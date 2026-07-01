Jamf lancar Tadbir Urus AI, satah kawalan AI natif pertama seumpamanya untuk Mac

Keupayaan baharu memberikan perusahaan dengan keterlihatan, kawalan dan tadbir urus untuk alat AI yang digunakan dalam kumpulan peranti Mac terurus, menangani jurang hari ini antara penggunaan dan keyakinan

SINGAPURA, 1 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Jamf, standard dalam mengurus dan melindungi peranti Apple di tempat kerja, hari ini mengumumkan ketersediaan umum Tadbir Urus AI, satu keupayaan baharu dalam Jamf untuk Mac yang membolehkan pasukan IT dan keselamatan mengenal pasti alat AI yang aktif digunakan, menguatkuasakan kawalan dasar dan menghasilkan laporan yang sedia diaudit. Langkah ini menjadikan Jamf sebagai syarikat pertama di pasaran yang menawarkan kawalan tadbir urus AI natif, peringkat-OS untuk Mac. Jamf akan mempamerkan keupayaan baharu ini di acara Jamf Nation yang berlangsung di Sydney, Kuala Lumpur dan Hong Kong pada Ogos 2026.

Banyak organisasi berhempas pulas untuk mengaudit dan melaporkan penggunaan alat AI dalam kumpulan peranti mereka dengan yakin, termasuk aplikasi yang dibenarkan dan alat yang tidak dibenarkan atau dilarang. Tadbir Urus AI menyediakan keterlihatan menyeluruh terhadap aplikasi AI yang digunakan, berserta maklumat terperinci mengenai cara aplikasi tersebut beroperasi pada titik hujung. Ini membolehkan organisasi memahami aktiviti AI pada tahap yang tidak dapat diberikan hanya melalui penyelesaian pelaporan berasaskan rangkaian dan awan, sekali gus membantu pasukan keselamatan mengenal pasti risiko, menyokong pematuhan serta membuat keputusan tadbir urus termaklum.

Menerusi sokongan pelancaran untuk Claude Code, Claude Desktop dan OpenAI Codex, keupayaan tersebut menawarkan liputan tadbir urus mendalam merangkumi akses model, penyewaan, kebenaran rangkaian, kawalan sistem fail, sekatan pelayan MCP dan konfigurasi AI khusus vendor yang lain. Enjin penjejakan kawalan vendor sentiasa memantau platform AI yang disokong bagi mengenal pasti kawalan baharu atau yang dikemas kini, sekali gus membantu organisasi memastikan dasar tadbir urus sentiasa terkini seiring kepesatan evolusi alat AI. Semua dasar ini berkuat kuasa di luar talian dan sebelum log masuk pertama pengguna ke dalam ejen AI, sekali gus menguatkuasakan garis dasar polisi sifar-hari dan kalis gangguan asas.

Satu-satunya satah kawalan Mac natif untuk AI perusahaan

Alat AI berjalan secara natif pada Apple Silicon dan beroperasi sebagai proses yang tidak dapat dipantau atau dikawal sepenuhnya oleh proksi rangkaian dan alat berasaskan awan sedia ada. Tiada alat sedia ada yang menyatukan pengurusan peranti platform-natif, liputan konfigurasi alat AI mendalam serta aliran kerja yang menterjemahkan niat tadbir urus kepada konfigurasi disyorkan vendor dalam macOS.

Tadbir Urus AI Jamf merapatkan jurang tersebut dengan mengupayakan keterlihatan terhadap Shadow AI dan menyediakan konfigurasi AI terperinci secara natif, boleh digunakan dalam beberapa minit, melalui satah kawalan pengurusan titik hujung yang sama digunakan oleh pentadbir pada masa ini yang menawarkan:

Keterlihatan: Keterlihatan aplikasi AI dan penemuan AI bayangan memaparkan alat AI, ejen dan persekitaran masa jalan LLM dalam seluruh kumpulan peranti (termasuk alat pembangun berasaskan CLI dan ejen latar belakang) menggunakan ejen telemetri sedia ada Jamf yang memanfaatkan rangka kerja macOS natif berprestasi tinggi. Tiada ejen baharu diperlukan.

Keterlihatan aplikasi AI dan penemuan AI bayangan memaparkan alat AI, ejen dan persekitaran masa jalan LLM dalam seluruh kumpulan peranti (termasuk alat pembangun berasaskan CLI dan ejen latar belakang) menggunakan ejen telemetri sedia ada Jamf yang memanfaatkan rangka kerja macOS natif berprestasi tinggi. Tiada ejen baharu diperlukan. Kawalan: Kawalan dasar akses AI membolehkan IT mentakrifkan alat AI yang dibenarkan, melaksanakan dasar akses pada skala besar dan menetapkan skop postur berbeza mengikut pasukan yang berbeza. Konfigurasi disyorkan vendor boleh diaplikasikan secara automatik pada skala besar.

