JustMarkets Phân Tích Những Động Lực Cốt Lõi Đằng Sau Diễn Biến Giá Vàng Năm 2026

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 29 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nhà môi giới tài chính toàn cầu JustMarkets hôm nay đã phát hành báo cáo phân tích chuyên sâu về thị trường vàng (XAU/USD). Báo cáo chỉ ra các động lực vĩ mô cốt lõi đang thúc đẩy đợt điều chỉnh giá hiện tại, đồng thời cung cấp giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư chủ động ứng phó trước những bước đi tiếp theo của thị trường.

Sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử trên 5.595 USD/ounce vào cuối tháng 1 năm 2026, thị trường vàng đã bước vào giai đoạn điều chỉnh theo mô hình bậc thang đầy giằng co. Giữa tháng 6 vừa qua, giá XAU/USD đã chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11 năm 2025 quanh mốc 4.024 USD/ounce. Bất chấp các yếu tố địa chính trị vốn thường hỗ trợ giá vàng, kim loại quý này vẫn liên tục mất lực đỡ. Theo các chuyên gia tại JustMarkets, hiện tượng này xuất phát từ sự tác động tổng hòa của nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô.

Lợi suất Thực mới là Yếu tố Quyết định

Vàng vốn không mang lại lợi suất nào, nên lý do nhiều người chọn giao dịch CFD kim loại quý này thay vì một tài sản có sinh lời trở nên khá rõ ràng. Báo cáo việc làm khả quan hơn dự kiến hồi đầu tháng 6 cùng số liệu CPI nóng đến bất ngờ đã khiến thị trường phải xoay chuyển kỳ vọng về Fed, từ cắt giảm lãi suất sang giữ nguyên, thậm chí là tăng lãi suất. Hệ quả là lợi suất thực của trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, và mỗi khi lãi suất tăng, sức hấp dẫn của vàng, vốn không sinh lợi suất, lại càng suy giảm.

USD Mạnh lên Tạo thêm Áp lực

Vì cặp XAU/USD được niêm yết bằng đô la Mỹ, nên khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng sẽ trở nên đắt hơn tương đối nếu mua bằng các đồng tiền khác, kéo theo nhu cầu vàng vật chất, vốn nhạy cảm với giá, có thể sụt giảm. Khi chỉ số USD vượt mốc 100 giữa lúc lợi suất đi lên, thị trường rơi vào "kịch bản hai cơn gió ngược", và đây chính là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng có tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2013 vào tháng 3.

Nhu cầu từ Ngân hàng Trung ương: Bề ngoài Yên ả, nhưng Bên trong…

Ngân hàng trung ương là một trong những động lực chính đẩy giá vàng đi lên trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2026. Lượng mua vào của các ngân hàng này đã tăng gần gấp đôi so với mức trung bình trong lịch sử. Gần đây, hoạt động này trở nên thất thường hơn khi một số ngân hàng, chẳng hạn như Türkiye, đã giảm vị thế trong quý 1. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn khá mơ hồ bởi các giao dịch mua gom thực tế thường không được công khai đầy đủ trên các báo cáo chính thức.

Rủi ro Địa chính trị Mang Tác động Kép

Thông thường, chính những rủi ro xung đột và bất ổn mới là thứ đẩy phần lớn nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Thế nhưng, với những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra quanh Eo biển Hormuz, tình hình lại tác động tiêu cực nhiều hơn là tích cực lên kim loại quý, bởi nỗi lo lạm phát do giá dầu leo thang khiến Fed khó lòng hạ lãi suất, và chính yếu tố này gây thiệt hại cho vàng lớn hơn nhiều so với lực đỡ đến từ tâm lý trú ẩn an toàn. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa vàng và rủi ro địa chính trị còn tùy vào từng hoàn cảnh.

Ý nghĩa đối với Giao dịch Vàng

Không yếu tố nào trong số này cho thấy một xu hướng rõ ràng, duy nhất. Giá mục tiêu mà các nhà phân tích đưa ra cho vài tháng tới chênh lệch nhau rất lớn, trong khi bản thân vàng đã chứng minh nó có thể nhảy vọt hàng trăm đô la chỉ sau một con số kinh tế gây bất ngờ. Chính sự biến động đó khiến các trader chủ động dồn sự chú ý vào cặp vàng/đô la Mỹ lúc này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tốc độ và độ chính xác trong khớp lệnh lẫn phân tích.

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Cảnh báo Rủi ro: Chỉ mang tính cung cấp thông tin. Giao dịch các công cụ tài chính tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và giao dịch có trách nhiệm.

SOURCE Just Global Markets Ltd