Inisiatif Promosi Bersama Warisan Budaya Dunia Dilancarkan di Chongzuo, China

CHONGZUO, China, 16 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Berikut ialah laporan daripada china-asean-media.com.

Forum Kerjasama Pertukaran Kebudayaan ASEAN-China 2026 telah diadakan hari ini di Chongzuo, Wilayah Autonomi Guangxi Zhuang, anjuran bersama Biro Pertukaran dan Kerjasama Antarabangsa, Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan China, serta Jabatan Kebudayaan dan Pelancongan Guangxi.

Bertemakan "Pemuliharaan Inovatif dan Promosi Bersama Serantau Warisan Budaya Dunia", forum ini menampilkan dua sesi utama, iaitu "Perlindungan dan Pewarisan Warisan Budaya Dunia dalam Era Kecerdasan Buatan" dan "Penerokaan Kerjasama Rentas Sempadan dalam Mempromosikan Warisan Budaya Dunia". Forum ini menghimpunkan pegawai kebudayaan dan pelancongan, pakar warisan, ahli akademik serta wakil media dari China dan negara anggota ASEAN.

Semasa forum berlangsung, Inisiatif Promosi Bersama Warisan Budaya Dunia dilancarkan secara rasmi. Antara penandatangan inisiatif ini ialah Kementerian Kebudayaan dan Seni Halus Kemboja, Penang Heritage Trust (Malaysia), Jawatankuasa Pentadbiran Kawasan Pemandangan Huashan Guangxi, Bandar Chongzuo, Istana Musim Panas Beijing, dan Institut Penyelidikan Gua Longmen. Inisiatif ini bertujuan mewujudkan mekanisme perkongsian maklumat secara berkala dan pangkalan data sumber warisan bersama, membangunkan platform promosi bersepadu dalam talian dan luar talian, memperkukuh dialog belia antara China dan ASEAN, serta melahirkan bakat rentas disiplin dalam operasi dan pemuliharaan warisan rentas sempadan.

Forum ini turut memperkenalkan buat julung kalinya koleksi budaya dan kreatif berjenama bersama bertaraf antarabangsa "Chongzuo Huashan Day". Identiti visual koleksi itu, yang direka oleh pasukan dari Universiti Beihang dan pernah menerima Anugerah Reka Bentuk iF Jerman, mentafsir semula motif seni batuan berusia ribuan tahun melalui pendekatan kontemporari dan berorientasikan fesyen. Pendekatan ini membentuk model kitaran penuh — daripada pengiktirafan antarabangsa kepada pelaksanaan tempatan dan seterusnya promosi global — sekali gus menawarkan laluan baharu bagi pengindustrian kreatif warisan dunia.

Tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Perkongsian Strategik Komprehensif ASEAN-China dan ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-China. Para peserta sependapat bahawa forum ini harus menjadi pemangkin untuk memanfaatkan kebudayaan, warisan dan teknologi sebagai jambatan, pemacu dan penghubung, bagi bersama-sama membentuk masa depan yang lebih cerah untuk inovasi warisan dan promosi serantau, di samping menyuntik momentum berkekalan ke arah pembinaan komuniti ASEAN-China yang lebih erat dengan masa depan yang dikongsi bersama.

SOURCE china-asean-media.com