Jamf เปิดตัว AI Governance ระบบควบคุม AI แบบ Native สำหรับ Mac รายแรกในอุตสาหกรรม

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Jamf

01 Jul, 2026, 10:00 CST

ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็น ควบคุม และกำกับดูแลเครื่องมือ AI ที่ทำงานบนอุปกรณ์ Mac เพิ่มความเชื่อมั่นด้านการใช้งานและการกำกับดูแล AI

สิงคโปร์, 1 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Jamf มาตรฐานการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ Apple ในองค์กร ได้เปิดให้ใช้งาน AI Governance ซึ่งเป็นความสามารถใหม่ใน Jamf for Mac ที่ช่วยให้ทีมไอทีและทีมรักษาความปลอดภัยสามารถค้นหาเครื่องมือ AI ที่ใช้งานอยู่ พร้อมบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแล และสร้างรายงานที่พร้อมให้ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ Jamf เป็นผู้ให้บริการรายแรกของตลาดที่นำเสนอระบบควบคุมและกำกับดูแล AI แบบ Native สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac โดย Jamf จะสาธิตความสามารถใหม่นี้ในงาน Jamf Nation ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นที่ซิดนีย์ กัวลาลัมเปอร์ และฮ่องกง ในเดือนสิงหาคม 2569

ปัจจุบัน องค์กรจำนวนมากยังคงประสบปัญหาในการตรวจสอบและรายงานการใช้งานเครื่องมือ AI ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต และเครื่องมือที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกห้ามใช้งาน โดย AI Governance จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน AI ที่ใช้งานอยู่ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแอปพลิเคชันเหล่านั้นบนอุปกรณ์ปลายทาง ช่วยให้องค์กรเข้าใจกิจกรรมของ AI ในระดับที่โซลูชันการรายงานผ่านเครือข่ายหรือคลาวด์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ได้ ทำให้ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถระบุความเสี่ยง สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด และตัดสินใจด้านการกำกับดูแลได้อย่างมีข้อมูลรองรับ

AI Governance รองรับการทำงานร่วมกับ Claude Code, Claude Desktop และ OpenAI Codex โดยมอบความสามารถด้านการกำกับดูแลเชิงลึก ครอบคลุมการเข้าถึงโมเดล AI, การจัดการ Tenancy, สิทธิการเชื่อมต่อเครือข่าย, การควบคุมระบบไฟล์, การจำกัด MCP Server และการกำหนดค่าการใช้งาน AI ที่แตกต่างกันตามผู้ให้บริการแต่ละราย นอกจากนี้ ระบบติดตามการควบคุมของผู้ให้บริการจะตรวจสอบแพลตฟอร์ม AI ที่รองรับอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหามาตรการควบคุมใหม่หรือการอัปเดตต่าง ๆ ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล AI ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว นโยบายทั้งหมดสามารถบังคับใช้ได้แม้ในขณะออฟไลน์ และมีผลตั้งแต่ก่อนที่ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้งาน AI Agent เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการบังคับใช้นโยบายพื้นฐานตั้งแต่วันแรกและป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระบบควบคุม AI แบบ Native บน Mac สำหรับองค์กร เพียงหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรม

เครื่องมือ AI ทำงานแบบ Native บน Apple Silicon และทำงานในรูปแบบของโปรเซสบนระบบปฏิบัติการ ทำให้โซลูชันประเภท Network Proxy และเครื่องมือที่ทำงานบนคลาวด์ไม่สามารถมองเห็นหรือควบคุมได้อย่างเต็มที่ ปัจจุบัน ยังไม่มีโซลูชันใดที่สามารถผสานการบริหารจัดการอุปกรณ์แบบ Native ในระดับแพลตฟอร์ม เข้ากับความสามารถในการกำหนดค่าเครื่องมือ AI ได้อย่างครอบคลุมเชิงลึก รวมถึงเวิร์กโฟลว์ที่สามารถแปลงนโยบายการกำกับดูแลไปเป็นการตั้งค่าที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละรายบน macOS

Jamf AI Governance เข้ามาเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว ด้วยการช่วยให้องค์กรมองเห็นการใช้งาน Shadow AI และสามารถกำหนดค่าการควบคุม AI ได้อย่างละเอียดในระดับ Native พร้อมปรับใช้ได้ภายในไม่กี่นาที ผ่านระบบศูนย์กลางสำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ปลายทางเดียวกับที่ผู้ดูแลระบบใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยมีความสามารถดังนี้

