Khởi động Sáng kiến phối hợp quảng bá Di sản Văn hóa Thế giới tại thành phố Sùng Tả, Trung Quốc

Sùng Tả, Trung Quốc, ngày 15 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Đây là bản tin từ china-asean-media.com.

Diễn đàn Hợp tác Giao lưu Văn hóa ASEAN - Trung Quốc 2026 đã diễn ra hôm nay tại thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, do Cục Hợp tác và Giao lưu Quốc tế thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc và Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây đồng tổ chức.

Với chủ đề "Đổi mới công tác bảo tồn và phối hợp quảng bá Di sản Văn hóa Thế giới trong khu vực", diễn đàn gồm hai phiên thảo luận trọng tâm: "Bảo vệ và kế thừa Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo" và "Khám phá hợp tác xuyên biên giới trong quảng bá Di sản Văn hóa Thế giới". Tham dự diễn đàn có các quan chức ngành văn hóa và du lịch, chuyên gia về di sản, học giả và đại diện các cơ quan truyền thông đến từ Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Sáng kiến phối hợp quảng bá Di sản Văn hóa Thế giới đã chính thức được công bố. Các đơn vị tham gia ký kết gồm Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, Quỹ Di sản Penang (Malaysia), Ban Quản lý Khu danh thắng Hoa Sơn Quảng Tây thuộc thành phố Sùng Tả, Di Hòa Viên của Bắc Kinh và Viện Nghiên cứu Hang động Long Môn. Sáng kiến này hướng tới việc thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin thường xuyên và cơ sở dữ liệu tài nguyên di sản dùng chung, xây dựng các nền tảng quảng bá tích hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp, tăng cường đối thoại giữa thanh niên Trung Quốc và ASEAN, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực liên ngành phục vụ công tác vận hành và bảo tồn di sản xuyên biên giới.

Diễn đàn cũng lần đầu ra mắt bộ sưu tập sản phẩm văn hóa và sáng tạo đồng thương hiệu quốc tế "Ngày Hoa Sơn Sùng Tả". Bộ nhận diện hình ảnh này ban đầu do nhóm thiết kế của Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh thực hiện và đoạt được Giải thưởng Thiết kế iF của Đức, đã tái hiện lại các họa tiết nghệ thuật trên vách đá có niên đại hàng nghìn năm bằng phong cách thể hiện đương đại, mang hơi hướng thời trang. Điều này tạo nên một mô hình phát triển theo chu trình hoàn chỉnh — từ được quốc tế ghi nhận đến triển khai tại địa phương đến mở rộng sức lan tỏa trên toàn cầu — mang đến một hướng đi mới cho phát triển công nghiệp sáng tạo dựa trên Di sản Văn hóa Thế giới.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc - ASEAN và kỷ niệm 35 năm quan hệ đối thoại Trung Quốc - ASEAN. Các đại biểu nhất trí rằng diễn đàn sẽ trở thành bệ phóng để phát huy vai trò của văn hóa, di sản và công nghệ như cầu nối, động lực và sợi dây gắn kết, cùng kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho đổi mới trong lĩnh vực di sản và công tác quảng bá ở cấp khu vực, đồng thời truyền động lực lâu dài vào Cộng đồng Trung Quốc - ASEAN chia sẻ tương lai gắn kết hơn.

SOURCE china-asean-media.com