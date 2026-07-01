Jamf ra mắt AI Governance, nền tảng điều khiển AI gốc đầu tiên thuộc loại này dành cho máy Mac.

Khả năng mới giúp doanh nghiệp có được khả năng hiển thị, kiểm soát và quản trị đối với các công cụ AI đang vận hành trên các đội thiết bị Mac được quản lý, giải quyết khoảng cách hiện nay giữa mức độ sử dụng và mức độ an tâm

SINGAPORE, ngày 1 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Jamf, tiêu chuẩn trong quản lý và bảo mật thiết bị Apple tại nơi làm việc, hôm nay công bố phát hành rộng rãi AI Governance, một tính năng mới trong Jamf for Mac, cho phép các đội nhóm CNTT và bảo mật phát hiện các công cụ AI đang được sử dụng, thực thi các chính sách kiểm soát và tạo báo cáo sẵn sàng cho kiểm toán. Động thái này giúp Jamf trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thị trường cung cấp các giải pháp kiểm soát quản trị AI gốc ở cấp hệ điều hành dành cho máy Mac. Jamf sẽ giới thiệu tính năng mới này tại các sự kiện Jamf Nation được tổ chức tại Sydney, Kuala Lumpur và Hong Kong vào tháng 8 năm 2026.

Nhiều tổ chức đang gặp khó khăn trong việc kiểm toán và báo cáo một cách tự tin về việc sử dụng các công cụ AI trên toàn bộ đội thiết bị của mình, bao gồm cả các ứng dụng được phê duyệt lẫn những công cụ chưa được phê duyệt hoặc bị cấm. AI Governance mang lại khả năng hiển thị toàn diện về các ứng dụng AI nào đang được sử dụng, cùng với thông tin chi tiết về cách thức chúng hoạt động trên thiết bị đầu cuối. Điều này giúp các tổ chức có được mức độ hiểu biết về hoạt động của AI mà các giải pháp báo cáo chỉ dựa trên mạng hoặc đám mây không thể mang lại, qua đó hỗ trợ các đội ngũ an ninh xác định rủi ro, hỗ trợ tuân thủ và đưa ra các quyết định quản trị sáng suốt.

Với sự hỗ trợ ngay từ khi ra mắt dành cho Claude Code, Claude Desktop và OpenAI Codex, tính năng này cung cấp khả năng quản trị chuyên sâu đối với quyền truy cập mô hình, môi trường tenant, quyền truy cập mạng, kiểm soát hệ thống tệp, các hạn chế đối với máy chủ MCP và nhiều cấu hình AI cụ thể khác theo từng nhà cung cấp. Một công cụ theo dõi kiểm soát của nhà cung cấp sẽ liên tục giám sát các nền tảng AI được hỗ trợ để phát hiện các kiểm soát mới hoặc được cập nhật, giúp các tổ chức duy trì các chính sách quản trị hiện hành trong bối cảnh các công cụ AI đang phát triển nhanh chóng. Tất cả các chính sách này đều được áp dụng ngoại tuyến và trước khi người dùng đăng nhập lần đầu vào một tác nhân AI, qua đó thiết lập một bộ chính sách nền tảng chống can thiệp, có hiệu lực ngay từ ngày đầu triển khai.

Nền tảng kiểm soát AI gốc duy nhất dành cho doanh nghiệp trên máy Mac

Các công cụ AI vận hành trực tiếp trên nền tảng Apple Silicon và hoạt động dưới dạng các tiến trình mà các proxy mạng hiện có và công cụ dựa trên đám mây không thể quan sát hoặc quản trị đầy đủ. Hiện chưa có công cụ nào kết hợp được khả năng quản lý thiết bị gốc của nền tảng, phạm vi cấu hình chuyên sâu dành cho các công cụ AI và một quy trình chuyển các mục tiêu quản trị thành cấu hình chính xác cho từng nhà cung cấp trên macOS.

AI Governance của Jamf thu hẹp khoảng cách này bằng cách mang lại khả năng hiển thị đối với Shadow AI và cung cấp các cấu hình AI chi tiết ở cấp độ gốc, triển khai chỉ trong vài phút thông qua cùng một nền tảng kiểm soát quản lý thiết bị đầu cuối mà các quản trị viên đang sử dụng hiện nay, bao gồm:

Khả năng hiển thị: Khả năng hiển thị ứng dụng AI và phát hiện Shadow AI giúp nhận diện các công cụ AI, tác nhân và môi trường thực thi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên toàn bộ đội thiết bị (bao gồm các công cụ dành cho nhà phát triển dựa trên CLI và các tác nhân chạy nền), thông qua tác nhân thu thập dữ liệu từ xa hiện có của Jamf, vốn sử dụng các khung macOS gốc có hiệu suất cao. Không yêu cầu cài đặt thêm tác nhân mới.

Khả năng hiển thị ứng dụng AI và phát hiện Shadow AI giúp nhận diện các công cụ AI, tác nhân và môi trường thực thi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên toàn bộ đội thiết bị (bao gồm các công cụ dành cho nhà phát triển dựa trên CLI và các tác nhân chạy nền), thông qua tác nhân thu thập dữ liệu từ xa hiện có của Jamf, vốn sử dụng các khung macOS gốc có hiệu suất cao. Không yêu cầu cài đặt thêm tác nhân mới. Kiểm soát: Các cơ chế kiểm soát chính sách truy cập AI cho phép bộ phận CNTT xác định các công cụ được phê duyệt, triển khai chính sách truy cập trên diện rộng và áp dụng các chính sách quản trị khác nhau cho từng nhóm. Các cấu hình phù hợp với từng nhà cung cấp có thể được áp dụng tự động trên quy mô lớn.