  • การมองเห็น: การมองเห็นแอปพลิเคชัน AI และการตรวจพบ Shadow AI ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจพบเครื่องมือ AI, AI Agent และ LLM Runtime ที่ใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการ (รวมถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาแบบ CLI และ Background Agent) โดยอาศัย Telemetry Agent ที่มีอยู่แล้วของ Jamf ซึ่งใช้ Native Framework ของ macOS ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Agent เพิ่มเติม
  • การควบคุม: ระบบควบคุมสิทธิการเข้าถึง AI ช่วยให้ทีมไอทีสามารถกำหนดเครื่องมือที่ได้รับอนุญาต ปรับใช้นโยบายการเข้าถึงในวงกว้าง และกำหนดระดับนโยบายที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละทีมได้ อีกทั้งยังสามารถนำการตั้งค่าที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละรายไปปรับใช้ได้โดยอัตโนมัติในระดับองค์กร
  • การกำกับดูแล: รายงานสรุปภาพรวมการใช้งาน AI สำหรับผู้บริหาร จะช่วยให้ CIO และ CISO มองเห็นภาพรวมการใช้งาน AI ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง พร้อมทั้งรองรับการทำงานร่วมกับระบบ SIEM และถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดทำรายงานตามกรอบข้อกำหนดที่มีอยู่เดิมได้

"การนำ AI มาใช้ในองค์กรกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่นโยบายด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันจะตามทัน" Beth Tschida ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Jamf กล่าว "องค์กรต้องการระบบกำกับดูแลที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานจริงของเครื่องมือ AI บน Mac ซึ่งหมายถึงการมองเห็นสิ่งที่กำลังทำงานอยู่ การควบคุมนโยบายที่บังคับใช้โดยตรงบนอุปกรณ์ปลายทาง และการรายงานที่ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถแสดงหลักฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่ง AI Governance ของเรามอบความสามารถเหล่านี้ในรูปแบบ Native ผ่านแพลตฟอร์มเดียวกับที่ลูกค้าไว้วางใจใช้บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ Apple อยู่แล้ว"

"เช่นเดียวกับหลายองค์กร เราต้องการให้ทีมงานสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ โดยยังคงมีการกำกับดูแลและการควบคุมที่เหมาะสม" Sam Lalli ตำแหน่ง Security Engineering & SOC Manager ของ Eventbrite กล่าว "สิ่งที่ทำให้เราประทับใจใน AI Governance ของ Jamf คือความสามารถในการนำนโยบายมาใช้กับอุปกรณ์ Mac ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเพิ่มโซลูชันเฉพาะทางใหม่และไม่สร้างความยุ่งยากให้กับนักพัฒนา การที่ความสามารถนี้ถูกรวมอยู่ในแพลตฟอร์มบริหารจัดการอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่แล้ว ช่วยให้การกำกับดูแล AI ของทีมงานง่ายขึ้นมาก"

การกำกับดูแล AI มีความจำเป็นเร่งด่วนมากขึ้น

ความต้องการด้านการกำกับดูแล AI ระดับองค์กรกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะองค์กรต่าง ๆ นำเครื่องมือ AI มาใช้ในเวิร์กโฟลว์ของพนักงานอย่างรวดเร็ว ผลสำรวจ AI Governance Survey ล่าสุดของ Jamf พบว่า องค์กรที่นำ AI มาใช้งานอย่างลึกซึ้งมีแนวโน้มรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยมากกว่าองค์กรที่ยังอยู่ในช่วงสำรวจและทดลองใช้งานถึง 40% ซึ่งสะท้อนว่าการกำกับดูแล AI กำลังกลายเป็นข้อกำหนดสำคัญในการดำเนินงาน มากกว่าจะเป็นเพียงแผนงานสำหรับอนาคต

Gartner® ระบุว่า "การใช้จ่ายด้านการกำกับดูแล AI คาดว่าจะมีมูลค่าแตะ 492 ล้านดอลลาร์ในปี 2569 และจะทะลุระดับ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องทบทวนเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ใช้ เพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงทั้งด้านกฎระเบียบและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นอกจากนี้ ในรายงาน Top Cybersecurity Trends for 2026 ทาง Gartner ยังระบุว่า "ผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จำเป็นต้องสามารถระบุทั้ง AI Agent ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงบังคับใช้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับแต่ละประเภท และจัดทำแผนรับมือเหตุการณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น"

Jamf AI Governance พร้อมให้ใช้งานแล้วใน Jamf for Mac โดยรองรับการทำงานร่วมกับ Claude Code, Claude Desktop และ OpenAI Codex ได้ทันที ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jamf AI Governance ได้ที่ https://www.jamf.com/solutions/ai-governance 

เกี่ยวกับ Jamf

พันธกิจของ Jamf คือการทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย ด้วยการช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ Apple พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่ถูกใจผู้ใช้ปลายทางและได้รับความไว้วางใจจากองค์กร แพลตฟอร์มของ Jamf ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับองค์กรที่ใช้อุปกรณ์ Apple และขับเคลื่อนด้วย AI มอบโซลูชันการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ครอบคลุมการบริหารจัดการอุปกรณ์ปลายทางแบบอัตโนมัติ และการกำกับดูแล AI ทั้งบนคลาวด์และบนอุปกรณ์ ปัจจุบัน Jamf ช่วยเหลือองค์กรกว่า 78,000 แห่ง ในกว่า 100 ประเทศ บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์มากกว่า 35 ล้านเครื่อง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jamf.com 

SOURCE Jamf

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