Kawalan dasar akses AI membolehkan IT mentakrifkan alat AI yang dibenarkan, melaksanakan dasar akses pada skala besar dan menetapkan skop postur berbeza mengikut pasukan yang berbeza. Konfigurasi disyorkan vendor boleh diaplikasikan secara automatik pada skala besar. Tadbir Urus: Laporan postur AI eksekutif menyediakan ringkasan keadaan pada satu masa tertentu bagi penggunaan AI kepada CIO dan CISO. Keupayaan ini menawarkan keserasian SIEM dan direka bagi membantu syarikat menyediakan pelaporan mengikut rangka kerja pematuhan sedia ada mereka.

"Penggunaan AI dalam seluruh perusahaan berkembang lebih pantas daripada dasar teknologi sedia ada yang mampu mengejarnya," kata Beth Tschida, Ketua Pegawai Eksekutif Jamf. "Organisasi memerlukan tadbir urus yang sepadan dengan cara alat AI benar-benar beroperasi pada Mac. Ini bermaksud mempunyai keterlihatan terhadap apa yang sedang beroperasi, kawalan dasar yang dikuatkuasakan terus pada titik hujung serta pelaporan yang membantu pasukan keselamatan menunjukkan pematuhan. Keupayaan Tadbir Urus AI kami menyediakan semua itu secara natif melalui platform sama yang telah dipercayai oleh pelanggan untuk mengurus dan melindungi peranti Apple."

"Seperti kebanyakan organisasi, kami mahu membolehkan pasukan menggunakan alat AI secara produktif sambil mengekalkan tadbir urus dan pengawasan yang sewajarnya," kata Sam Lalli, Pengurus Kejuruteraan Keselamatan & SOC di Eventbrite. "Apa yang mengagumkan kami mengenai Tadbir Urus AI Jamf ialah keupayaan mereka melaksanakan dasar pada seluruh kumpulan peranti Mac kami dengan pantas tanpa menambah penyelesaian khusus yang lain atau mewujudkan gangguan kepada pembangun. Dengan adanya keupayaan penting ini yang dibangunkan ke dalam platform pengurusan peranti sama yang kami sudah gunakan benar-benar memudahkan tadbir urus AI untuk pasukan kami."

Keperluan mendesak terhadap tadbir urus AI semakin meningkat

Keperluan terhadap tadbir urus AI perusahaan semakin meningkat apabila organisasi mengguna pakai alat berkuasa AI dengan pantas dalam aliran kerja pekerja. Tinjauan Tadbir Urus AI yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Jamf mendapati bahawa organisasi dengan AI yang diintegrasikan secara mendalam adalah 40% lebih berkemungkinan melaporkan insiden berbanding organisasi yang masih berada pada fasa penerokaan, sekali gus menunjukkan bahawa tadbir urus AI menjadi keperluan operasi dengan pantas dan bukannya sekadar latihan perancangan masa depan.

Gartner® menyebut, "Dengan perbelanjaan ke atas tadbir urus AI dijangka mencecah $492 juta pada tahun 2026 dan melangkaui $1 bilion menjelang 2030, organisasi sedang menilai semula alat dan strategi yang diperlukan untuk kekal mendahului risiko kawal selia dan juga risiko operasi." Selain itu, dalam laporan Top Cybersecurity Trends for 2026, Gartner turut menyatakan bahawa "Pemimpin keselamatan siber perlu mengenal pasti kedua-dua ejen AI yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan, menguatkuasakan kawalan yang kukuh bagi setiap satu serta membangunkan panduan tindak balas insiden untuk menangani potensi risiko."

Keupayaan Tadbir Urus AI daripada Jamf kini tersedia dalam Jamf untuk Mac dengan sokongan segera untuk Claude Code, Claude Desktop dan OpenAI Codex. Ketahui lebih lanjut mengenai Tadbir Urus AI Jamf di: https://www.jamf.com/solutions/ai-governance

Latar Belakang Jamf

Matlamat Jamf adalah untuk memudahkan urusan kerja dengan membantu organisasi mengurus dan melindungi peranti Apple sambil memberikan pengalaman yang digemari oleh pengguna akhir serta dipercayai oleh organisasi. Dibangunkan untuk perusahaan Apple berdaya AI, platform Jamf menyediakan penyelesaian pengurusan dan keselamatan lengkap dengan keupayaan pengurusan titik hujung autonomi serta tadbir urus AI merentas model awan dan model pada peranti. Hari ini, Jamf membantu lebih 78,000 organisasi di 100 negara mengurus dan melindungi lebih 35 juta peranti. Untuk mengetahui lebih lanjut, layari www.jamf.com.

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