Các cơ chế kiểm soát chính sách truy cập AI cho phép bộ phận CNTT xác định các công cụ được phê duyệt, triển khai chính sách truy cập trên diện rộng và áp dụng các chính sách quản trị khác nhau cho từng nhóm. Các cấu hình phù hợp với từng nhà cung cấp có thể được áp dụng tự động trên quy mô lớn. Quản trị: Báo cáo tổng quan về thực trạng AI dành cho lãnh đạo cung cấp cho các CIO và CISO một bản tổng quan tức thời về việc sử dụng AI trong tổ chức. Khả năng này mang đến khả năng tương thích với SIEM và được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo theo các khuôn khổ tuân thủ hiện hành.

"Việc ứng dụng AI trong doanh nghiệp đang diễn ra nhanh hơn tốc độ thích ứng của các chính sách công nghệ hiện hành", Beth Tschida, Giám đốc điều hành của Jamf cho biết. "Các tổ chức cần một phương thức quản trị phù hợp với cách thức các công cụ AI thực sự vận hành trên máy Mac. Điều đó đồng nghĩa với việc phải có khả năng quan sát những gì đang chạy, thực thi các biện pháp kiểm soát chính sách trực tiếp trên thiết bị đầu cuối và cung cấp báo cáo giúp các nhóm bảo mật chứng minh việc tuân thủ. Năng lực AI Governance của chúng tôi mang đến tất cả những điều đó theo cách nguyên bản từ cùng một nền tảng mà khách hàng đã tin tưởng để quản lý và bảo mật các thiết bị Apple".

"Giống như nhiều tổ chức khác, chúng tôi muốn tạo điều kiện để các nhóm sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả, đồng thời vẫn duy trì cơ chế quản trị và giám sát phù hợp", Sam Lalli, Giám đốc Kỹ thuật Bảo mật và SOC tại Eventbrite cho biết "Điều gây ấn tượng với chúng tôi ở AI Governance của Jamf là cách chúng tôi nhanh chóng có thể áp dụng chính sách trên toàn bộ đội máy Mac của mình mà không cần bổ sung thêm một giải pháp đơn lẻ khác hoặc tạo ra trở ngại cho các nhà phát triển. Việc năng lực quan trọng này được tích hợp ngay trong cùng nền tảng quản lý thiết bị mà chúng tôi đang sử dụng thực sự giúp đơn giản hóa hoạt động quản trị AI của đội ngũ".

Nhu cầu cấp thiết về quản trị AI đang gia tăng

Nhu cầu về quản trị AI trong doanh nghiệp đang tăng tốc khi các tổ chức nhanh chóng áp dụng các công cụ hỗ trợ bởi AI trong quy trình làm việc của nhân viên. Khảo sát AI Governance do Jamf công bố gần đây cho thấy các tổ chức đã tích hợp AI ở mức độ sâu rộng có khả năng ghi nhận sự cố cao hơn 40% so với các tổ chức vẫn đang ở giai đoạn khám phá, cho thấy quản trị AI đang nhanh chóng trở thành một yêu cầu mang tính vận hành thay vì chỉ là một hoạt động lập kế hoạch cho tương lai.

Gartner® cho biết: "Chi tiêu cho quản trị AI dự kiến sẽ đạt 492 triệu USD vào năm 2026 và vượt mốc 1 tỷ USD vào năm 2030, các tổ chức đang đánh giá lại các công cụ và chiến lược cần thiết để đón đầu cả rủi ro pháp lý lẫn rủi ro vận hành". Ngoài ra, trong báo cáo Xu hướng An ninh mạng Hàng đầu năm 2026, Gartner cũng nhận định rằng: "Các nhà lãnh đạo an ninh mạng phải xác định được cả các tác nhân AI được phê duyệt và không được phê duyệt, thực thi các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ đối với từng loại và xây dựng các quy trình ứng phó sự cố để xử lý các rủi ro tiềm ẩn".

Năng lực AI Governance của Jamf hiện đã có mặt trong Jamf for Mac với hỗ trợ ngay lập tức dành cho Claude Code, Claude Desktop và OpenAI Codex. Tìm hiểu thêm về AI Governance của Jamf tại: https://www.jamf.com/solutions/ai-governance

Giới thiệu về Jamf

Sứ mệnh của Jamf là đơn giản hóa công việc bằng cách giúp các tổ chức quản lý và bảo mật các thiết bị Apple, đồng thời mang đến trải nghiệm mà người dùng cuối yêu thích và các tổ chức tin tưởng. Được xây dựng dành cho các doanh nghiệp Apple ứng dụng AI, nền tảng Jamf cung cấp giải pháp quản lý và bảo mật hoàn chỉnh với khả năng quản lý thiết bị đầu cuối tự động và quản trị AI đối với cả các mô hình trên đám mây lẫn trên thiết bị. Hiện nay, Jamf đang hỗ trợ hơn 78.000 tổ chức tại 100 quốc gia quản lý và bảo mật hơn 35 triệu thiết bị. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập www.jamf.com.

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