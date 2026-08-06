JustMarkets Phân Tích Chu Kỳ Sức Mạnh Của Đồng USD Và Ý Nghĩa Đối Với Nhà Giao Dịch

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 6 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nhằm hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư nâng cao năng lực phân tích liên thị trường, nhà môi giới toàn cầu JustMarkets vừa phát hành bài nghiên cứu chuyên sâu về biến động chu kỳ của đồng Đô la Mỹ (USD). Báo cáo cung cấp góc nhìn đa chiều về ảnh hưởng của USD tới các lớp tài sản CFD, giúp trader nhận diện và thực thi hiệu quả các cơ hội giao dịch song song.

Điều gì tạo nên sức mạnh của đồng USD

Là đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới, đồng Đô la Mỹ (USD) vẫn giữ vai trò chi phối sức mạnh của tài chính toàn cầu. Khi USD có sự biến động lớn, phạm vi tác động không chỉ dừng lại ở thị trường ngoại hối mà còn nhanh chóng lan sang hàng hóa, các chỉ số chứng khoán, dòng vốn toàn cầu và khẩu vị rủi ro của giới đầu tư.

Theo phân tích từ JustMarkets, các yếu tố chính tạo nên sức mạnh và chu kỳ tăng/giảm của đồng USD bao gồm:

Thứ nhất , quan điểm chính sách của Fed rất quan trọng. Khi thị trường kỳ vọng Mỹ siết chính sách và nâng lãi suất, nhu cầu USD thường tăng.

, quan điểm chính sách của Fed rất quan trọng. Khi thị trường kỳ vọng Mỹ siết chính sách và nâng lãi suất, nhu cầu USD thường tăng. Thứ hai , dòng tiền trú ẩn an toàn cũng rất quan trọng. Khi căng thẳng địa chính trị tăng hoặc khẩu vị rủi ro giảm, nhà đầu tư thường dồn vào USD.

, dòng tiền trú ẩn an toàn cũng rất quan trọng. Khi căng thẳng địa chính trị tăng hoặc khẩu vị rủi ro giảm, nhà đầu tư thường dồn vào USD. Thứ ba, chênh lệch tăng trưởng giữa các nền kinh tế cũng có vai trò. Nếu tin kinh tế Mỹ khỏe hơn, thị trường sẽ kỳ vọng Fed cứng rắn hơn các ngân hàng trung ương khác.

Vì sao trader theo dõi DXY

DXY là chỉ số đô la Mỹ. Dù ít dùng để tạo tín hiệu vào lệnh, chỉ số này vẫn phản ánh trạng thái chung của USD.

DXY tăng thường cho thấy nhu cầu USD đang lên. Điều đó có thể kéo EUR/USD và GBP/USD giảm, đẩy USD/JPY tăng và tác động tới hàng hóa. Khi chỉ số này giảm, tác động có thể ngược lại.

Tác động tới các cặp tiền chính

Sức mạnh của USD ảnh hưởng trực tiếp tới các cặp tiền chính. Khi nhu cầu USD tăng, EUR/USD và GBP/USD thường giảm. USD/JPY có thể tăng nếu USD mạnh nhờ lợi suất Mỹ cao; nhưng dòng tiền trú ẩn vào JPY làm phức tạp bức tranh.

Nhóm tiền tệ hàng hóa cũng có phản ứng. Nếu USD mạnh do thị trường né rủi ro, các đồng tiền hàng hóa có thể chịu áp lực.

Tác động tới hàng hóa

USD mạnh có thể gây áp lực lên hàng hóa, vì hàng hóa quốc tế chủ yếu định giá bằng USD. USD càng tăng, hàng hóa càng đắt với người thanh toán bằng tiền tệ khác.

Hợp đồng vàng đặc biệt nhạy với USD mạnh và lãi suất cao. USD tăng và lãi suất cao có thể tác động tới giá vàng, còn USD yếu thì kim loại quý thường hưởng lợi.

Cơ hội CFD trên nhiều thị trường

Chu kỳ USD có thể mở ra cơ hội CFD ở forex, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và crypto. Với JustMarkets, trader theo dõi và giao dịch nhiều thị trường CFD trên một nền tảng, dễ đối chiếu tương quan và phản ứng kịp. Ví dụ, USD mạnh trong khi vàng và chỉ số cùng giảm thường cho thấy thị trường né rủi ro.

Đọc vị thị trường qua biến động của USD

Theo dõi DXY và phản ứng thị trường có thể giúp trader tìm ra cơ hội CFD khác. Manh mối quan trọng thường xuất hiện khi cả ba nhóm thị trường cùng kể một câu chuyện.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. CFD là sản phẩm có đòn bẩy và có thể khiến bạn thua lỗ nhanh chóng.

SOURCE Just Global Markets Ltd