama ancaman yang memanfaatkan kerentanan pada organisasi afiliasi maupun mitra, perusahaan yang beroperasi di berbagai negara kini semakin memperkuat langkah-langkah keamanan. Sejak diluncurkan, fitur Attack Surface Assessment dalam Safous Security Assessment telah diadopsi oleh perusahaan di berbagai sektor industri.

Namun, permintaan untuk mengidentifikasi risiko, tidak hanya untuk aset yang terhubung dengan internet, namun juga seluruh lingkungan TI—termasuk jaringan internal—terus meningkat. Tantangan yang umum terjadi di kantor cabang dan lokasi yang tersebar antara lain keterbatasan tenaga ahli TI, serta kurangnya visibilitas tim pusat terhadap lingkungan TI lokal. Selain itu, karena kantor cabang biasanya memiliki anggaran TI yang lebih minim dibandingkan kantor pusat, muncul kebutuhan akan layanan berbiaya rendah yang dapat diterapkan dengan cepat, tanpa memerlukan kunjungan langsung ke lokasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, IIJ mengembangkan solusi paket layanan yang mendukung pemantauan berkelanjutan terhadap risiko keamanan siber di kantor cabang, berdasarkan standar praktik terbaik industri.

Fitur Utama Layanan:

Visibilitas terhadap risiko keamanan siber di kantor cabang

Solusi ini mendukung asesmen kerentanan keamanan siber dari jarak jauh untuk aset TI yang berada di jaringan internal kantor cabang. Dengan demikian, berbagai perusahaan dapat memperkuat tata kelola keamanan. Kalangan perusahaan dapat mengidentifikasi risiko yang sulit terdeteksi dari kantor pusat dan mengambil langkah perbaikan yang tepat. Jika digabungkan dengan kemampuan External Attack Surface Assessment pada Safous Security Assessment, solusi ini memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keamanan siber secara menyeluruh.

Dukungan inisiatif peningkatan keamanan siber

Solusi ini juga menyediakan laporan asesmen kerentanan yang mencakup aset TI di seluruh perusahaan. Laporan tersebut memuat daftar kerentanan dan risiko berdasarkan tingkat urgensinya sehingga membantu perusahaan menentukan prioritas perbaikan. Lebih lagi, melalui sesi konsultasi opsional dengan analis keamanan, para insinyur keamanan siber dari IIJ Group akan memberikan penjelasan terperinci mengenai laporan tersebut. Layanan konsultasi tersedia dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris sehingga dapat dimanfaatkan oleh staf lokal maupun tim TI di kantor pusat.

